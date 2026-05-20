Elecciones en Estados Unidos: el republicano crítico de Trump perdió las primarias para el Congreso en Kentucky

El representante republicano por Kentucky Thomas Massie. (AP foto/Jon Cherry)

El congresista Thomas Massie, uno de los principales críticos internos en el Partido Republicano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió este martes las primarias de Kentucky para la Cámara de Representantes, ante el contendiente, respaldando por el mandatario.

Massie, quien se forjó una reputación como antagonista de Trump dentro del Partido Republicano, perdió su contienda en las primarias, en una nueva muestra del dominio del presidente sobre las elecciones internas como sucedió en Indiana y Luisiana recientemente.

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Eid Gallrein, un ex miembro de las fuerzas especiales de la Marina, fue respaldado públicamente por Trump, para que en noviembre pueda competir por el escaño en el Congreso y recibió el 54% de los votos en las primarias, sobre el 46% de Massie, de acuerdo con conteos preliminares.

Trump intervino en la votación al definir a Massie, que se ha enfrentado en la Cámara a las políticas del presidente, como “el peor congresista en la larga y gloriosa historia del Partido Republicano”.

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Massie votó en contra del proyecto de impuestos y gastos de Trump y fue coautor junto con el demócrata Ro Khanna de la ley que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos del caso Jeffrey Epstein.

Kentucky es un estado tradicionalmente conservador del sur de Estados Unidos y cuenta con seis escaños a la Cámara de Representantes, la mayoría de los cuales han estado en manos del Partido Republicano durante los últimos ciclos electorales.

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El presidente republicano de los EEUU, Donald Trump

El estado se ha consolidado como un bastión del voto republicano en elecciones federales, lo que hace que las primarias del partido sean, en la práctica, la contienda más determinante para definir quién ocupará finalmente el escaño en Washington.

En un Congreso liderado por los republicanos y caracterizado por la sumisión al presidente Donald Trump, existe un pequeño pero creciente grupo de personas dispuestas a distanciarse de la Casa Blanca. Si bien el presidente mantiene un firme control sobre el electorado republicano, este creciente grupo podría obstaculizar su agenda en temas que van desde la guerra con Irán hasta la financiación de la inmigración, en un momento en que su partido ostenta una precaria mayoría en el Capitolio.

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El senador Bill Cassidy de Luisiana es el miembro más reciente de este grupo. Apenas unos días después de perder las primarias ante un oponente respaldado por Trump, Cassidy rectificó el martes su postura sobre la legislación relativa a la guerra con Irán y votó con los demócratas para limitar la acción militar estadounidense.

«Según nuestra Constitución, el Congreso debe exigir responsabilidades al poder ejecutivo», declaró a la prensa el día anterior.

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El senador John Cornyn de Texas podría ser el siguiente, luego de que Trump respaldara a Ken Paxton, su rival por la nominación republicana en la segunda vuelta de la próxima semana.

El representante Thomas Massie de Kentucky es quizás uno de los fundadores del grupo YOLO, habiendo frustrado a Trump desde su primer mandato, y su estatus se consolidó tras perder las primarias el martes ante un oponente respaldado por Trump.

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Massie ha enfurecido a Trump al votar en contra de su emblemática ley de impuestos y gastos y al presionar para que se publiquen los archivos de Jeffrey Epstein.

Dio a entender que habrá más antes de que deje el cargo.

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“Me quedan siete meses en el Congreso”, dijo Massie con una sonrisa durante su discurso de concesión, mientras la multitud estallaba en aplausos.

Más republicanos se sienten libres de ignorar a Trump.

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Otros republicanos en una situación similar incluyen al senador Thom Tillis, quien fue un acérrimo crítico de la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y más recientemente ha centrado su atención en el secretario de Defensa Pete Hegseth. También está la senadora Lisa Murkowski de Alaska, quien se unió a los demócratas la semana pasada en un intento por limitar los poderes bélicos de Trump en Irán. Las senadoras Susan Collins de Maine y Mitch McConnell de Kentucky han votado en contra de algunos de los nombramientos del gabinete de Trump. Y en la Cámara de Representantes, el congresista Don Bacon de Nebraska ha presionado para recuperar el poder del Congreso en materia de aranceles.

El senador Thom Tillis levanta su veto y deja el camino libre al nominado de Trump para dirigir la FED

“Si el poder legislativo siempre vota con el presidente, entonces sí tenemos un rey”, dijo Massie en su discurso de concesión el martes.

