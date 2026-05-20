Estados Unidos

Nueva York se prepara para 22 días de calor extremo en el verano de 2026

La ciudad enfrentará una ola histórica justo cuando recibe millones por el Mundial, poniendo a prueba servicios y salud pública

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Las proyecciones climáticas anticipan múltiples jornadas con temperaturas superiores a los 32 °C en plena temporada turística y deportiva.
Las proyecciones climáticas anticipan múltiples jornadas con temperaturas superiores a los 32 °C en plena temporada turística y deportiva.

El verano de 2026 en Nueva York podría presentar un patrón inusual: pronósticos recientes prevén un número sin precedentes de jornadas de calor extremo, mientras autoridades y especialistas advierten sobre consecuencias sanitarias y urbanas en una ciudad bajo presión por el Mundial de fútbol.

Según proyecciones de AccuWeather, referidas por Infobae, las temperaturas superarán los 32 °C en entre 16 y 22 días, frente a los 14 del verano anterior y por debajo del antecedente de 34 días por encima de 32 °C en 2010.

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Residentes utilizan el agua de hidrantes abiertos para refrescarse durante un verano que podría romper récords históricos de temperatura.
Residentes utilizan el agua de hidrantes abiertos para refrescarse durante un verano que podría romper récords históricos de temperatura.

Nueva York enfrentó un aumento sustancial de días con calor extremo durante el verano de 2026: proyecciones de AccuWeather estimaron entre 16 y 22 jornadas con temperaturas superiores a 32 °C, con impacto sanitario y urbano. La previsión coincidió con la llegada de millones de visitantes a Nueva York y Nueva Jersey por el Mundial y elevó la exigencia sobre transporte, energía y emergencias.

Probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en el noreste

Para dimensionar el riesgo, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos estimó que la probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en el noreste del país durante junio, julio y agosto oscilaría entre el 33% y el 50%. Esos meses coinciden con la llegada de millones de visitantes a Nueva York y Nueva Jersey por el Mundial, lo que elevó la urgencia de implementar mecanismos de protección urbana y sanitaria, según publicó Infobae.

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Autoridades y equipos técnicos señalaron que el desafío no se limitó al registro del termómetro. Especialistas de AccuWeather advirtieron que la combinación de calor y humedad elevaría la sensación térmica (índice RealFeel) y anticiparon jornadas con impacto perceptible por encima de 37 °C, en especial en áreas densamente urbanizadas de Manhattan y Brooklyn.

Una persona camina frente al horizonte del Bajo Manhattan mientras una densa capa de neblina y contaminación cubre parte del skyline de Nueva York, fenómeno asociado a las altas temperaturas y la mala calidad del aire en la ciudad.
Una persona camina frente al horizonte del Bajo Manhattan mientras una densa capa de neblina y contaminación cubre parte del skyline de Nueva York, fenómeno asociado a las altas temperaturas y la mala calidad del aire en la ciudad.

Humedad, RealFeel e “isla de calor” en el transporte y las calles

En sectores con alta densidad constructiva, el “efecto isla de calor urbana” asociado a asfalto, concreto y edificaciones elevó el riesgo en espacios de permanencia prolongada. Ese patrón afectó estaciones de metro y plataformas ferroviarias, donde el calor acumulado puede agravar la exposición de residentes y turistas, de acuerdo con lo referido en el artículo.

El fenómeno se intensificó en zonas congestionadas o con sombra insuficiente, donde el tiempo de permanencia elevó el riesgo de incidentes vinculados al calor extremo, según las advertencias consignadas por Infobae.

Calor temprano en primavera y el antecedente del 28 de abril

La tendencia ya se reflejó en primavera. El 28 de abril, Central Park alcanzó 32 °C (90 °F) y marcó el día de abril más caluroso registrado desde 1941, según especialistas del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense citados en la nota.

Meteorólogos interpretaron ese episodio, de acuerdo con lo recopilado por Infobae, como una señal de un patrón climático inusual que anticipó un verano con mayor presión térmica.

