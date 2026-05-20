Triple tragedia en Nueva York: mueren dos gemelos de 6 años y ya son tres los hermanos fallecidos en el incendio del Bronx

Los gemelos Isis y Oseaes Parks-Harris fallecieron por inhalación de humo tras el incendio en su vivienda del Bronx (CBS News)

La tragedia volvió a golpear al Bronx con la muerte de los hermanos gemelos de seis años, Isis y Oseaes Parks-Harris, quienes fallecieron tras permanecer hospitalizados en estado crítico a raíz de la inhalación de humo durante un incendio en su vivienda ocurrido el 11 de mayo.

El caso destacado por The New York Times expone una preocupante tendencia: los fallecimientos por incendios aumentaron de manera significativa en la ciudad de Nueva York durante 2026, con 46 muertes hasta la fecha, un 64% más que en el mismo periodo del año anterior.

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Familia Parks-Harris y la secuencia de la tragedia

La familia Parks-Harris ya había enfrentado la pérdida de su hijo más pequeño, Liam, de un año, quien murió en el mismo incendio de hace algunos días en el edificio de Bainbridge Avenue, en el barrio de Fordham.

Según relató Kwesi Harris, padre de los niños, Isis y Oseaes estuvieron intubados y en condición crítica desde el día del incidente.

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Ambos menores permanecieron con respiradores durante una semana, hasta que sus órganos no resistieron más la falta de oxígeno producida por la inhalación de humo. “Murieron por inhalación de humo”, declaró Harris al New York Daily News. La tragedia deja a la pareja devastada y con la angustia adicional de buscar asistencia para seguir alojados en un hotel tras perder su hogar.

Las muertes por incendios en Nueva York aumentaron un 64% en 2026, alcanzando 46 víctimas hasta la fecha (CBS News)

Aumento de muertes por incendios en Nueva York en 2026

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó que lo sucedido con la familia Parks-Harris eleva la cifra anual de víctimas mortales por incendios a 46, cuando durante todo 2025, hasta la misma fecha, se contaban 28 fallecidos.

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Las autoridades detallaron que ese incremento se da sin que un solo factor explique el repunte; en varias ocasiones, puertas que quedaron abiertas permitieron que las llamas se propagaran con mayor rapidez y letalidad. Además, se observa una preocupación persistente por las personas mayores de 65 años, quienes continúan representando a la mayoría de las víctimas fatales.

Entre los fallecidos en 2026 se encuentra una víctima tan joven como una niña de 17 días y un hombre de 81 años, según datos oficiales citados por The New York Times. El caso de los Parks-Harris no es aislado: 30 incendios mortales se registraron este año en la ciudad, afectando principalmente al Bronx y Brooklyn, con nueve siniestros letales en cada condado.

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El Bronx concentra el mayor número de muertes: 14 personas perdieron la vida en ese distrito desde enero.

El incendio que cobró la vida de tres hermanos Parks-Harris ocurrió en un edificio de Bainbridge Avenue, en el barrio de Fordham, Bronx (NBC News)

Cronología y consecuencias del incendio en Fordham

La cronología del incendio en Fordham es contundente. Los tres niños fueron rescatados del apartamento del segundo piso por los equipos de emergencia, pero Liam, el bebé de un año, llegó sin vida al hospital St. Barnabas. Isis y Oseaes fueron trasladados posteriormente a una unidad especializada en quemaduras en el hospital en el NewYork-Presbyterian Weill Cornell.

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Un adulto sufrió heridas graves y otra persona, lesiones menores. Asimismo, tres bomberos debieron ser atendidos en hospitales por heridas menos serias, de acuerdo con FDNY.

El dolor del padre de los niños Harris resultó palpable en sus declaraciones: “Soy un hombre muy fuerte pero no pude evitar las lágrimas. Sigo llorando”. Además recordó con especial cariño a su bebé, quien era el menor de 14 hijos y a quien describió como “un niño feliz y muy activo”.

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Desde que las llamas arrasaron con su departamento en el segundo piso, la familia Parks-Harris permanece en un hotel. El Office of Emergency Management confirmó a The New York Times que la estancia fue extendida hasta junio, mientras buscan soluciones para su situación habitacional.

Las autoridades del FDNY destacan que la mayoría de las víctimas fatales de incendios en 2026 eran personas mayores de 65 años (CBS News)

Otros incendios mortales recientes en la ciudad

La tragedia de los Parks-Harris se inscribe en una serie de incendios con saldos devastadores en los primeros meses de 2026. El New York Daily News reportó el caso de Annie De La Cruz, quien se convirtió en la cuarta víctima mortal de un incendio ocurrido el 4 de mayo en el barrio de Inwood, Manhattan.

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Según datos confirmados por las autoridades y recogidos también por The New York Times, incidentes como el de Inwood y otro en Queens el 16 de marzo se cuentan entre los más mortales del año.

La investigación sobre las causas del fuego que arrasó la vivienda de los Parks-Harris permanece abierta. Los peritos del FDNY continúan trabajando para determinar qué originó el siniestro.

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La investigación sobre la causa del incendio que devastó a la familia Parks-Harris sigue abierta, según el FDNY (@TheNewsTrending)

Los datos oficiales permiten trazar un mapa preocupante: las muertes por incendios en 2026 han afectado a personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores. El aumento de víctimas responde a múltiples causas y advierte a la ciudad sobre la necesidad urgente de medidas para prevenir nuevas tragedias de este tipo.