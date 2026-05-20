Estados Unidos

“Me estoy muriendo”: quién era la mujer que falleció tras caer en una alcantarilla abierta en Nueva York

Tenía 56 años y vivía en Briarcliff Manor; su muerte ocurrida el lunes por la noche en Midtown Manhattan abrió preguntas sobre qué falló y quién debía prevenir la tragedia

Guardar
Imagen compuesta de una mujer sonriendo sobre el fondo de un SUV negro, conos de tráfico, barreras y una alcantarilla en una calle urbana
Las autoridades de Nueva York y Con Edison investigan cómo el incidente ocurrió en una de las zonas más transitadas de Manhattan

La identidad de la mujer que murió tras caer en una alcantarilla abierta en Manhattan ya fue confirmada. Se trata de Donike Gocaj, de 56 años, quien perdió la vida el lunes por la noche después de estacionar su vehículo en la intersección de la calle 52 Este y la Quinta Avenida.

La caída ocurrió cuando, tras bajarse de su camioneta, dio unos pasos y desapareció en un sumidero sin tapa, ubicado frente a la mansión Cartier, según informaron las autoridades policiales de Nueva York y la compañía eléctrica Con Edison.

PUBLICIDAD

Un SUV Mercedes-Benz oscuro está en primer plano en una calle urbana por la noche, detrás de una valla amarilla y conos naranjas, con dos policías y edificios en el fondo
Una mujer falleció al caer en una alcantarilla sin tapa en Midtown Manhattan, causando conmoción por la falta de señalización y seguridad (CBS)

Gocaj, madre de dos hijos y abuela de dos nietos, fue trasladada inconsciente al Centro Médico NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, donde los médicos declararon su fallecimiento poco después.

Las imágenes de cámaras de vigilancia revisadas indican que la tapa de la alcantarilla se desplazó doce minutos antes del incidente, cuando un camión de varios ejes giró en esa esquina y pasó por encima del sumidero, informó la vocera de la empresa, Anne Marie Corbalis, en un comunicado reproducido por The New York Times y ABC7 NY.

PUBLICIDAD

Quién era Donike Gocaj y cómo era su vida

Retrato de una mujer de mediana edad con cabello oscuro peinado hacia atrás, maquillaje sutil y aretes, mirando directamente a la cámara
La familia de Donika Gocaj exige justicia y explicaciones ante la falta de protocolos para garantizar la seguridad vial urbana (Facebook )

Familiares y amigos describieron a Donike Gocaj como una persona muy unida a sus seres queridos. Sus publicaciones en redes sociales muestran celebraciones familiares, cumpleaños, bodas y visitas a parientes. Según People, Gocaj era madre de una hija y un hijo, además de abuela de dos pequeños.

El impacto que la pérdida generó en la familia es devastador. El entorno cercano relató a varios medios que se encuentran “extremadamente impactados y tristes” por la inesperada pérdida. Gocaj se encontraba sola al momento del accidente, sin acompañantes en su vehículo Mercedes-Benz.

Qué ocurrió en la noche del accidente

La tragedia tuvo lugar poco después de las 23:00 del lunes. Gocaj estacionó su camioneta en la esquina de la calle 52 Este y la Quinta Avenida, en Midtown Manhattan. Al bajar del vehículo, cayó de inmediato en el hueco de una alcantarilla propiedad de Con Edison y utilizada para canalizar vapor.

Rejilla metálica circular con múltiples aberturas cuadradas y un marco de metal amarillo desgastado en el suelo de concreto
La tragedia ocurrió en la concurrida intersección de la Quinta Avenida y la calle 52, uno de los puntos más transitados de Nueva York (CBS)

Un testigo, Carlton Wood, director de seguridad contra incendios de un hotel cinco estrellas de la zona, describió a The New York Times : “Dio un par de pasos y simplemente desapareció. Sucedió muy rápido”. Añadió que la escena fue confusa por la falta de señalización o advertencias en el lugar.

