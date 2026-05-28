Estados Unidos

El Servicio Postal de Estados Unidos suspende gastos no esenciales ante crisis de liquidez

La entidad federal limitará la adquisición de suministros de oficina, equipos, software, capacitación y mejoras de sistemas, entre otros, mientras busca estabilizar su liquidez tras registrar nuevas pérdidas financieras

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La reducción de gastos en USPS abarca compras, viajes, consultorías y programas informáticos como parte de las restricciones temporales (REUTERS/Mario Anzuoni).
La reducción de gastos en USPS abarca compras, viajes, consultorías y programas informáticos como parte de las restricciones temporales (REUTERS/Mario Anzuoni).

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) suspendió el gasto no necesario en viajes, insumos de oficina y consultorías para contener una crisis de caja que podría llevar a la agencia a quedarse sin efectivo tan pronto como en febrero, reportaron Reuters y Bloomberg.

De acuerdo con el memorando del director general de correos, David Steiner, la agencia está “experimentando una escasez temporal de liquidez que nos obliga a tomar medidas decisivas para gestionar nuestros recursos disponibles de forma responsable”. Además, agregó: “Estas medidas, si bien son difíciles, son necesarias para garantizar que continuemos operando con eficacia”.

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Restricciones de gasto: qué incluye el recorte

En marzo, Steiner advirtió a Associated Press que el Servicio Postal podría quedarse sin fondos en un año si el Congreso no elimina un límite vigente desde hace décadas y no autoriza a la agencia a tomar más préstamos.

La presión financiera se agravó este mes, cuando USPS informó una pérdida neta trimestral de USD 2.000 millones. En los tres meses concluidos el 31 de marzo, el volumen de correo volvió a caer 6,3%, mientras los ingresos operativos subieron 2,3% interanual hasta USD 20.200 millones.

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No obstante, la agencia de correos arrastra pérdidas netas cercanas a USD 120 mil millones desde 2007. Ese deterioro se explica por la caída del correo de primera clase, su producto más rentable, en paralelo con el avance de la comunicación digital. En consecuencia, la agencia debe sostener una red nacional de reparto con costos elevados.

El recorte alcanza compras discrecionales de suministros de oficina, equipos, programas informáticos, capacitación, mejoras de sistemas y pedidos al por mayor que excedan las necesidades inmediatas. Según Steiner, las restricciones seguirán vigentes hasta que la “posición de caja de la agencia se estabilice”.

USPS reporta una pérdida neta trimestral de USD 2.000 millones y acumula pérdidas de cerca de USD 120 mil millones desde 2007 (REUTERS/Daniel Cole).
USPS reporta una pérdida neta trimestral de USD 2.000 millones y acumula pérdidas de cerca de USD 120 mil millones desde 2007 (REUTERS/Daniel Cole).

La agencia ya frenó aportes previsionales y subió tarifas para ganar liquidez

El Servicio Postal ya había aplicado otras medidas para conservar efectivo, entre ellas la suspensión temporal de los pagos patronales a un programa federal de pensiones, una decisión que permitiría preservar USD 200 millones en caja cada dos semanas, o USD 2.500 millones hasta el 30 de septiembre, según Reuters.

A su vez, planea elevar el precio del sello de correo de primera clase a 82 centavos de dólar desde 78 centavos, con entrada en vigor el 12 de julio. También obtuvo autorización para aplicar un aumento temporal de 8% en las tarifas de correo prioritario y paquetería para compensar el alza de los costos de transporte y combustible; el recargo seguirá vigente hasta el 17 de enero de 2027.

Por otro lado, la agencia contrató asesores externos para afrontar la crisis. En específico, sumó a la consultora de reestructuración Alvarez & Marsal, que elaborará un plan ante el deterioro de las cuentas.

USPS planea aumentar el precio del sello de primera clase a 82 centavos y aplica un recargo temporal del 8% en tarifas de correo prioritario y paquetería (REUTERS/Benoit Tessier).
USPS planea aumentar el precio del sello de primera clase a 82 centavos y aplica un recargo temporal del 8% en tarifas de correo prioritario y paquetería (REUTERS/Benoit Tessier).

Acuerdo plurianual con DHL eCommerce para la entrega de última milla en Estados Unidos

En paralelo al ajuste, USPS anunció un acuerdo plurianual con DHL eCommerce para encargarse de la entrega de última milla de los envíos de la empresa alemana en Estados Unidos. El contrato aportará más de USD 10 mil millones con el tiempo, informaron Reuters y Bloomberg.

Según Associated Press, el director general del servicio postal, David Steiner, afirmó en una llamada con periodistas que, como USPS entrega en 170 millones de lugares seis días a la semana, “somos, por defecto, el mejor proveedor de última milla”.

Por su parte, el director ejecutivo de DHL eCommerce Americas, Scott Ashbaugh, sostuvo que el acuerdo impulsará el crecimiento de la compañía en Estados Unidos: “Trabajar con el USPS nos permite prestar servicio a comunidades de todo el país de una manera muy eficiente, minimizar el número de vehículos adicionales en las carreteras y respaldar nuestro compromiso de reducir las emisiones”.

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