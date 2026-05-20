Estados Unidos

Rubio propuso al pueblo cubano una “nueva relación” con Estados Unidos en el Día de la Independencia de la isla

El secretario de Estado habló en español para celebrar una fecha que la dictadura de La Habana abolió en 1959. Apuntó contra GAESA, el conglomerado militar que controla el 70% de la economía de Cuba

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El mensaje de Marco Rubio a los cubanos en el Día de la Independencia de Cuba: "El presidente Trump ofrece una nueva relación con EEUU"

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio se dirigió este miércoles al pueblo cubano con un mensaje en español por el Día de la Independencia de la isla, en el que ofreció una “nueva relación” con Estados Unidos y 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos, al tiempo que culpó al liderazgo comunista por las “dificultades inimaginables” que atraviesa la población, informó Axios.

Es la primera vez que Rubio se dirige a los cubanos en su rol de secretario de Estado. El mensaje forma parte de la campaña de presión multidimensional de la administración Trump contra el régimen de La Habana.

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El 20 de mayo marca el nacimiento de Cuba como república en 1902, tras la guerra hispano-estadounidense, pero la fecha no se conmemora en la isla: el gobierno de Fidel Castro suprimió la festividad después de la revolución de 1959.

GAESA, en el centro del discurso

La fachada del conglomerado militar cubano GAESA en La Habana. GAESA, fundado por Raúl Castro, controla el 70% de la economía cubana y tiene activos estimados en 18.000 millones de dólares (EFE/Felipe Borrego)
La fachada del conglomerado militar cubano GAESA en La Habana. GAESA, fundado por Raúl Castro, controla el 70% de la economía cubana y tiene activos estimados en 18.000 millones de dólares (EFE/Felipe Borrego)

Rubio enfocó su mensaje en el conglomerado empresarial militar cubano conocido como GAESA —fundado por Raúl Castro— que controla el 70% de la economía cubana a través de hoteles, construcción, bancos, tiendas y el flujo de remesas desde Estados Unidos, con activos estimados en 18.000 millones de dólares.

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“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni comida es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha usado para ayudar al pueblo”, dijo Rubio en el video, reportado por primera vez por Axios.

El secretario de Estado buscó presentar al comunismo revolucionario cubano como una estafa cleptocrática, contrastando la riqueza de la élite que dirige GAESA con la situación de los cubanos comunes.

“Cuba no está controlada por ninguna ‘revolución’. Cuba está controlada por GAESA”, afirmó. “El único rol que juega el llamado ‘gobierno’ es exigir que ustedes sigan haciendo ‘sacrificios’ y reprimir a cualquiera que se atreva a quejarse”.

Rubio también señaló que los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto en uno: Cuba.

“Hoy, desde los medios hasta el entretenimiento, desde el sector privado hasta la política, y desde la música hasta los deportes, los cubanos han alcanzado la cima de prácticamente TODAS las industrias, en todos los países, excepto uno… Cuba”, dijo.

La oferta y sus condiciones

El secretario de Estado ofreció los 100 millones de dólares condicionados a que su distribución quede en manos de la Iglesia Católica u otras organizaciones benéficas de confianza, sin intervención del gobierno cubano.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero debe ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con GAESA”, dijo Rubio.

La administración Trump ofrece la ayuda “para ustedes, el pueblo”, pero “no robada por GAESA para venderla en una de sus tiendas”, añadió.

El Departamento de Justicia tenía previsto anunciar este miércoles en Miami la imputación formal de Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 (REUTERS/Norlys Pérez/archivo)
El Departamento de Justicia tenía previsto anunciar este miércoles en Miami la imputación formal de Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 (REUTERS/Norlys Pérez/archivo)

Rubio también prometió a los cubanos comunes el derecho a ser propietarios de negocios, “ya sea una estación de servicio o una empresa de medios”, y trazó una visión de lo que denominó “una nueva Cuba”: un país donde los ciudadanos puedan votar y “donde puedan quejarse de un sistema que falla, sin miedo a ir a la cárcel o ser obligados a abandonar su isla”.

“Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, la República Dominicana, Jamaica e incluso a solo 90 millas de distancia, en Florida. Si tener tu propio negocio y el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes en Cuba?”, preguntó.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que se establecieron en Miami en 1956, ha hecho de la oposición al régimen de La Habana uno de los ejes de su carrera política. Durante el primer mandato de Trump, era senador por Florida y ayudó al presidente a construir en 2017 un nuevo régimen de sanciones centrado en asfixiar financieramente a GAESA. Un año después, Rubio y otros legisladores cubanoamericanos de Miami pidieron la imputación de Raúl Castro al Departamento de Justicia, que se concreta ahora.

El contexto: crisis económica y negociaciones

Así está La Habana hoy

Cuba atraviesa una crisis económica sin precedentes, con apagones que en algunas zonas reducen el suministro eléctrico a solo dos horas diarias, agravados tras la caída del gobierno venezolano de Nicolás Maduro —derrocado por Estados Unidos el 3 de enero— y el cese del envío de crudo desde Venezuela.

El régimen cubano y sus aliados atribuyen las dificultades de la isla al embargo estadounidense vigente desde hace más de seis décadas, a las nuevas sanciones de la administración Trump y a la falta del petróleo que recibía gratuitamente desde Caracas.

Washington y La Habana sostuvieron conversaciones esta semana sobre la propuesta de ayuda. El embajador estadounidense Mike Hammer se reunió el lunes con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, según un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato.

“Hemos estado en estrecha coordinación con los cubanos. Tuvimos una reunión ayer y seguimos impulsando esa propuesta con determinación”, dijo el funcionario.

El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló la semana pasada que La Habana estaba dispuesta a revisar la oferta, tras haber afirmado previamente que Rubio mentía sobre su existencia. El director de la CIA, John Ratcliffe, también visitó La Habana la semana pasada.

Por separado, el Departamento de Justicia tenía previsto anunciar este miércoles en la Freedom Tower de Miami la imputación formal de Raúl Castro, de 94 años, por haber ordenado el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro cubanoestadounidenses.

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