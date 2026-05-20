Estados Unidos

El conductor de una Cybertruck es arrestado tras ingresar su vehículo a un lago de Texas para probar la función “Modo Vadeo”

Las autoridades intervinieron luego de que un hombre condujera deliberadamente su camioneta eléctrica hacia el agua en un parque local, lo que motivó el despliegue de equipos de rescate y la apertura de cargos por varias infracciones

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El conductor de una Cybertruck fue arrestado tras ingresar el vehículo al lago Grapevine de Texas para probar el 'Modo Vadeo'
El conductor de una Cybertruck fue arrestado tras ingresar el vehículo al lago Grapevine de Texas para probar el 'Modo Vadeo'

El lunes 18 de mayo, un hombre en Texas protagonizó un suceso inusual al conducir su Cybertruck deliberadamente hacia el lago Grapevine con el objetivo de probar la función denominada “Modo Vadeo”. La situación, que atrajo la atención de los residentes y las autoridades locales, culminó con el arresto del conductor tras una serie de incidentes que implicaron el rescate del vehículo y la intervención de equipos de emergencia.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Grapevine, los hechos ocurrieron en la rampa para botes del parque Katie’s Woods. Los agentes, alertados sobre un vehículo dentro del agua, acudieron al lugar y encontraron la Cybertruck parcialmente sumergida, atascada cerca de la orilla. El conductor explicó a la policía que había ingresado intencionalmente al lago para poner a prueba la capacidad acuática de su camioneta, haciendo uso del “Modo Vadeo”, una función promocionada por Tesla para sus vehículos eléctricos.

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La escena quedó registrada en un vídeo difundido posteriormente en Instagram, donde se observa cómo la Cybertruck lucha por avanzar en el agua y cómo los pasajeros logran escapar a través de una de las ventanas antes de que el agua inunde el interior del vehículo. El incidente generó inquietud sobre los límites reales de la nueva tecnología de Tesla y la interpretación de los usuarios respecto a las recomendaciones del fabricante.

El incidente puso en duda la función ‘Modo Vadeo’ de Tesla y las advertencias de seguridad que figuran en el manual del propietario
El incidente puso en duda la función ‘Modo Vadeo’ de Tesla y las advertencias de seguridad que figuran en el manual del propietario

La función “Modo Vadeo” está descrita en el manual del propietario del Tesla Cybertruck como una capacidad que permite al vehículo entrar y circular por masas de agua, tales como ríos o arroyos. El manual, que está disponible en línea, advierte de manera explícita que es responsabilidad exclusiva del conductor medir la profundidad y las condiciones del agua antes de ingresar. Entre las recomendaciones se encuentra la necesidad de inspeccionar el fondo acuático en busca de escombros u obstáculos y la sugerencia de conducir con precaución y a baja velocidad. Tesla también aclara en el documento que los daños causados por conducir en el agua no están cubiertos por la garantía del vehículo, subrayando que el uso incorrecto de la función puede acarrear consecuencias económicas y de seguridad para el usuario.

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En este caso particular, la Cybertruck quedó inutilizada al poco tiempo de ingresar al lago y comenzó a llenarse de agua, lo que obligó tanto al conductor como a los pasajeros a abandonar el habitáculo. El vídeo viralizado muestra los intentos fallidos del vehículo por salir del agua y la posterior llegada de equipos de rescate. El Departamento de Bomberos de Grapevine intervino con su unidad de rescate acuático, logrando extraer la camioneta del lago con ayuda de una grúa especializada. Las imágenes muestran cómo el vehículo, visiblemente dañado, es retirado del agua ante la mirada de curiosos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Como consecuencia del incidente, el conductor fue detenido por operar un vehículo en una zona cerrada del parque/lago, así como por múltiples infracciones relacionadas con la seguridad acuática. Según los informes policiales, el individuo carecía de un registro válido para su embarcación, una exigencia legal en Texas para cualquier vehículo que se utilice en cuerpos de agua dentro del estado. Las autoridades especificaron que los cargos incluyen la violación de normativas relativas al uso de espacios públicos y la falta de cumplimiento de los requisitos de seguridad en actividades acuáticas.

El conductor fue identificado como Jimmy Jack McDaniel y lo imputaron por conducir en un área restringida y por no cumplir los requisitos de registro y seguridad acuática en Texas
El conductor fue identificado como Jimmy Jack McDaniel y lo imputaron por conducir en un área restringida y por no cumplir los requisitos de registro y seguridad acuática en Texas

El conductor fue identificado como Jimmy Jack McDaniel, según información proporcionada por NBC5, KDFW y CBS News Texas, medios que citaron fuentes policiales. McDaniel afirmó ante la policía haber realizado maniobras similares en otras ocasiones, llevando su Cybertruck al agua “varias veces antes sin incidentes”. Esta aseveración fue recogida en los reportes de prensa y plantea dudas sobre la frecuencia con la que algunos usuarios ponen a prueba las capacidades declaradas por los fabricantes de vehículos eléctricos, a menudo desestimando las advertencias de seguridad.

Las autoridades de Grapevine aprovecharon el incidente para recordar a la ciudadanía que, aunque algunos vehículos puedan estar diseñados para circular en aguas poco profundas, hacerlo sin respetar la legislación vigente puede derivar en problemas legales y de seguridad. En un comunicado posterior, el Departamento de Policía de Grapevine subrayó que la ley de Texas regula estrictamente el uso de vehículos en cuerpos de agua y que ingresar a zonas no habilitadas constituye una infracción susceptible de sanción. La policía insistió en la importancia de acatar las advertencias de los fabricantes y evitar conductas que puedan poner en riesgo tanto la integridad de las personas como la de los bienes materiales.

Tras el arresto, la cárcel de Grapevine informó que McDaniel fue liberado la noche del martes 19 de mayo.

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