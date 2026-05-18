10 estrategias clave para asegurar una jubilación más organizada en Estados Unidos

La planificación financiera para la jubilación en Estados Unidos requiere estimar al menos USD 172.500 en gastos médicos, excluyendo coberturas y atención a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificar el retiro es un desafío que requiere anticipación, análisis y una visión integral del futuro. A medida que la jubilación se acerca, resulta esencial tomar decisiones informadas y adoptar estrategias que permitan vivir esta etapa con tranquilidad económica y bienestar personal.

Las siguientes claves abordan los aspectos fundamentales para quienes están en los últimos años de vida laboral en Estados Unidos y buscan asegurar una transición segura hacia una nueva etapa, desde la organización financiera hasta el cuidado de la salud y la vida social. Ante esto, la consultora The Motley Fool realizó un análisis detallado y el USA Today difundió un listado de diez sugerencias para personas próximas a la jubilación.

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Diversificar los ingresos con pensiones, inversiones y actividades pasivas fortalece la estabilidad económica durante los años de retiro (Canva)

1. Elaboración de un plan de retiro y cálculo de necesidades económicas

El primer paso para un retiro seguro es la creación de un plan detallado. Es necesario proyectar cuánto dinero se necesitará cada año, considerando todos los gastos habituales y posibles incrementos por inflación o salud.

Un método frecuente es calcular que la persona necesitará aproximadamente el 80% de sus ingresos previos al retiro, aunque este porcentaje puede variar según el estilo de vida y las expectativas de cada uno. Llevar un registro meticuloso de gastos durante varios meses permite estimar las necesidades y ajustar el plan.

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Para quienes planean retirarse en 2026, resulta fundamental sumar todas las fuentes de ingreso y comparar ese monto con las necesidades proyectadas. Si se calcula, por ejemplo, que se necesitarán USD 60.000 al año y se esperan USD 25.000 de la Seguridad Social y USD 15.000 de anualidades, será necesario generar USD 20.000 adicionales anualmente mediante ahorros o inversiones.

Una fórmula simple para determinar el fondo necesario es aplicar la “regla del 4%”, multiplicando el ingreso anual faltante por 25.

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Llegar al retiro sin deudas permite disfrutar de mayor flexibilidad financiera y reducir el estrés en esta nueva etapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Diversificación y optimización de fuentes de ingreso para la jubilación

Contar con varios canales de ingreso disminuye el riesgo de depender de una sola fuente. Entre las alternativas habituales figuran la Seguridad Social, pensiones, ingresos por alquileres, dividendos de acciones, intereses de bonos y anualidades.

Una billetera diversificada, por ejemplo, de USD 500.000 con un rendimiento promedio del 4% en dividendos, puede aportar cerca de USD 20.000 anuales, monto que puede incrementarse con el tiempo si las empresas aumentan sus pagos.

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Sumar fuentes pasivas, como el alquiler de una propiedad o regalías, y explorar opciones como trabajos a tiempo parcial o emprendimientos, refuerza la estabilidad financiera durante la jubilación.

3. Eliminación o reducción de deudas antes del retiro

Minimizar las deudas antes de dejar de trabajar es fundamental para evitar presiones financieras en la jubilación. Eliminar pagos mensuales elevados, como hipotecas o préstamos para automóviles, permite destinar más recursos a gastos cotidianos y disfrutar de mayor tranquilidad.

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La ausencia de deudas reduce la incertidumbre y facilita la administración del presupuesto, especialmente ante eventuales imprevistos o fluctuaciones en los ingresos.

La cobertura médica adecuada y la planificación de los gastos en salud son fundamentales ante el aumento de necesidades sanitarias en la jubilación (Freepik)

4. Planificación con gestión de la cobertura de salud en la jubilación

La atención médica suele ser uno de los mayores gastos en el retiro. Antes de cumplir 65 años, conviene investigar las opciones disponibles en los mercados de seguros, como los planes estatales. Al llegar a esa edad, es preciso inscribirse en Medicare, el sistema federal de salud para mayores, eligiendo entre el plan original (Partes A y B) o un plan de ventaja (Parte C). No hacerlo en tiempo y forma puede suponer recargos permanentes.