Esto dista mucho de ser un resurgimiento del movimiento “Nunca Trump” con el que algunos republicanos esperaban, sin éxito, frenar los excesos del presidente durante su primer mandato o impedir su reelección. Muchos en el partido, incluidos los detractores ocasionales de Trump, se han mantenido al margen o han sido incapaces de frenar al presidente mientras lanzaba la guerra en Irán y dirigía una agresiva operación de control migratorio y el desmantelamiento de la administración federal.

Los republicanos de hoy, libres de ataduras, no se ajustan a una ideología específica. Pero están unidos por una sensación de empoderamiento que solo se puede alcanzar de unas pocas maneras en el Washington de Trump.

Muchos, como Tillis, McConnell y Bacon, han decidido retirarse y pueden votar sabiendo que nunca más tendrán que enfrentarse a los votantes de las primarias republicanas. Otros, como Collins y Murkowski, tienen más margen de maniobra porque representan estados que tienden a premiar la independencia política. Y algunos, como Massie, apostaron por la idea de que los votantes podrían apoyar tanto a Trump como a alguien que ocasionalmente se le oponía.

Es una paradoja para Trump. Mientras exige lealtad absoluta y margina a los republicanos disidentes, se encuentra con un creciente grupo de personas que, por una u otra razón, no le deben nada.

Los demócratas buscan sacar provecho de esta situación.

Esto podría ser un problema para el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quienes ya gobiernan con mayorías muy ajustadas. El cambio de lealtades, incluso de unos pocos legisladores republicanos, podría complicar drásticamente la capacidad de ambas cámaras para aprobar legislación sustancial antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson (republicano por Luisiana). REUTERS/Elizabeth Frantz

Las próximas pruebas podrían llegar a finales de esta semana, mientras Thune impulsa un paquete de financiación para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), diseñado para ser aprobado con el voto partidista.

Los demócratas están ansiosos por actuar

Durante un evento en Washington el martes, patrocinado por el Centro para el Progreso Estadounidense, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró que buscaría crear una división entre los republicanos mediante una petición de descarga para someter los temas directamente a votación en el pleno.

Esta táctica ha tenido éxito en la aprobación de la Cámara de Representantes en temas que van desde los archivos de Epstein hasta la protección temporal de los inmigrantes haitianos.

“Cuando somos disciplinados, nos centramos y presionamos, en particular, a los republicanos de los distritos electorales indecisos, se han distanciado de nosotros”, afirmó Jeffries.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró a la prensa el martes que el respaldo de Trump al rival de Cornyn era una señal de que su poder político reside en la base republicana, no en el público estadounidense en general.

“Ha demostrado la única influencia que tiene, y es una influencia desproporcionada dentro de la base del partido”, dijo a los periodistas en Washington el posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028. “Por lo demás, ha demostrado poca o ninguna influencia sobre el pueblo estadounidense”.

Recuento de votos

Esto deja a los republicanos buscando la manera de reunir los votos necesarios para aprobar la legislación.

El senador John Hoeven de Dakota del Norte calificó a Cassidy de “buen amigo” y dijo que la derrota fue “dura para él”. Afirmó que Cassidy “siempre votará de acuerdo con lo que cree que es mejor”, pero dudó que se convierta en un voto republicano menos confiable.

Su colega de Luisiana, el senador John Kennedy, dijo que Cassidy ejerce el poder “de manera racional y madura” y “seguirá haciéndolo”.

Cassidy rechazó repetidamente la idea de que pasará sus últimos meses en Washington como un agitador para Trump, diciendo que hará “lo que sea bueno para mi país y mi estado”.

Sin embargo, la vena independiente que puso fin a su carrera política resurgió rápidamente. Una semana después de la visita de Trump a China, Cassidy habló de una alianza occidental que se está “desmoronando por completo” y que será incapaz de “contrarrestar la amenaza que representa China”. Parecía atónito ante la idea de que la administración creara un fondo de casi 1,8 billones de dólares para compensar a los aliados de Trump que, según ellos, han sido investigados y procesados ​​injustamente.

“Acabo de terminar la campaña electoral”, dijo. “La gente está preocupada por llegar a fin de mes, no por crear un fondo discrecional sin precedentes legales”.

(Con información de EFE y AP)