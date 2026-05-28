Un voraz incendio deja al menos cuatro heridos tras una explosión reportada en Dallas

Bomberos movilizaron 71 unidades y casi 100 efectivos para contener las llamas en un edificio de apartamentos, mientras se investiga el origen y podría actualizarse el número de personas lesionadas. (X: @Breaking911)

Un incendio con posible explosión en un edificio de apartamentos de Dallas activó el jueves por la tarde un amplio operativo del Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas, que movilizó a casi 100 bomberos, según informó la propia dependencia.

Los bomberos indicaron en un comunicado que el incendio fue consecuencia de una supuesta explosión, aunque aclaró que los detalles aún no están confirmados. La primera llamada de emergencia ingresó a las 12:47 p.m., y los equipos se desplazaron hasta el inmueble ubicado en 409 E. 9th St., correspondiente al edificio de apartamentos El Ricardo, al este del barrio Bishop Arts, al norte del zoológico de Dallas y al sur del centro de la ciudad.

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La dependencia informó en un primer momento que una persona fue trasladada a un hospital, pero luego confirmó que al menos 4 personas resultaron heridas. El organismo no precisó el estado de salud de los lesionados ni el tipo de heridas, y advirtió que el recuento podría cambiar, en función de cuántas personas estuvieran dentro de sus viviendas al momento del hecho y de la evolución del operativo.

Un operativo de cuatro alarmas en Oak Cliff

El incendio en el edificio El Ricardo de Dallas movilizó a casi 100 bomberos y generó un operativo de cuatro alarmas (Captura de video)

El despliegue se intensificó con el paso de las horas. A las 2:30 p.m., 71 unidades se encontraban en el lugar atendiendo un incidente de 4 alarmas, una clasificación que implica la movilización de recursos adicionales para contener el fuego y sostener tareas prolongadas. En el mismo comunicado, los bomberos sostuvieron que casi 100 bomberos permanecían en la zona.

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La emergencia se concentró en el edificio, en el área norte de Oak Cliff. La ubicación, en un sector residencial cercano a corredores de circulación, obligó a desplegar un perímetro operativo para facilitar el ingreso de unidades y la instalación de equipos. En este tipo de incidentes, los equipos combinan de forma simultánea el combate del fuego, la ventilación para despejar humo y las revisiones internas para descartar focos secundarios y zonas con riesgo.

Los bomberos insistieron en que la referencia a una explosión formaba parte de los datos preliminares y que la causa del incendio continuaba bajo verificación. La confirmación del origen, según los procedimientos habituales, requiere inspecciones técnicas, revisión de condiciones de seguridad y recopilación de testimonios.

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Heridos y testimonios: “Empezamos a correr”

Testigos del incendio en Oak Cliff reportaron una fuerte explosión previa y el rescate de una niña entre los escombros del edificio en llamas (Captura de video)

A medida que se conocían más detalles, se sumaron relatos de testigos que dijeron haber escuchado un fuerte estruendo antes de ver el avance del humo y la reacción de los residentes. Una persona consultada aseguró que oyó una explosión y vio a varias personas corriendo y gritando. Esa misma fuente afirmó que un hombre rescató a una niña de uno de los edificios. Un segundo testigo compartió una versión similar sobre lo ocurrido en los primeros minutos.

Entre quienes describieron la secuencia estuvo Oliver Jiménez, vecino del área, quien dijo que vive al otro lado de la calle del lugar del incidente. Contó que estaba por salir de su apartamento cuando sintió que el edificio temblaba. Al acercarse para ver qué había ocurrido, relató que vio a una niña que apenas lograba salir de entre los escombros.

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Jiménez sostuvo que, después de ese momento, el incendio se intensificó. “Empezamos a correr”, dijo. “Es un poco difícil de asimilar”.

La reportera de CBS News Texas, cadena local, Marissa Armas, habló con testigos que afirmaron haber oído la explosión y que se acercaron rápidamente a la escena, según se informó en el mismo contexto de cobertura. Las autoridades, por su parte, no detallaron si el edificio fue evacuado en su totalidad ni si hubo residentes que necesitaran asistencia para salir.

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El mensaje del alcalde y los datos que aún se verifican

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, se refirió al episodio en una publicación en redes sociales. Indicó que seguía de cerca la situación y expresó que sus oraciones estaban con los heridos, sus familias y quienes sufrieron pérdidas a causa del hecho.

Hasta el momento, los bomberos no informó el alcance de los daños en el edificio ni si hubo departamentos inutilizables tras el incendio. Tampoco precisó si existieron afectaciones en servicios esenciales, como suministro eléctrico o gas, ni comunicó un balance definitivo de residentes afectados.

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La dependencia sostuvo que la emergencia seguía en desarrollo y que la información oficial se actualizará a medida que se confirme el origen del incendio y se consolide el recuento de heridos y daños en el edificio, en Dallas.