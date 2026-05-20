Las 3 alternativas al 401(k) para acumular ahorros y beneficios fiscales antes de la jubilación

Diversificar el ahorro más allá del 401(k) permite optimizar la estabilidad financiera y aprovechar ventajas fiscales en la jubilación (Canva)

Ahorrar para la jubilación es una de las decisiones financieras más trascendentes en la vida de cualquier persona. Aunque el 401(k) suele ser la herramienta más conocida y promocionada en Estados Unidos, existen múltiples alternativas que permiten diversificar y fortalecer el fondo de retiro.

Muchas personas buscan opciones fuera del 401(k) porque no tienen acceso a uno, ya alcanzaron el máximo de aportes permitidos, o prefieren no depender de un solo instrumento.

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Ante este panorama, un informe de la consultora The Motley Fool y difundido por el USA Today, señaló que explorar productos y cuentas complementarias puede marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y una etapa de retiro financieramente cómoda.

Entre las tres alternativas más sólidas y flexibles para quienes buscan incrementar sus ahorros para el retiro se encuentran los certificados de depósito (CD), la cuenta individual de retiro tradicional (IRA) y la cuenta de ahorros para la salud (HSA). Cada una ofrece características y ventajas particulares que responden a distintas necesidades y perfiles de ahorrista.

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Los certificados de depósito (CDs) ofrecen tasas de interés superiores al 4 % y protección federal hasta USD 250.000 por depositante (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Características y ventajas de los certificados de depósito (CD)

Los certificados de depósito son productos ofrecidos por bancos y cooperativas de crédito que permiten invertir dinero a un plazo determinado , a cambio de una tasa de interés fija.

Actualmente, es posible encontrar CDs con tasas superiores al 4% (mayo de 2026), lo que supera a la mayoría de las cuentas de ahorro tradicionales .

Están asegurados por la FDIC o la NCUA hasta USD 250.000 por depositante y por institución, lo que agrega un nivel de seguridad al capital invertido .

Ofrecen plazos flexibles , desde 3 meses hasta 10 años, permitiendo al ahorrista decidir cuánto tiempo mantener inmovilizado el dinero.

Es posible abrir varios CDs con distintos vencimientos para tener acceso regular a los fondos y aprovechar mejores tasas.

La mayoría no cobra comisiones de mantenimiento y los intereses pueden capitalizarse diariamente, mensualmente o trimestralmente, lo que incrementa el rendimiento final.

2. Funcionalidad y beneficios de la cuenta IRA tradicional

La IRA tradicional permite invertir para la jubilación tanto a trabajadores independientes como a empleados de pequeñas empresas, o a quienes buscan diversificar más allá de los planes de su empresa.

Aportes pueden ser deducibles de impuestos , lo que reduce la base imponible en el año de la contribución.

Rendimientos generados dentro de la cuenta crecen con diferimiento fiscal hasta el momento del retiro.

Resulta conveniente si se espera estar en una categoría impositiva más baja al momento de la jubilación.

Para 2026, el límite de contribución anual es de USD 7.500 para menores de 50 años, y USD 8.600 para quienes tienen 50 años o más (incluye el aporte adicional permitido por ley).

Las cuentas IRA tradicionales brindan beneficios fiscales con aportes deducibles y diferimiento de impuestos hasta el retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Usos y beneficios de la cuenta de ahorros para la salud (HSA) en la jubilación

La HSA está disponible para quienes cuentan con un plan de salud con deducible alto (HDHP), y brinda ventajas fiscales triple : aportaciones deducibles, crecimiento libre de impuestos y retiros sin impuestos para gastos médicos.

A partir de los 65 años , el titular puede retirar fondos para cualquier propósito; si se destinan a gastos médicos, no pagan impuestos, y si se usan para otros fines, tributan como ingreso ordinario.

No exige distribuciones mínimas obligatorias, lo que da mayor flexibilidad en la administración de los fondos.

Tributación de los ingresos durante la jubilación

El tratamiento fiscal de los ingresos en la jubilación varía según el tipo de fuente. A diferencia de lo que muchos piensan, los impuestos no desaparecen con el retiro. Al igual que durante la etapa laboral, el monto total de ingresos determina la categoría impositiva.

Las rentas procedentes de cuentas tradicionales, como el 401(k) y la IRA, se gravan como ingreso ordinario. Por tanto, es esencial estimar los ingresos futuros para anticipar el impacto fiscal y planificar las extracciones de manera óptima.

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Asimismo, las cuentas Roth (Roth 401 y Roth IRA) ofrecen una excepción significativa, ya que permiten retiros libres de impuestos si se cumplen los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Este beneficio puede resultar clave para quienes proyectan estar en una categoría impositiva elevada tras el retiro. Además, algunos estados en Estados Unidos aplican políticas fiscales más favorables para jubilados, e incluso nueve de ellos no gravan ningún tipo de ingreso personal.

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Optar por cuentas Roth IRA y Roth 401(k) permite realizar retiros libres de impuestos en la jubilación, si se cumplen los requisitos del IRS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias adicionales para minimizar impuestos sobre el ingreso de jubilación

Planificar el retiro con una visión fiscal resulta tan relevante como elegir los productos de inversión. Algunas estrategias recomendadas incluyen:

Aprovechar al máximo las cuentas Roth, ya que los retiros no tributan en la jubilación, aunque no otorgan deducción fiscal al momento del aporte. Convienen especialmente a personas que prevén una tasa impositiva más alta en el retiro .

Realizar conversiones de cuentas tradicionales a cuentas Roth. Si bien implica pagar impuestos en el momento de la conversión, puede disminuir la carga fiscal futura , aunque existe una regla de 5 años que limita el acceso libre de impuestos si la conversión se realiza cerca de la jubilación.

Elegir cuidadosamente el momento y la cantidad de los retiros : si se anticipa un año con ingresos bajos, puede ser conveniente hacer extracciones mayores para aprovechar una tasa impositiva más baja.

Considerar la residencia: mudarse a un estado con menor presión fiscal puede reducir el monto de impuestos estatales y locales sobre los ingresos de jubilación.

Las cuentas HSA aportan triple beneficio fiscal y permiten retirar fondos sin obligación mínima después de los 65 años, si se usan en gastos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalidad de ingresos derivados de inversiones y bonos

Los ingresos provenientes de inversiones en cuentas sujetas a impuestos presentan reglas específicas. Las ganancias de capital generadas por la venta de activos mantenidos más de un año tributan a tasas preferenciales, en comparación con las ganancias de corto plazo, que se gravan como ingreso ordinario.

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Los intereses de bonos del Tesoro federal no pagan impuestos estatales ni locales; los intereses de bonos municipales están exentos de impuestos federales. Estos matices convierten la selección de productos de inversión en una decisión estratégica para maximizar el ingreso neto durante la jubilación.

En cuanto a los beneficios del Seguro Social, solo se gravan a nivel federal si el ingreso provisional del jubilado supera un umbral determinado, que incluye la mitad de los beneficios de la Seguridad Social, todos los ingresos gravables y parte de los ingresos no gravables, como los intereses de bonos municipales.

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