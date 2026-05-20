La muerte de un trabajador en las instalaciones de SpaceX en Texas reaviva debate sobre seguridad laboral

Un trabajador perdió la vida en una obra vinculada a SpaceX, lo que activó protocolos de investigación federal sobre seguridad laboral en la industria aeroespacial estadounidense (REUTERS/Steve Nesius)

La muerte de un trabajador en las instalaciones de SpaceX en el sur de Texas provocó una investigación por parte de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y renovó la atención pública sobre las condiciones de seguridad en el complejo Starbase, según informó el medio local The Texas Tribune.

El incidente, ocurrido el viernes durante actividades de construcción, tuvo lugar pocos días antes de la reprogramación del duodécimo vuelo de prueba del cohete Starship, ahora previsto para el 21 de mayo.

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Según la jueza de paz del condado de Cameron, Mary Esther Sorola, la víctima fue Jose Luis Bautista, un hombre de 25 años originario de Donna, Texas. Bautista falleció la madrugada del viernes tras caer desde una altura de 2,4 metros mientras trabajaba en un andamio en la zona de Starbase.

Sorola confirmó a The Texas Tribune que el trabajador fue trasladado al Valley Regional Medical Center, en Brownsville, donde se certificó su fallecimiento a las 5:15 horas. El informe preliminar de la autopsia estableció como causa de la muerte un traumatismo por impacto contundente producto de la caída.

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El complejo Starbase, situado en la costa sur de Texas, se convirtió en el epicentro de operaciones y pruebas clave para los desarrollos de SpaceX (REUTERS/Carlos Barria)

La caída fatal y el inicio de la investigación

La ciudad de Starbase oficializó la noticia del deceso el martes, tras la circulación de reportes en línea durante el fin de semana. La administradora municipal, Cayetana Polanco, emitió un comunicado: “La ciudad expresa sus condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”.

Polanco destacó que el fallecido era empleado de una empresa contratista y enfatizó que los asuntos operativos y laborales de SpaceX quedan fuera de la jurisdicción municipal.

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“Remitimos todas las consultas relacionadas con este incidente a SpaceX, la contratista correspondiente y a las autoridades pertinentes”, agregó la funcionaria en declaraciones a The Texas Tribune.

El accidente, ocurrido durante labores de construcción, derivó en la intervención inmediata de autoridades y la apertura de un expediente formal por parte de OSHA (REUTERS/Steve Nesius)

SpaceX no emitió declaraciones al medio, ni precisó si existe vínculo entre el accidente y la reciente postergación en el calendario de lanzamientos. La empresa preveía el duodécimo vuelo de prueba del cohete Starship el martes previo al incidente, pero dicha operación fue aplazada.

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El sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, afirmó que su oficina acudió a la escena, delegando luego el manejo a personal de SpaceX tras constatar que no se advertía delito alguno. OSHA confirmó a The Texas Tribune la apertura de una investigación formal, aunque no reveló información adicional sobre el avance de sus indagaciones.

La cronología revela que el trabajador, cuya identidad se hizo pública cuatro días después del fallecimiento, trabajaba bajo un contratista, un rol común en los trabajos de construcción e ingeniería espacial que se llevan a cabo en el enclave de Starbase.

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Las instalaciones de SpaceX en Texas representan un punto estratégico para la compañía, donde se llevan a cabo ensayos de prototipos y lanzamientos experimentales (Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Antecedentes de sanciones y accidentes laborales en SpaceX

Cuestiones de seguridad laboral afectaron a SpaceX durante años, con antecedentes de sanciones recientes. En 2025, OSHA impuso a la empresa siete citaciones por seguridad, entre ellas la de “no inspeccionar adecuadamente una grúa que requería reparaciones antes de su reutilización”.

Estas infracciones, catalogadas como “graves”, resultaron en una sanción total de USD 115.850, según detalla The Texas Tribune.

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En el mismo periodo, la agencia citó también a SpaceX por “no informar de inmediato un incidente laboral que resultó en hospitalización, amputación o pérdida de un ojo”, aunque esta sanción se resolvió mediante acuerdo y posteriormente fue retirada. Actualmente, la compañía impugna dichas violaciones ante la autoridad federal.

La empresa acumula un historial de multas y advertencias por parte de la autoridad federal, que ha señalado deficiencias en la gestión de riesgos y notificación de incidentes dentro de sus plantas (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las advertencias y penalizaciones reiteradas marcaron el historial de controversias sobre el cumplimiento de SpaceX con las normas federales de seguridad laboral.

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Según reporta The Texas Tribune, la preocupación social se reaviva tras cada accidente reportado, especialmente en instalaciones de alto riesgo y limitada transparencia, como sucede en la frontera entre Texas y México.

El accidente que costó la vida a Jose Luis Bautista motivó a OSHA a iniciar una nueva investigación en las instalaciones de SpaceX, mientras la familia y la comunidad local aguardan avances sobre la responsabilidad legal y las eventuales medidas correctivas tras la última fatalidad laboral.

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