Taiwán reitera que China es la principal causa de la inestabilidad regional e incrementa la autodefensa

Donald Trump, Xi Jinping y el presidente taiwanés William Lai (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente advertencia formulada por Xi Jinping al presidente Donald Trump sobre Taiwán y la respuesta ambivalente del exmandatario estadounidense en torno a la venta de armas han reavivado el análisis sobre el equilibrio geopolítico en Asia, mientras la isla sostiene una estrategia de defensa reforzada basada en capacidades autóctonas y el apoyo exterior.

Trump expresó después de la reunión con Xi que no estaba seguro de autorizar un paquete armamentístico de USD 14 mil millones a Taiwán, cuya entrega ha sido retrasada a pesar del consenso bipartidista en Washington, según informó Axios.

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El presidente acudió a una comparación geográfica enfatizando la vulnerabilidad de la isla: “China es un país muy poderoso, muy grande. Esa es una isla muy pequeña. Está a 59 millas. 59 millas. Nosotros estamos a 9.500 millas de distancia”. Según Trump, incluso una transferencia masiva de armamento no cambiaría el equilibrio estratégico en caso de una agresión por parte de Beijing.

En Taiwán rechazan que las armas sean elemento de negociación bilateral

El presidente Lai Ching-te y otros altos funcionarios señalaron que los envíos de armas solicitados a Estados Unidos no constituyen una moneda de cambio en la relación Washington-Beijing.

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Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, “la amenaza militar de China sigue siendo la principal fuente de inestabilidad regional, impulsando a los países de la primera cadena de islas a reforzar sus capacidades de defensa en coordinación con Estados Unidos”.

En un comunicado remitido a Axios, la cartera subrayó: “La venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán forma parte de sus compromisos de seguridad bajo la Ley de Relaciones con Taiwán y constituye un pilar clave de la disuasión colectiva frente a amenazas regionales”.

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La Straits Exchange Foundation (SEF), entidad semioficial que gestiona relaciones civiles y comerciales entre Taiwán y China, ratificó la voluntad de no provocar a la República Popular, pero insistió en salvaguardar la autonomía insular.

Luo Wen-jia, secretario general de la SEF, afirmó el lunes ante periodistas extranjeros: “El mundo debe entender que Taiwán no va a provocar a China, pero tampoco permitirá que se pisotee la isla”. Luo explicó que el país atraviesa un “delicado equilibrio”, y destacó: “Taiwán necesita robustecer su autodefensa, ajustando la política nacional de defensa. Debemos considerar también nuestra singularidad geopolítica y los riesgos derivados de ella”.

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El fortalecimiento militar, reactivo ante la presión china

Tras el encuentro entre Trump y Xi, asesores del expresidente salieron convencidos, según Axios, de que un movimiento militar chino sobre la isla es cada vez más plausible. Sin embargo, en Taipéi, las autoridades continúan gestionando la amenaza sin señales públicas de pánico, mientras refuerzan la infraestructura crítica y la tecnología defensiva nacional.

Tsung-Yi Tang, representante de Kuma Academy, una organización civil dedicada a la defensa, expuso a Axios que la sociedad taiwanesa percibe “un grado muy alto de sensibilidad ante la agresión militar y la guerra informativa proveniente de China”. Pese a este entorno, “en las operaciones diarias seguimos estando más relajados”, explicó.

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El bloque de respuesta directa a la pregunta central de la coyuntura queda ilustrado así: En los últimos años, el escenario de potencial conflicto ha llevado a Taiwán a insistir tanto en la recepción de armamento estadounidense —históricamente respaldada por Washington, que en diciembre autorizó una remesa de USD 11 mil millones incluyendo lanzadores HIMARS y obuses— como en el refuerzo de capacidades internas.

La isla se prepara para posibles escenarios de agresión, consciente de la asimetría con la potencia china y del rol central de la cooperación con Estados Unidos en la arquitectura de defensa regional.

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Según datos expuestos por Axios, el Ejército Popular de Liberación ha recibido instrucciones de Xi para estar listo para un eventual control de Taiwán en 2027. Aunque analistas ponen en duda ese calendario, los preparativos avanzan. En 2025, las fuerzas chinas llevaron a cabo maniobras de cerco sobre la isla, y solo en 2024 incursionaron más de 3.000 veces en su zona de identificación de defensa aérea. A ello se suma el constante bombardeo contra redes digitales taiwanesas.

Pese al escepticismo manifestado por Trump, expertos citados por Axios subrayan que Taiwán no representa un objetivo sencillo, ni siquiera para el gran aparato militar chino. El relieve montañoso, las fuertes marejadas y una estrategia defensiva apoyada en la movilización de la sociedad —al estilo de la resistencia ucraniana— fortalecen la capacidad de resistencia de la isla.

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Antes de la reciente cumbre entre Trump y Xi, el ejército taiwanés realizó ejercicios militares con fuego real en defensa de las costas, reforzando su preparación frente a posibles desembarcos enemigos.