Tormentas intensas, lluvias repentinas y el rol de El Niño

Al calor se sumó el riesgo de tormentas eléctricas severas y lluvias intensas repentinas. Meteorólogos consultados por Infobae advirtieron sobre eventos de alta humedad con potencial de inundaciones urbanas rápidas.

En ese marco, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la probabilidad de que El Niño se desplegara durante el verano boreal era del 62%, lo que podría intensificar temperaturas e inestabilidad atmosférica e incrementar episodios de clima extremo en la región.

Mundial 2026 y riesgo sanitario: presión sobre la ciudad

La coincidencia entre el calendario del Mundial 2026 y los períodos críticos de calor elevó la preocupación de autoridades sanitarias y urbanas. El arribo de millones de turistas durante junio y julio, el uso intensivo del transporte público y los eventos al aire libre aumentaron el riesgo de deshidratación y afecciones por exposición solar.

La gobernadora Kathy Hochul recordó que “la principal causa de muerte relacionada con el clima es el calor extremo”, según citó Infobae, y subrayó el peligro para adultos mayores, personas con enfermedades cardíacas, trabajadores expuestos al aire libre y grupos sin aire acondicionado.

Medidas preventivas: cooling centers, alertas y control energético

Un grupo de adultos mayores participa en actividades recreativas y juegos de mesa en un centro comunitario de Nueva York, espacios que cumplen un rol clave en la socialización, el bienestar emocional y el combate contra el aislamiento en la población senior.
Un grupo de adultos mayores participa en actividades recreativas y juegos de mesa en un centro comunitario de Nueva York, espacios que cumplen un rol clave en la socialización, el bienestar emocional y el combate contra el aislamiento en la población senior.

Entre las respuestas preventivas figuraron la apertura de centros climatizados (“cooling centers”), campañas de alerta meteorológica en distintos idiomas y estrategias de monitoreo del consumo energético y de la emergencia sanitaria.

El sistema de metro, según la autoridad metropolitana citada en el texto, fue objeto de inspecciones específicas en ventilación y refrigeración, ante el riesgo de episodios de calor prolongado en espacios cerrados de alta circulación.

Cambios en hábitos urbanos y demanda de energía

La alteración de rutinas urbanas fue otra consecuencia. Según Infobae, parques como Central Park y Bryant Park registraron en abril y mayo niveles de concurrencia asociados al verano, mientras terrazas y rooftops adelantaron aperturas para captar el movimiento anticipado.

En infraestructura, el calor extremo comprometió redes eléctricas y ferroviarias y obligó a monitoreos constantes para prevenir fallas en momentos de alta demanda, según lo referido. Las estrategias incluyeron coordinación de emergencias sanitarias, resguardo de servicios durante eventos masivos y comunicación pública permanente para facilitar la prevención de incidentes.

Para dimensionar el impacto, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos estima que la probabilidad de que se registren temperaturas superiores a lo normal en el noreste del país durante junio, julio y agosto oscila entre el 33% y el 50%. Estos meses coinciden con la llegada de millones de visitantes a Nueva York y Nueva Jersey por el Mundial, lo que multiplica la urgencia de implementar mecanismos de protección urbana y sanitaria, según publicó Infobae. El contexto obliga a planificar contingencias que consideren tanto récords de temperatura como la saturación de servicios esenciales.

Las autoridades han destacado que el verdadero desafío podría no limitarse a la cifra que marque el termómetro. Especialistas de AccuWeather han señalado que la combinación de calor y elevada humedad elevará la “sensación térmica” (índice RealFeel) y anticipan jornadas donde el impacto perceptible superará con amplitud los 37 °C. El efecto se intensificará en áreas densamente urbanizadas de Manhattan y Brooklyn, donde el llamado efecto “isla de calor urbana” —producido por la acumulación térmica en asfalto, concreto y edificaciones— puede transformar espacios como estaciones de metro y plataformas ferroviarias en entornos particularmente peligrosos para residentes y turistas. Este fenómeno se agudiza en sectores congestionados o con sombra insuficiente, donde la permanencia prolongada eleva el riesgo de incidentes relacionados con el calor extremo.

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Calor ExtremoNueva YorkMundial 2026Cambio Climático

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