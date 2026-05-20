La “peor pesadilla” de los neoyorquinos se vuelve real tras la muerte de una mujer en una alcantarilla

La muerte de Donika Gocaj tras caer en un pozo sin tapa en Midtown Nueva York reaviva el temor por la seguridad peatonal urbana (CBS)

La caída fatal de Donika Gocaj en un pozo sin tapa en pleno Midtown reavivó un temor profundo entre quienes viven y recorren Nueva York: la inseguridad bajo sus propios pies. El accidente, ocurrido frente a la Quinta Avenida, expuso un riesgo cotidiano que pocos imaginaban tan real. “Esto es la peor pesadilla de cualquier neoyorquino”, resumieron testigos y residentes tras conocer la noticia.

El suceso no solo dejó a una familia devastada, sino que abrió una conversación urgente sobre la confianza en la infraestructura urbana. Ahora, cientos de ciudadanos se preguntan si pueden caminar tranquilos por las aceras de la ciudad.

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El suelo bajo sospecha: Nueva York y el temor a lo inesperado

La muerte de Gocaj, una mujer de 56 años, no fue producto de un descuido propio ni de un acto temerario. Apenas estacionó su auto y cerró la puerta, cayó en un hueco de unos tres metros, oculto bajo el vapor de la red subterránea.

El pozo, que normalmente debería estar sellado, había quedado abierto tras el paso de un camión pesado que desplazó la tapa minutos antes del accidente, según explicó la empresa Con Edison a NBC New York.

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El accidente, ocurrido frente a la Quinta Avenida, evidencia el riesgo latente de infraestructura bajo las calles de Nueva York (CBS)

La reacción colectiva fue inmediata: “Es un miedo nuevo, pero ahora lo sentimos todos”, declararon residentes y turistas al canal local. El episodio convirtió un simple acto cotidiano, como descender de un vehículo, en motivo de alerta y desconfianza.

Para muchos, la ciudad perdió parte de su sensación de seguridad.

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Qué provocó el accidente y cómo actuaron las autoridades

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando la víctima detuvo su auto en la calle 52, frente a una de las zonas más transitadas de Manhattan. Testigos relataron que al dar el primer paso tras cerrar su coche, Gocaj desapareció de la vista.

Los rescatistas llegaron en pocos minutos, pero la mujer fue declarada muerta en el hospital poco después.

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Con Edison, empresa responsable del pozo, revisó las grabaciones de seguridad y confirmó que un camión de varios ejes desplazó la tapa al girar en la esquina. 12 minutos más tarde, la víctima llegó y cayó directamente en el hueco.

La familia de Donika Gocaj exige justicia y explicaciones ante la falta de protocolos para garantizar la seguridad vial urbana. (Facebook )

La compañía admitió que, aunque estos eventos son raros, los vehículos pesados pueden mover las cubiertas y dejar expuesto el peligro.

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El vapor y el peligro oculto bajo las calles

El pozo desprendía vapor en el momento de la caída, un fenómeno común en la red de servicios de Nueva York. Pero bajo la superficie, la temperatura puede superar los 100 ℃ y constituir una trampa mortal. Expertos y forenses advertidos por NBC New York describieron cómo el vapor contribuye a lesiones graves o la muerte en cuestión de minutos.

Residentes y turistas expresan nuevo miedo a caminar por aceras de Nueva York tras la muerte de una transeúnte en Midtown (CBS)

El accidente reveló un escenario temido: que la infraestructura urbana, por un descuido o un imprevisto, pueda volverse letal en un instante. Para los testigos y la familia, la falta de respuesta inmediata o de protocolos más estrictos resulta tan alarmante como el accidente mismo.

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Nueva York: una ciudad con pozos olvidados

El caso Gocaj no es aislado. Un informe del servicio 311 mostró que en solo 17 días de mayo hubo 62 reportes por tapas de pozo faltantes en la ciudad, aunque ninguna correspondía a la zona del accidente.

Algunas denuncias se resolvieron de inmediato, otras resultaron infundadas y varias siguen pendientes de verificación.

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La alcaldía informó que Con Edison tenía permiso para realizar trabajos en la cuadra y que la responsabilidad de asegurar las tapas era suya. Las autoridades municipales insisten en que colaboran para esclarecer el hecho y prometen que “ningún neoyorquino debería afrontar una tragedia similar”.