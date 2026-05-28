Qué planes gratuitos y festivales activan a Los Ángeles durante el verano del Mundial 2026

Más de 100 proyecciones gratuitas al aire libre se realizarán en 19 parques y centros recreativos como parte de ‘Kick it in the Park’ durante la Copa Mundial (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Los Ángeles desplegará en el verano de 2026 una agenda paralela a la Copa Mundial de la FIFA con festivales, zonas de aficionados y una programación cultural en museos, playa y cines.

Secret Los Angeles informó que habrá un festival de apertura en el Los Angeles Memorial Coliseum, proyecciones gratuitas en parques y activaciones en distintos barrios entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Secret Los Angeles detalló que la iniciativa más extensa será “Kick it in the Park”, con más de 100 proyecciones gratuitas al aire libre en 19 parques y centros recreativos, con pantallas LED en distintos puntos de la ciudad.

PUBLICIDAD

El medio indicó que ese esquema rotativo funcionará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y convivirá con festivales oficiales, fan zones temporales, exposiciones y activaciones en la costa para quienes no asistan a los estadios.

Un festival de apertura en el Los Angeles Memorial Coliseum

El festival de apertura será en el Los Angeles Memorial Coliseum del 11 al 15 de junio de 2026, con música en vivo, retransmisiones y experiencias interactivas (REUTERS/Mike Blake)

Entre los eventos centrales figura el FIFA Fan Festival en el Los Angeles Memorial Coliseum, previsto del 11 al 15 de junio de 2026, según Secret Los Angeles.

El encuentro reunirá retransmisiones en directo, música, programación cultural, experiencias interactivas y puestos de comida.

La entrada general costará USD 10, y los niños menores de 12 años ingresarán gratis, de acuerdo con la misma publicación. El medio agregó que el horario definitivo de cada jornada se comunicará más adelante.

Secret Los Angeles señaló que el formato del Coliseo concentrará actividades en un único recinto, a diferencia de las transmisiones en parques, y funcionará como punto de partida para otras celebraciones por barrios.

Diez zonas de aficionados con sedes temporales

La ciudad contará con 10 zonas de aficionados repartidas por Los Ángeles, con celebraciones semanales en numerosos barrios, según Secret Los Angeles. La propuesta se basa en sedes temporales por tramos del torneo, con pantallas LED y programación complementaria.

La Copa Mundial FIFA 2026 en Los Ángeles contará con una agenda cultural paralela formada por festivales, fan zones y eventos gratuitos en toda la ciudad (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Entre los ejemplos, el medio mencionó la zona de aficionados del lago Hansen Dam, que funcionará del 2 al 5 de julio de 2026.

Allí habrá pantallas LED, música en vivo, camiones de comida, una cervecería al aire libre y actividades familiares junto al Centro Acuático de Hansen Dam, según la publicación.

Secret Los Angeles indicó que estas fan zones buscan que la experiencia del Mundial no dependa de conseguir entradas ni de trasladarse a un estadio, sino de acceder a encuentros puntuales en diferentes áreas de la ciudad.

Agenda cultural: LACMA, Venice Beach y un festival de cine

La agenda paralela también incluirá propuestas culturales. En el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), Secret Los Angeles destacó la muestra Fútbol Is Life de Lyndon J. Barrois, Sr., que presenta al fútbol como tema artístico a través de esculturas miniatura y animación en stop-motion con materiales cotidianos, según el medio.

PUBLICIDAD

En Venice Beach, U.S. Soccer instalará la U.S. Soccer House, presentada por Bank of America, en 57 Windward Avenue del 11 al 26 de junio, de acuerdo con Secret Los Angeles. La publicación la definió como una experiencia gratuita para aficionados, con foco en fútbol, cultura, música y comunidad.

Venice Beach será sede de la U.S. Soccer House, un espacio gratuito que unirá cultura, fútbol y comunidad entre el 11 y el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

El cine se sumará con el Festival de Cine Mensual de la NFMLA el sábado 20 de junio de 2026 en South Park Center, en el centro de Los Ángeles, según Secret Los Angeles.

El programa irá de 12:00 a 22:00, con cortometrajes de países participantes como Canadá, México, España y Estados Unidos, además de películas sobre deporte, competencia, presión y pertenencia, y funciones por el Orgullo para la comunidad LGBTQ+.

Bares y cervecerías: opciones para ver partidos de Estados Unidos y México

Fuera del circuito institucional, Secret Los Angeles mencionó sedes informales para seguir el torneo. Benny Boy Brewing, en 1821 Daly St., retransmitirá del 11 de junio al 19 de julio todos los partidos de Estados Unidos y México, además de algunos cruces de eliminación directa y la final, según el medio.

PUBLICIDAD

La publicación indicó que esas reuniones tendrán entrada gratuita para mayores de 21 años, con servicio de aparcacoches, acceso para mascotas, camiones de comida y bebidas como cerveza, sidras, granizados de sidra y micheladas.