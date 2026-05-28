Estados Unidos

Estados Unidos levantó sanciones a dos buques vinculados al transporte de crudo venezolano

El gobierno revisó una lista de 76 entidades sancionadas y, tras analizar cada caso, eliminó aquellas que ya no representaban riesgos para su seguridad nacional o su política exterior

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Las sanciones se levantaron tras una revisión de 76 entidades por parte del gobierno estadounidense (Europa Press)
Las sanciones se levantaron tras una revisión de 76 entidades por parte del gobierno estadounidense (Europa Press)

Estados Unidos decidió retirar las sanciones impuestas a dos buques internacionales señalados por transportar crudo venezolano. La decisión abrió un nuevo episodio en la relación entre Washington y Caracas, en un contexto de cambios acelerados tras la intervención militar estadounidense que culminó con la captura del exdictador Nicolás Maduro a principios de año.

El martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los buques Despina Andrianna y Magus salieron de la lista de entidades sancionadas. La medida integró una revisión interinstitucional sobre 76 entidades que figuraban en listas consideradas desactualizadas, tras evaluar caso por caso para garantizar que las exclusiones no afectaran intereses de seguridad nacional ni la política exterior estadounidense.

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“La OFAC llevó a cabo un proceso de revisión interinstitucional para cada entrada con el fin de garantizar que su eliminación no perjudicara los intereses de política exterior o seguridad nacional de EEUU”, mencionó la agencia en un comunicado.

El Despina Andrianna, propiedad de una empresa con sede en Liberia, había sido incluido en 2019 por trasladar petróleo desde Venezuela hacia Cuba. El Magus, también identificado como Freedom o Mia, operaba bajo bandera de Guyana y fue sancionado en 2024 por exportar petróleo iraní y por su relación con la evasión de sanciones al sector energético venezolano.

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Desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el panorama bilateral cambió. El gobierno estadounidense empezó a flexibilizar el entramado de restricciones sobre la industria energética venezolana. El retiro de sanciones a los buques coincidió con gestos diplomáticos y operativos que sugirieron un acercamiento entre ambos gobiernos, aunque bajo un entorno de vigilancia y control militar.

El contexto regional también mostró cambios. El sábado Estados Unidos ejecutó un ejercicio militar de gran escala en Venezuela que incluyó sobrevuelos, aterrizaje de aeronaves en Caracas y la presencia de dos buques de guerra a menos de seis millas náuticas de la costa.

El operativo incluyó el despliegue de aeronaves MV-22B Osprey, helicópteros MH-60S Knighthawk, el buque USS Iwo Jima y el crucero lanzamisiles USS Lake Erie, con una plataforma orientada a proyectar poder terrestre, aéreo y naval a corta distancia de Caracas. El mensaje de la Casa Blanca apuntó a sostener capacidad de acción unilateral ante amenazas percibidas a su seguridad energética, migratoria o estratégica.

Esta aeronave transporta hasta 32 soldados y refuerza la proyección militar estadounidense (Reuters)
Esta aeronave transporta hasta 32 soldados y refuerza la proyección militar estadounidense (Reuters)

El nuevo marco de relación también se expresó en la política de repatriación de migrantes venezolanos. Desde enero de 2025, ambos gobiernos coordinaron vuelos de retorno. La semana pasada, el programa Gran Misión Vuelta a la Patria, dirigido por el chavista Mervin Maldonado, recibió a 17 mujeres y 18 menores en el aeropuerto internacional de Maiquetía, junto con otros 126 repatriados procedentes de la ciudad estadounidense de Opa-locka. Fue el vuelo número 152 desde el inicio del acuerdo de repatriación.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que el primer vuelo humanitario de retorno voluntario financiado por Estados Unidos llegó el viernes con 134 migrantes desde ese país. El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el plan coordinó el regreso de 28.000 venezolanos. Autoridades de seguridad entrevistaron a los repatriados y ofrecieron atención médica en el aeropuerto.

(Con información de EFE)

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