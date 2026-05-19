Cayó tres metros por una alcantarilla abierta y murió en una de las esquinas más transitadas de Nueva York

Una mujer falleció al caer en una alcantarilla sin tapa en Midtown Manhattan, causando conmoción por la falta de señalización y seguridad. (CBS)

Una mujer de 56 años murió al caer en una alcantarilla sin tapa en pleno Midtown Manhattan, en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 52. El hecho sucedió el lunes por la noche, cuando la víctima bajó de su vehículo y se precipitó por una abertura de aproximadamente tres metros de profundidad.

La familia de la fallecida reclama respuestas, mientras tanto la empresa de energía Con Edison y funcionarios municipales investigan cómo fue posible que un acceso subterráneo permaneciera expuesto, sin ningún tipo de advertencia ni resguardo, en una zona de alto tránsito en Nueva York.

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Quién era la víctima y cómo ocurrió la tragedia

La mujer, residente de Briarcliff, había estacionado su Mercedes Benz SUV cerca de la medianoche. Apenas abrió la puerta y puso un pie sobre la acera, cayó directamente por la alcantarilla abierta. La profundidad del pozo, de casi tres metros, provocó lesiones fatales.

La tragedia ocurrió en la concurrida intersección de la Quinta Avenida y la calle 52, uno de los puntos más transitados de Nueva York (CBS)

La familia visitó la escena para intentar entender cómo fue posible semejante descuido. Según relató su hija a CBS, no encontraron conos, señales ni cintas alrededor del hueco al momento de la caída.

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Qué respuesta dieron las autoridades

La Policía de Nueva York acudió poco después del hecho. Encontraron a la víctima inconsciente y sin respuesta. Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital New York Presbyterian, donde confirmaron su fallecimiento. El informe oficial indica que el incidente ocurrió alrededor de las 23:20.

La ausencia de conos, cintas o señales alrededor del hueco evidenció fallas graves en protocolos de seguridad peatonal y vehicular (CBS)

El forense aún debe determinar la causa exacta de la muerte, pero la caída desde esa altura y el impacto resultaron determinantes. Hasta el momento, la identidad de la mujer no trascendió.

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Por qué estaba la alcantarilla sin tapa

El aspecto más inquietante del caso es la razón por la que la alcantarilla permaneció sin tapa y sin señalización. La empresa de energía Con Edison informó que no había trabajos de mantenimiento en curso en el área y que la tapa metálica fue hallada a unos cuatro metros de la abertura.

Las normas de la ciudad exigen que toda alcantarilla abierta esté protegida y señalizada para evitar accidentes.

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En un comunicado, Con Edison expresó: “Estamos profundamente consternados por la muerte de una persona tras caer en una alcantarilla abierta. Investigamos cómo pudo ocurrir esto. La seguridad es nuestra máxima prioridad”.

Las imágenes posteriores muestran la alcantarilla ya cubierta y acordonada, pero la pregunta sobre cómo estuvo expuesta durante horas en ese lugar sigue sin respuesta.

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La investigación policial se centra en determinar posibles negligencias de la empresa de servicios públicos y falta de custodia de la zona (CBS)

La noticia sorprendió a residentes y transeúntes habituales de la zona, quienes expresaron su temor ante el riesgo de situaciones similares. La familia de la víctima pidió a las autoridades que revisen los protocolos de seguridad y que se garantice que no se repita un hecho de esta naturaleza.

La investigación continúa y, hasta el momento, no se han realizado arrestos. Con Edison y la administración municipal revisan grabaciones de cámaras y bitácoras de mantenimiento para esclarecer si existió negligencia y quién debía custodiar la seguridad del sector en esas horas.

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