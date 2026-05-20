El secretario general de la ONU instó a su sucesor a promover la reforma del Consejo de Seguridad

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla durante una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa de Japón en Tokio, Japón, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Issei Kato

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles a su futuro sucesor que mantenga la independencia del cargo y continúe abogando por reformar el Consejo de Seguridad.

“Aconsejo a mi sucesor que continúe luchando, que no guarde silencio y que reivindique la necesidad de establecer la justicia en el mundo mediante la reforma del Consejo de Seguridad”, aseguró Guterres durante una rueda de prensa en Tokio.

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El portugués, cuyo segundo mandato de cinco años finaliza en diciembre, destacó la importancia de garantizar la “independencia” del cargo, en un momento que definió como de “crisis por el comportamiento de las superpotencias que violan el derecho internacional”.

“Cuando empecé (...) se suponía que el secretario general no debía hablar de esto”, dijo Guterres sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, donde los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) tienen poder de veto frente a los diez miembros rotativos.

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Fotografía de archivo de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York(EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

“Las cosas están empezando a cambiar e incluso los miembros permanentes reconocen que es necesaria una reforma”, aseguró.

Guterres se ha mostrado muy crítico con el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo, dos de los cuales (Estados Unidos y Rusia) han lanzado ofensivas militares en los últimos años contra otros países miembros de la ONU (Irán y Ucrania, respectivamente).

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El portugués también destacó este miércoles que entre los cinco países con un puesto permanente en el Consejo hay tres europeos, uno asiático y uno norteamericano, pero ninguno de África o de América Latina.

“Este es un problema serio de legitimidad y efectividad”, criticó el secretario general, que pidió aumentar tanto el número de miembros permanentes como el de no permanentes.

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El secretario general de la ONU critica el poder de veto de Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia en la toma de decisiones clave.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el 1 de enero de 2027 y entre los nombres que suenan se encuentran el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

También suenan como posibles candidatas Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de Costa Rica; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; y Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda.

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¿Cómo se elige al secretario general de la ONU?

El cargo de secretario general de la ONU es una de las posiciones más influyentes del sistema internacional, pero el proceso de selección está lejos de ser un simple concurso de méritos.

Desde 1945, la designación debe ser aprobada por la Asamblea General, aunque el verdadero filtro lo ejerce el Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros, de los cuales cinco tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

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La infografía presenta a los cuatro candidatos ya oficiales para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, aunque se sabe que María Fernanda Espinosa también fue presentada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, cualquier candidato vetado por alguno de estos cinco países queda fuera de carrera, y solo aquellos con el visto bueno del Consejo llegan a la votación final de la Asamblea.

Esto explica por qué el proceso está marcado por un delicado equilibrio geopolítico y numerosas negociaciones detrás de escena. Los Estados miembro pueden impulsar audiencias y entrevistas públicas, pero las decisiones clave se toman en reuniones privadas entre embajadores.

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(con información de EFE)