Al acercarse, escuchó los gritos de la víctima: “Me estoy muriendo”. Wood precisó que no fue hasta ese momento que notó el agujero sin marcar y la tapa de la alcantarilla desplazada a un lado.

Bajé la mirada y vi a la señora Gocaj sentada en un charco con las piernas extendidas”, relató Wood. “Me aparté para llamar al 911 mientras varias personas con linternas se acercaban al oír los gritos”.

Un hombre intentó bajar al agujero. Ofreció sus piernas como amarre para la mujer. Pero el pozo era hondo y el esfuerzo fracasó, relató Wood. Alguien trajo una escalera. Era demasiado corta.

Cómo respondieron las autoridades y qué se sabe de la investigación

La policía de Nueva York recibió una llamada al 911 a las 23:19 y llegó al lugar pocos minutos después. Los equipos de emergencia tardaron aproximadamente 20 minutos en rescatar a Gocaj, quien ya no reaccionaba.

Wood recordó: “Cuando la sacaron, esperaba que la vitorearan. Pensé que levantarían el pulgar”. Pero la escena se volvió sombría al ver que los paramédicos le practicaban compresiones torácicas antes de trasladarla en camilla a la ambulancia.

El testigo quiso dejar en claro que Gocaj no iba distraída ni cometió ningún descuido. “Solo quiero que su familia entienda que fue un accidente fortuito. Si hubiera aparcado un poco más adelante, tal vez nada de esto habría ocurrido”, afirmó.

Un SUV compacto oscuro estacionado en la calle con conos naranjas y barreras. Oficiales de policía y una ambulancia son visibles al fondo
La investigación policial se centra en determinar posibles negligencias de la empresa de servicios públicos y falta de custodia de la zona (CBS)

Con Edison confirmó que contaba con un permiso de obras vigente en esa manzana, aunque no realizaba trabajos en el momento del accidente. La empresa aseguró que revisó los videos de seguridad y que el desplazamiento de la tapa se produjo por el paso de un camión pesado.

“Aunque este es un caso raro, las tapas de alcantarilla pueden desplazarse por vehículos pesados”, explicó Anne Marie Corbalis, vocera de la compañía. La empresa reemplazó la tapa tras el accidente y remarcó que “la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

El Ayuntamiento de Nueva York indicó que colaborará con Con Edison en la investigación. “Se deben formular y responder todas las preguntas para que ningún neoyorquino vuelva a sufrir una tragedia como esta”, enfatizó Jeremy Edwards, vocero municipal, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Qué sabe la familia y cómo impactó la noticia

La familia de Donike Gocaj pidió respuestas a las autoridades y a la empresa. Los seres queridos manifestaron su deseo de entender cómo pudo ocurrir un hecho así en pleno centro de Manhattan. La Oficina del Médico Forense de la ciudad investiga la causa oficial del fallecimiento y todavía no emitió un dictamen definitivo.

Ambulancia Mount Sinai y coche de policía NYPD con luces de emergencia encendidas en una calle urbana concurrida, un peatón cruza un paso de cebra
La ausencia de conos, cintas o señales alrededor del hueco evidenció fallas graves en protocolos de seguridad peatonal y vehicular (CBS)

En redes sociales, allegados y conocidos de Gocaj compartieron mensajes de cariño y recuerdos de momentos familiares. Su hija, su hijo y sus nietos la describen como una persona cariñosa y dedicada a la familia, que disfrutaba celebrar y reunirse con los suyos.

Contexto: las alcantarillas y los riesgos en Nueva York

La muerte de Gocaj reavivó preocupaciones sobre la seguridad de las tapas de alcantarilla en la ciudad. El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York, la agencia ambiental local, ha recibido más de 700 reportes sobre tapas faltantes o desplazadas en lo que va del año, según datos de llamadas al 311 citados por The New York Times.

