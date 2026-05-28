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Nicolas Cage confiesa cuáles fueron los papeles más famosos que dejó escapar en Hollywood

El ganador del Oscar contó que prefirió apostar por otros proyectos antes que sumarse a dos producciones que terminaron siendo icónicas

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Los roles icónicos que Nicolas Cage rechazó
El actor aseguró que nunca se arrepintió de dejar pasar esos proyectos porque las películas que eligió terminaron definiendo su carrera en Hollywood.(Composición fotográfica: Reuters/IMDb)

Spider-Man (2002) y Dumb and Dumber (Tonto y retonto) pudieron haber sido parte de la filmografía de Nicolas Cage. Durante una entrevista con Variety, el actor recordó cómo decidió apartarse de ambos proyectos aunque estos después se convirtieron en fenómenos de taquilla.

Según Cage, no se arrepiente de ninguna de esas decisiones, ya que las oportunidades que eligió en su lugar terminaron marcando su carrera de manera decisiva.

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Uno de los papeles que Cage estuvo cerca de asumir fue el del villano Norman Osborn, también conocido como el Duende Verde, en la exitosa Spider-Man de 2002 dirigida por Sam Raimi. El personaje finalmente fue interpretado por Willem Dafoe, cuya actuación es considerada una de las más memorables del cine de superhéroes.

Según contó Cage, llegó a reunirse con Raimi y ambos conversaron sobre la visión de la película. “Sam y yo tuvimos un gran almuerzo, y le dije durante la comida: ‘Escucha: quien sea que interprete a Spider-Man, dejen que haga una escena donde esté arrastrándose como una araña cuando esté solo’”, relató el actor. Sin embargo, aquella idea nunca se concretó.

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El Duende Verde (Norman Osborn)
El papel del Duende Verde terminó en manos de Willem Dafoe, cuya interpretación se convirtió en una de las más recordadas del género.

Cage aseguró que le interesaba trabajar con Raimi por su admiración hacia Evil Dead 1 y Evil Dead 2, pero terminó rechazando el proyecto de superhéroes porque estaba comprometido con otra película. “Él quería que hiciera el Duende Verde”, explicó. “Me gustaba la idea de Sam Raimi (...) pero tenía esta otra película llamada Adaptation”.

La decisión llevó al actor a protagonizar el largometraje de Spike Jonze, estrenado también en 2002, junto a Meryl Streep, Chris Cooper y Tilda Swinton. La película recibió elogios de la crítica y consiguió cuatro nominaciones al Oscar.

Pero ese no fue el único personaje emblemático que Cage rechazó. El actor también contó que dejó pasar uno de los papeles principales en Dumb and Dumber, la popular comedia de 1994 protagonizada finalmente por Jim Carrey y Jeff Daniels.

Tonto y re tonto
El actor eligió protagonizar Leaving Las Vegas en lugar de sumarse a Dumb and Dumber junto a Jim Carrey.

En esa ocasión, el proyecto que se interpuso fue la película Leaving Las Vegas, drama dirigido por Mike Figgis. Aquella decisión terminaría siendo una de las más importantes de su carrera. Gracias a su interpretación de Ben Sanderson, un alcohólico suicida, Cage ganó el Oscar a Mejor Actor en 1996.

Por eso, mirando en retrospectiva, el actor sostiene que no cambiaría nada de su trayectoria. “Ambas decisiones fueron las correctas para mí, y estoy feliz con esos resultados”, afirmó.

Las confesiones de Cage llegan en medio de la promoción de Spider-Noir, la nueva serie inspirada en el universo de Marvel donde finalmente interpreta a una versión de Spider-Man alineada con su propia visión creativa.

De acuerdo con Daily Mail, el versátil actor considera que este proyecto es el primero relacionado con superhéroes que realmente encaja con lo que siempre quiso hacer en pantalla. El actor ya había estado vinculado anteriormente al género: iba a protagonizar el cancelado proyecto Superman Lives de Tim Burton en los años noventa, interpretó a Ghost Rider en las películas de 2007 y 2011 y también apareció en Kick-Ass.

La serie Spider-Noir sigue a Ben Reilly, un investigador privado ambientado en una versión oscura de Nueva York durante la Gran Depresión. En la producción, Cage comparte elenco con Diane Kruger y Li Jun Li.

Spider-Noir
Antes de Spider-Noir, Cage ya había explorado el género de superhéroes con Ghost Rider y Kick-Ass.(Prime Video)

Por otro lado, las ofertas que rechazó también terminaron afectando algunas de sus relaciones en Hollywood. Cage contó a The New York Times que algunos directores dejaron de contactarlo luego de que rechazara participar en algunos de sus proyectos.

“Muchos de ellos se sienten heridos y dejan de llamarte”, comentó en una sesión de preguntas y respuestas con The New York Times. “Me ha pasado un millón de veces”.

Entre los realizadores que, según Cage, ya no volvieron a buscarlo se encuentra Christopher Nolan. El actor afirmó que el cineasta dejó de devolverle las llamadas después de que rechazara participar en Insomnia (2002), película protagonizada por Al Pacino y el fallecido Robin Williams.

Además de Nolan, Cage mencionó a Paul Thomas Anderson y Woody Allen como otros cineastas con quienes perdió contacto tras descartar proyectos en distintas etapas de su carrera.

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