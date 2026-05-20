Estados Unidos

Los servicios de monitoreo de la calidad del aire emiten una alerta por humo debido a los incendios forestales en el sur de California

El aviso emitido por las autoridades pone énfasis en el riesgo que representan las partículas contaminantes para la salud, especialmente entre personas consideradas vulnerables, en medio de varios incendios forestales activos en la región

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Vista aérea de un incendio forestal en una ladera, mostrando llamas, mucho humo gris y blanco, y casas cercanas en la parte derecha
La alerta por humo afecta a millones de residentes del sur de California debido a los incendios forestales activos en la región (REUTERS)

Las autoridades de California han emitido una alerta por humo que afecta a millones de residentes en el sur del estado, como consecuencia de los incendios forestales que continúan activos en diversas regiones. El aviso, difundido por los servicios de monitoreo de la calidad del aire, pone el foco en la amenaza que representan las partículas contaminantes para la población, especialmente para quienes integran grupos sensibles, como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

La alerta fue anunciada por el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD), que advirtió sobre la presencia persistente de humo en el ambiente a causa de los incendios forestales identificados como Bain, Sandy, Verona y el incendio de la isla de Santa Rosa. Estos focos ígneos han generado una columna de humo que no solo afecta las zonas directamente adyacentes, sino que se dispersa hacia otras áreas, ampliando la magnitud del impacto sobre la calidad del aire en la región.

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El monitoreo constante del aire permitió a las autoridades anticipar que la noche del martes podría registrar niveles de contaminación perjudiciales para la salud en las zonas cercanas a los incendios. Los condados de Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y Ventura se encuentran entre los más afectados, con advertencias específicas para quienes residen en las proximidades de los incendios. La AQMD señaló que la concentración de partículas finas y compuestos tóxicos podría superar los umbrales recomendados, especialmente para aquellas personas con condiciones respiratorias preexistentes.

Imagen aérea de un gran incendio forestal con llamas rojas brillantes y humo gris que consume la vegetación seca en una ladera
El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire (AQMD) advierte sobre la dispersión de partículas contaminantes y compuestos tóxicos en el ambiente (REUTERS)

El incendio de la isla de Santa Rosa es el que ha generado mayor preocupación entre las autoridades, no solo por su extensión sino por el comportamiento del humo. Los observadores del AQMD prevén que el humo de este siniestro se desplace hacia el este, cruzando el océano y llegando hasta las costas de los condados de Los Ángeles y Orange. Según las previsiones, esto provocará que la calidad del aire en dichas zonas sea clasificada como moderada, aunque se aclara que el riesgo puede fluctuar en función de la intensidad de las llamas y los vientos predominantes.

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El AQMD informó que, con excepción de las áreas inmediatamente adyacentes a los incendios activos, la calidad del aire podría mejorar para el miércoles. No obstante, esta mejoría está supeditada a la evolución de los incendios y a las condiciones meteorológicas, como la dirección y velocidad del viento, que pueden dispersar o concentrar el humo sobre distintas comunidades.

La magnitud y el avance de los incendios forestales han sido motivo de seguimiento detallado por parte de los equipos de emergencia. Hasta la noche del martes, los bomberos se enfrentaban a cuatro grandes focos:

  • Incendio en la isla de Santa Rosa: Ha devastado 6.857 hectáreas y solo ha podido ser contenido en un 26%. Este incendio destaca por su extensión y la dificultad que representa para los equipos de extinción, dada su ubicación insular y las condiciones cambiantes del viento.
  • Incendio Sandy: Ha afectado a 687 hectáreas y presenta un nivel de contención del 5%. El bajo porcentaje de control refleja el desafío operativo que encaran los bomberos, quienes deben actuar en terrenos de difícil acceso.
  • Incendio de Bain: Con 556 hectáreas quemados y un 10% de contención, este incendio sigue activo y representa una amenaza latente para las comunidades cercanas.
  • Incendio de Verona: Ha consumido 243 hectáreas y, hasta el último reporte, no presenta ningún grado de contención, lo que mantiene en alerta máxima a las autoridades y servicios de emergencia.
Los incendios Bain, Sandy, Verona y de la isla de Santa Rosa generan graves problemas de calidad del aire en varios condados de California (REUTERS/Ringo Chiu)
Los incendios Bain, Sandy, Verona y de la isla de Santa Rosa generan graves problemas de calidad del aire en varios condados de California (REUTERS/Ringo Chiu)

Ante este escenario, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los residentes de las zonas bajo alerta por humo. La principal sugerencia es permanecer en el hogar con puertas y ventanas cerradas, utilizando sistemas de aire acondicionado o purificadores de aire para minimizar la entrada de partículas contaminantes. Se desaconseja el uso de enfriadores evaporativos y ventiladores de techo que puedan introducir aire exterior al ambiente interior.

Para reducir la exposición a contaminantes, la AQMD también recomienda evitar actividades que generen humo o partículas dentro del hogar, como quemar leña en chimeneas o fogones, encender velas o incienso, freír alimentos en sartén o asar a la parrilla. Estas acciones, aunque cotidianas, pueden incrementar la concentración de partículas finas en espacios cerrados, agravando los efectos adversos sobre la salud durante episodios de mala calidad del aire.

En los casos en que resulte imprescindible salir al exterior dentro de la zona de alerta, las autoridades aconsejan utilizar mascarillas respiratorias N95 o P100 que ajusten correctamente al rostro, ya que este tipo de protección es eficaz para filtrar partículas finas generadas por el humo de los incendios. Esta recomendación cobra especial relevancia para personas con afecciones respiratorias, adultos mayores y niños, quienes son más vulnerables a los efectos nocivos del humo.

La serie de recomendaciones y advertencias emitidas por las autoridades busca reducir el impacto sanitario de los incendios en la población, en un contexto donde la evolución de los focos ígneos y las condiciones atmosféricas aún plantean un panorama incierto para los próximos días.

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