Con Edison gestiona una amplia red subterránea con 285.000 pozos de registro y cámaras en la ciudad y sus alrededores. Aunque las caídas en alcantarillas abiertas son poco frecuentes, ocurrieron otros incidentes graves en años recientes.

En 2019, un hombre sin hogar murió tras caer en una alcantarilla, y en 2022, la explosión de un sumidero en Times Square sembró el pánico entre los transeúntes.

La investigación sobre la trágica muerte de Donike Gocaj continúa. Las autoridades buscan esclarecer los detalles para prevenir que un accidente similar vuelva a repetirse en las calles de Nueva York.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasManhattanQuinta AvenidaCon Edison

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El conductor de una Cybertruck es arrestado tras ingresar su vehículo a un lago de Texas para probar la función “Modo Vadeo”

Las autoridades intervinieron luego de que un hombre condujera deliberadamente su camioneta eléctrica hacia el agua en un parque local, lo que motivó el despliegue de equipos de rescate y la apertura de cargos por varias infracciones

El conductor de una Cybertruck es arrestado tras ingresar su vehículo a un lago de Texas para probar la función “Modo Vadeo”

Rubio propuso al pueblo cubano una “nueva relación” con Estados Unidos en el Día de la Independencia de la isla

El secretario de Estado habló en español para celebrar una fecha que la dictadura de La Habana abolió en 1959. Apuntó contra GAESA, el conglomerado militar que controla el 70% de la economía de Cuba

Rubio propuso al pueblo cubano una “nueva relación” con Estados Unidos en el Día de la Independencia de la isla

Texas y otros estados del sur de EEUU bajo alerta por lluvias extremas e inundaciones peligrosas

Un sistema meteorológico persistente ha llevado a las autoridades a emitir advertencias para millones de residentes y viajeros debido al riesgo de acumulación de agua y desbordes en las principales ciudades y zonas rurales de la región afectada

Texas y otros estados del sur de EEUU bajo alerta por lluvias extremas e inundaciones peligrosas

La ciudad de Hialeah ofrece un año de alquiler sin costo a emprendedores para reactivar una zona comercial

El proyecto municipal tiene como meta transformar la imagen urbana y atraer negocios que brinden dinamismo, con un proceso de selección basado en propuestas que generen impacto económico y diversidad

La ciudad de Hialeah ofrece un año de alquiler sin costo a emprendedores para reactivar una zona comercial

La muerte de un trabajador en las instalaciones de SpaceX en Texas reaviva debate sobre seguridad laboral

El fallecimiento registrado durante labores de construcción en las instalaciones de Starbase provocó que la autoridad laboral estadounidense inicie una revisión del cumplimiento en materia de seguridad en la planta donde ocurrió el hecho

La muerte de un trabajador en las instalaciones de SpaceX en Texas reaviva debate sobre seguridad laboral

TECNO

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

Así es Gemini Omni: la IA de Google que te ayudará a crear videos usando imágenes, audio y más

Un juego gratuito de terror tuvo que ser retirado de Steam tras descubrirse que ocultaba un programa para robar datos

Claude Mythos, la IA que pone en alerta a la ciberseguridad global

ENTRETENIMIENTO

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Una película biográfica de Billy Joel está en camino: todos los detalles y la controversia de 'Billy & Me'

Slash revela la canción que encendió su amor por la música y definió el ADN de Guns N’ Roses

MUNDO

Emiratos Árabes Unidos exigió a Irak que detenga a quienes lanzan misiles contra sus plantas nucleares desde su territorio

Emiratos Árabes Unidos exigió a Irak que detenga a quienes lanzan misiles contra sus plantas nucleares desde su territorio

Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

El jurado premia la colaboración internacional en la protección de semillas con el galardón Princesa de Asturias

La OMS declaró que la vacuna contra el brote de ébola tardará meses, pero aseguró que el riesgo global es bajo

El curioso caso legal que atrapa a Sudáfrica: aseguran que hay tres elefantes deprimidos y exigen su liberación