La esposa del ex primer ministro Boris Johnson reveló aspectos poco conocidos de la vida familiar en su mansión de Oxfordshire

Brightwell Manor tiene nueve habitaciones y la familia Johnson reorganiza los dormitorios.

La esposa del ex primer ministro británico sorprendió al revelar un aspecto poco conocido de la vida diaria en Brightwell Manor, la mansión de 9 habitaciones que comparte con Boris Johnson y sus cuatro hijos en Oxfordshire.

Carrie Johnson contó que duerme cada noche con su hija menor, Poppy, en la misma cama, guiada por el fuerte apego de la niña a su madre, según informó Hello! Magazine.

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En tanto, Boris Johnson y sus otros tres hijos —Wilfred, Romy y Frank— ocupan habitaciones separadas.

La mudanza a Oxfordshire en mayo de 2023 marca una nueva etapa familiar. (Wikipedia)

Aunque la vivienda cuenta con 9 dormitorios y 5 baños, la pareja ha adaptado recientemente la distribución para satisfacer las necesidades y preferencias de sus hijos, detalló el medio citado.

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Carrie Johnson explicó que esta elección responde al carácter afectuoso de su hija pequeña. “Mi ‘bebé pegajoso’, siempre es más feliz en mis brazos y todavía duerme en nuestra cama todas las noches”, escribió la asesora en comunicación al celebrar el primer cumpleaños de Poppy, recogió el medio. La confesión de la madre generó reacciones en línea, desde mensajes de apoyo hasta sorpresa entre otros padres.

La llegada a Brightwell Manor marcó una nueva etapa para la familia Johnson, que se trasladó allí en mayo de 2023, según confirmó Carrie en redes sociales. La propiedad, valorada en 4,5 millones de euros, fue el escenario del nacimiento de Poppy y el lugar donde la familia ha celebrado eventos cotidianos, como reuniones en el jardín o la presentación de su perro Dilyn.

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Carrie Johnson revela una rutina nocturna con Poppy en Brightwell Manor. (Instagram /carrielbjohnson)

El entorno y las instalaciones del manor —con jardín amurallado, estanque y cancha de tenis— han contribuido a la vida diaria de los Johnson, reforzando la intimidad familiar y las rutinas compartidas, tal como recogieron The Independent y La Razón.

Cómo se distribuyen las habitaciones en la mansión de los Johnson

La familia Johnson ha reorganizado los dormitorios para reflejar la evolución de sus hijos. Carrie ha compartido detalles sobre la personalización de cada habitación; por ejemplo, Frank tenía una habitación decorada como un jardín inglés, con árboles pintados a mano en las paredes.

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Boris Johnson duerme en un cuarto separado junto a sus otros tres hijos.

En 2024, Romy se mudó al antiguo dormitorio de su hermano mayor, Wilfred.

Romy recibió una manta de lana con corazones y su nombre completo bordado al frente. Meses antes, Wilfred fue fotografiado en ese mismo ambiente, adornado con un póster francés de Babar el elefante y una cama con marco de margaritas.

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Esta atención individualizada busca adaptar el hogar a las etapas y gustos de cada niño. El mobiliario y los accesorios refuerzan la conexión entre la vivienda y la dinámica familiar.

Historia y renovaciones de Brightwell Manor

Carrie Johnson describe a Poppy como una niña muy apegada a su madre. (Instagram /carrielbjohnson)

Brightwell Manor es una residencia histórica que data aproximadamente de 1605. Ubicada en Brightwell-cum-Sotwell, la casa está rodeada en tres de sus lados por un foso.

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El núcleo de la vivienda conserva el salón, la sala familiar y la suite principal revestida en roble, elementos originales que conforman la parte más antigua, detalló Hello! Magazine. Hacia finales del siglo XVIII, se añadió la fachada de estilo georgiano. En la década de 1950, se incorporaron la cocina y un anexo respetando la armonía arquitectónica.

Recientemente, el matrimonio obtuvo autorización para una remodelación significativa. El ayuntamiento local permitió demoler una ala y construir nuevas dependencias, entre ellas un cuarto para botas, ampliación de patio, despensa, lavandería, sala de desayunos y sala de máquinas, según el medio citado.

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Frank tiene un dormitorio inspirado en un jardín inglés con murales pintados a mano. (Instagram /carrielbjohnson)

En 2023, Boris Johnson comentó su interés en edificar un garaje para un quad pequeño destinado a los niños, aclarando que era “uno en miniatura”.

En medio de estos cambios y renovaciones, la familia encuentra valor en las pequeñas experiencias cotidianas. Para los Johnson, la verdadera alegría surge de la vida que comparten en su hogar, más allá del tamaño o antigüedad de la casa.

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