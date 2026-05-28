Estados Unidos

La ola de nuevos negocios hispanos en Estados Unidos alcanza el 36% y crece el aporte mexicano

El crecimiento de nuevas empresas fundadas por integrantes de la diáspora mexicana coincide con una alta tasa de empleo y una movilidad social que abarca tanto a migrantes de primera generación como a sus descendientes

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Imagen tipo collage con un hombre en un triciclo, una mujer vendiendo en un puesto móvil y otro hombre transportando bultos en una carretilla, en calles mexicanas.
Actualmente, los mexicanos y mexicoamericanos generan USD 2,3 billones del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense y se posicionan como uno de los grupos con mayor peso dentro de la economía nacional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte económico de la comunidad mexicana en Estados Unidos se consolida como uno de los principales motores económicos del país, de acuerdo a la revista Fortuna, medio especializado en economía.

Actualmente, los mexicanos y mexicoamericanos generan USD 2,3 billones del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense y se posicionan como uno de los grupos con mayor peso dentro de la economía nacional.

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El impacto no se limita únicamente a la producción. El consumo anual de esta población alcanza los USD 1,5 billones, según datos presentados por Ana Valdez, directora ejecutiva de Latino Donor Collaborative Think Tank, organización de investigación sobre el impacto económico latino y publicado por la revista Fortuna.

Actualmente, los mexicanos y mexicoamericanos generan USD 2,3 billones del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense y se posicionan como uno de los grupos con mayor peso dentro de la economía nacional. Foto: Infobae
Actualmente, los mexicanos y mexicoamericanos generan USD 2,3 billones del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense y se posicionan como uno de los grupos con mayor peso dentro de la economía nacional. Foto: Infobae

Cuáles son los estados que concentran la actividad económica

Estados como California y Texas concentran buena parte de esa actividad económica, especialmente en corredores industriales estratégicos que conectan ciudades como Austin, San Antonio y Monterrey.

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Los latinos representan el 36% de los nuevos negocios creados en Estados Unidos, pese a constituir cerca del 20% de la población total. Dentro de ese crecimiento, la comunidad mexicana lidera ampliamente el emprendimiento latino y supera al resto de los grupos hispanos en la creación de empresas.

Infografía muestra un motor con banderas de México y EE. UU. y datos sobre los USD 2,3 billones que mexicanos y mexicoamericanos aportan al PIB estadounidense.
Los mexicanos y mexicoamericanos generan USD 2,3 billones del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país, según la revista Fortuna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia está estrechamente vinculada a la elevada participación laboral: el 69% de los mexicanos residentes en Estados Unidos tiene empleo, frente al 63% del promedio nacional. “Todos conocemos historias de personas que trabajan dos turnos o tienen tres trabajos”, señaló Valdez.

Crecimiento empresarial y ascenso de las nuevas generaciones

Las nuevas generaciones de mexicoamericanos muestran una movilidad económica cada vez más acelerada, con una creciente inserción en sectores de mayor valor agregado y niveles de consumo más elevados.

El informe presentado durante la conferencia matutina del gobierno mexicano destaca que el 90% de los mexicanos en Estados Unidos posee ciudadanía o documentación migratoria regular, reflejo de la consolidación de hijos y nietos de migrantes nacidos en territorio estadounidense.

Estados como California y Texas concentran buena parte de esa actividad económica por parte de los mexicanos. Foto: Pixabay
Estados como California y Texas concentran buena parte de esa actividad económica por parte de los mexicanos. Foto: Pixabay

Valdez definió a esta comunidad como "100% mexicana y 100% americana", en referencia a la identidad bicultural que caracteriza a las nuevas generaciones.

La especialista remarcó el avance educativo de los jóvenes mexicoamericanos, cada vez más presentes en carreras vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), además de maestrías y doctorados.

“Esos hijos de inmigrantes que vieron a sus papás hacer sacrificios están dando resultados”, afirmó la especialista.

Más consumo y presencia en industrias estratégicas

El crecimiento del poder adquisitivo de la comunidad mexicana ya comenzó a modificar las estrategias de grandes compañías. Empresas como Mercedes-Benz analizan el avance del mercado latino a partir del aumento de compradores mexicanos en sus concesionarios.

La tendencia refleja una transformación: la comunidad mexicana gana presencia en industrias de mayor valor agregado y deja atrás la histórica concentración en sectores tradicionales como el agro o los servicios.

En las regiones con alta densidad de población mexicana, el impacto económico ya redefine tanto la producción como los hábitos de consumo. La expansión empresarial y la movilidad social del grupo también se traducen en una mayor participación en industrias consideradas estratégicas para la economía estadounidense.

El reconocimiento del gobierno mexicano

Durante la conferencia de prensa, la presidenta de México Claudia Sheinbaum calificó a los migrantes mexicanos como “héroes y heroínas de México” y aseguró que la relación bilateral con Estados Unidos no puede comprenderse sin el aporte económico y social de esta comunidad.

“Son personas honestas, trabajadoras, con una cultura del esfuerzo y, al mismo tiempo, de comunidad”, expresó la mandataria. Hoy, el crecimiento latino en Estados Unidos tiene un marcado protagonismo mexicano.

La comunidad no solo lidera la creación de empresas, sino que también redefine el perfil económico, educativo y social de la población hispana, de acuerdo con datos presentados por Ana Valdez.

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