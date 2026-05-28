Qué recomienda el CDC si te pica una garrapata en EE.UU. y cómo evitar complicaciones este verano

El CDC reporta un aumento récord de picaduras de garrapata en Estados Unidos durante el verano, con mayores consultas de emergencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las picaduras de garrapata en Estados Unidos durante el verano multiplicó las consultas en guardias y volvió a poner en primer plano las recomendaciones oficiales para reducir el riesgo de infecciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) insisten en dos ideas: prevenir el contacto en exteriores y, si aparece una garrapata adherida, retirarla rápido y de forma correcta para minimizar complicaciones como la enfermedad de Lyme.

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Qué recomienda el CDC si te pica una garrapata en Estados Unidos y cómo evitar complicaciones este verano: usar repelentes registrados, cubrir la piel en zonas de riesgo y hacer revisiones corporales al regresar de actividades al aire libre.

Si hay una garrapata prendida, el CDC indica retirarla de inmediato con una pinza de punta fina, tirar en línea recta sin girar y luego limpiar la zona.

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Después, sugiere vigilar síntomas durante varias semanas y consultar a un médico si aparecen señales compatibles con infección.

La principal recomendación del CDC para prevenir la enfermedad de Lyme es extraer rápidamente la garrapata adherida usando una pinza de punta fina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación creció en 2026 por un aumento de consultas de emergencia asociadas a picaduras. Datos preliminares del Tick Bite Tracker del CDC, citados por medios estadounidenses, mostraron niveles inusualmente altos para abril en varias regiones.

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En una nota sobre ese repunte, se mencionó que abril registró 104 visitas a emergencias por picadura de garrapata por cada 100.000 visitas totales, frente a 68 en abril de 2025, según cifras preliminares del CDC.

Prevención: lo que el CDC sugiere antes de salir al exterior

El CDC recomienda dar prioridad a la prevención durante los meses de calor, especialmente ante la proximidad del verano, cuando se incrementan las actividades al aire libre.

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Entre las medidas principales figuran usar repelente registrado (en Estados Unidos, los CDC orientan a elegir productos aprobados y seguir sus instrucciones), vestir ropa que cubra la piel y evitar, cuando sea posible, áreas con vegetación densa, pasto alto y hojarasca.

También, el CDC aconseja caminar por el centro de los senderos en salidas a parques y bosques.

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En el plano práctico, una estrategia clave es reducir los “puntos de entrada”: mangas largas, pantalón largo y ropa clara para detectar más fácil a las garrapatas.

El uso de repelentes autorizados y ropa que cubra la piel reduce significativamente el riesgo de picaduras de garrapatas según las guías del CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, insiste en revisar el cuerpo al finalizar la jornada, porque la detección temprana permite retirar el parásito antes de que pase suficiente tiempo para transmitir patógenos.

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Al volver a casa, se sugiere ducharse y hacer una inspección completa con espejo de mano o de cuerpo entero. Las revisiones deben concentrarse en áreas donde suelen ocultarse: axilas, ingle, detrás de las rodillas, cintura, ombligo y cuero cabelludo.

En paralelo, conviene revisar ropa, mochilas y mascotas, porque pueden transportar garrapatas al interior del hogar.

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Qué hacer si encontrás una garrapata adherida: extracción paso a paso

Si la garrapata está adherida a la piel, el CDC es explícito: hay que retirarla lo antes posible. La técnica recomendada consiste en usar pinzas limpias de punta fina, sujetar la garrapata lo más cerca posible de la superficie de la piel y tirar hacia arriba con presión constante, sin movimientos bruscos ni giros. El objetivo es extraerla completa, sin aplastarla.

Después de retirarla, el CDC indica limpiar bien la zona de la picadura y las manos con agua y jabón, alcohol o desinfectante.

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El CDC desaconseja métodos caseros como quemar o aplicar sustancias sobre garrapatas para su extracción debido al riesgo de transmisión de enfermedades (Jeff Amy / Associated Press)

También desaconseja métodos caseros como “quemarla”, usar esmalte, vaselina u otras sustancias para intentar que se desprenda sola, porque eso puede retrasar la extracción y aumentar el riesgo de transmisión.

Una vez resuelto lo inmediato, llega el tramo más importante para evitar complicaciones: el monitoreo. El CDC recomienda observar la aparición de síntomas en las semanas siguientes.

En Lyme, los signos tempranos pueden surgir entre tres y 30 días después e incluir fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares o articulares y, en algunos casos, erupción cutánea.

Cuándo consultar y por qué la rapidez importa

La evidencia clínica indica que el tiempo es clave. La Cleveland Clinic advierte que el riesgo de transmisión de Lyme crece si la garrapata permanece adherida por más de 24 horas. Por eso, detectarla y extraerla pronto es fundamental.

Los CDC recomiendan buscar atención médica si aparecen síntomas compatibles con enfermedad transmitida por garrapatas tras una exposición reciente, si la persona vive o viajó a un área donde estas infecciones son frecuentes, o si surge una erupción llamativa en los días posteriores.

El mensaje central de las guías oficiales para este verano es simple: prevención antes de salir, revisión al regresar y extracción inmediata con técnica correcta si se detecta una garrapata.