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Según estimaciones recientes, una persona de 65 años puede llegar a gastar USD 172.500 en atención médica durante su retiro, sin incluir Medicare ni cuidados prolongados. Por eso, anticipar estos costos es clave para la estabilidad financiera.

5. Promoción de hábitos saludables para reducir gastos y mejorar la calidad de vida

Adoptar un estilo de vida saludable antes y durante la jubilación puede disminuir significativamente los gastos médicos y aumentar la calidad de vida. Mantener una rutina de ejercicio, alimentarse de manera equilibrada y realizar chequeos médicos preventivos contribuyen a evitar enfermedades crónicas y reducen la necesidad de medicación o tratamientos costosos.

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Mantenerse activo permite, además, disfrutar de aficiones, viajes y actividades sociales, elementos fundamentales para el bienestar en esta etapa.

6. Estrategias y momento para solicitar beneficios de la Seguridad Social

Decidir el momento adecuado para solicitar la Seguridad Social tiene un impacto directo en el monto de los beneficios. Es posible comenzar a cobrar desde los 62 años o retrasar el inicio hasta los 70, logrando así pagos mensuales más altos. Por ejemplo, diferir la solicitud hasta los 70 años puede aumentar el beneficio en un 24% respecto a hacerlo a los 67.

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Quienes estén casados deben coordinar estrategias con su pareja para optimizar los ingresos familiares a largo plazo.

Elegir el momento óptimo para solicitar la Seguridad Social impacta directamente en el monto de los beneficios a recibir de por vida (Freepik)

7. Aprovechamiento de cuentas de ahorro para gastos médicos

Las Health Savings Accounts (HSA) permiten ahorrar antes de impuestos para gastos médicos, y los fondos no utilizados pueden invertirse y crecer libres de impuestos. Al retirar dinero para gastos de salud, tampoco se tributa, mientras que otros retiros son considerados ingresos gravables. El límite de aportes para 2026 es de USD 4.400 para individuos y USD 8.750 para familias, con un extra de USD 1.000 para mayores de 55 años.

Las Flexible Spending Accounts (FSA) también ofrecen ventajas fiscales, aunque el dinero debe utilizarse dentro del año. Aprovechar ambas herramientas puede ayudar a cubrir gastos médicos inesperados.

8. Prueba de simulación de vida con ingresos de retiro

Antes del retiro, es recomendable realizar una “prueba de manejo” financiera: vivir durante un año con el presupuesto proyectado para la jubilación. Esta simulación permite detectar si los recursos planificados son suficientes, identificar gastos imprevistos y ajustar hábitos de consumo.

El ejercicio también invita a reflexionar sobre cómo se ocupará el tiempo libre y cómo se afrontarán situaciones imprevistas, como reparaciones costosas o fluctuaciones del mercado de inversiones.

Simular la vida con el presupuesto de retiro ayuda a ajustar expectativas y evitar desequilibrios financieros inesperados (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Opciones de reducción de gastos: mudanza o cambio de vivienda

Mudarse a una zona de menor costo o reducir el tamaño de la vivienda puede liberar capital y disminuir gastos recurrentes. Vender una propiedad grande y comprar una más pequeña, o mudarse a una región más accesible, permite aprovechar la diferencia de valor para reforzar el fondo de jubilación.

Esta decisión depende de factores personales y familiares, pero puede ser clave para quienes no ahorraron lo suficiente.

10. Consideración de retrasar la jubilación

Retrasar la fecha del retiro, aunque no siempre sea lo deseado, aporta ventajas: se incrementan los ahorros, el fondo de inversión tiene más tiempo para crecer y el período de jubilación se acorta. Esta opción también permite retrasar la solicitud de la Seguridad Social, aumentando los beneficios.

Otra alternativa es el retiro parcial, mediante trabajos de medio tiempo o emprendimientos, lo que contribuye a mantener ingresos y actividad social.

Retrasar el retiro o combinarlo con trabajos parciales amplía las posibilidades de ahorro y fortalece la economía personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la estabilidad económica, la etapa de retiro exige planificar cómo se ocuparán los días, qué actividades se disfrutarán y cómo se mantendrá la vida social. Muchos jubilados experimentan una sensación de pérdida al dejar de trabajar. Mantenerse activo, participar en grupos, realizar voluntariado o desarrollar nuevas aficiones ayuda a prevenir el aislamiento y favorece el bienestar emocional.