Revelaron que los adolescentes autores del ataque al Centro Islámico de San Diego se conocieron en Internet

La radicalización digital de los adolescentes responsables del ataque en el Centro Islámico de San Diego preocupa a la comunidad y las autoridades (AFP)

Los adolescentes que planificaron y ejecutaron el atentado en el Centro Islámico de San Diego se conocieron exclusivamente en internet, donde compartieron y difundieron ideologías extremistas antes de concretar el ataque. Las autoridades confirmaron que la relación y la radicalización de ambos surgieron en espacios digitales, sin que existiera un vínculo previo fuera del entorno virtual, según detallaron fuentes policiales al diario local San Diego Union-Tribune.

La investigación del FBI determinó que estos jóvenes, Cain Lee Clark (17) y Caleb Liam Vazquez (18), utilizaron foros y chats privados para compartir material supremacista y coordinar cada paso, lo que derivó en tres víctimas y el suicidio de los agresores. Entre la evidencia, los agentes hallaron un manifiesto de 75 páginas plagado de símbolos neo-nazis y mensajes que citan atentados previos, como el de Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019.

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Las autoridades indicaron que la radicalización y la logística del ataque se produjeron casi exclusivamente en línea, información confirmada por el periódico nacional Los Angeles Times y el diario Boston Globe.

Un vínculo nacido en la red y alimentado por el odio

Cain Lee Clark y Caleb Liam Vazquez no se conocieron en la escuela ni por amigos en común; toda la relación se forjó en plataformas donde se promueve la intolerancia. El FBI reportó que, tras meses de contacto virtual, ambos adolescentes identificaron afinidades en sus creencias supremacistas y avanzaron hacia la planificación del ataque.

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El FBI confirmó que Cain Lee Clark y Caleb Liam Vazquez se conocieron exclusivamente en internet, donde compartieron ideologías extremistas antes del atentado (Reuters)

En chats y escritos recuperados, los agresores se describen como seguidores de figuras responsables de masacres recientes, y detallan su admiración por acciones similares. Los investigadores no hallaron evidencia de que los jóvenes se vincularan antes fuera de internet; la logística y motivación tuvieron origen digital, según reconstruyó el diario local San Diego Union-Tribune.

El desarrollo del ataque en San Diego

El lunes por la mañana, los adolescentes llegaron armados al Centro Islámico de San Diego. En el estacionamiento, el guardia de seguridad Amin Abdullah activó el protocolo de emergencia y enfrentó a los atacantes, acción que permitió resguardar a 140 niños y adultos. Los agresores ingresaron a un edificio vacío y luego mataron a dos fieles, Mansour Kaziha y Nader Awad, antes de huir y suicidarse cuando la policía los rodeó.

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La madre de Clark había alertado a la policía sobre la desaparición de su hijo y el robo de armas pocas horas antes del ataque, pero la intervención no llegó a tiempo para evitar la tragedia, según informaron autoridades locales al periódico nacional Los Angeles Times.

Quiénes fueron las víctimas y los agresores

Cain Lee Clark (17), estudiante a distancia, y Caleb Liam Vazquez (18) no tenían antecedentes policiales ni historial de violencia escolar. La investigación reveló que ambos tuvieron acceso a más de 30 armas y municiones almacenadas en sus viviendas familiares.

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La policía local incautó más de 30 armas y equipo táctico en las viviendas de los adolescentes acusados del atentado supremacista (Reuters)

Las víctimas mortales fueron el guardia de seguridad Amin Abdullah, destacado por su intervención en defensa del centro; Mansour Kaziha, miembro de la comunidad; y Nader Awad, feligrés habitual que intentó pedir ayuda durante el ataque. El imán Taha Hassane afirmó que el sacrificio de las víctimas evitó una tragedia mayor, según relató al diario Boston Globe.

Hallazgos de la investigación

El manifiesto de 75 páginas recuperado por las autoridades contiene símbolos neo-nazis y llamados explícitos a la violencia contra grupos religiosos y étnicos. Los textos hacen referencia a atentados previos y evidencian una ideología de odio generalizada.

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La policía incautó más de 30 armas, equipo táctico y dispositivos electrónicos, y está analizando si los agresores transmitieron el ataque en línea.

El atentado provocó temor en la comunidad musulmana local y entre organizaciones de derechos civiles. Líderes religiosos de diferentes credos participaron en vigilias para rechazar el odio y pedir mayor control sobre la radicalización digital y el acceso a armas.

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La policía y el FBI continúan examinando los contactos virtuales de los atacantes para identificar posibles cómplices y prevenir hechos similares.