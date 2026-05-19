Estados Unidos

Nueva York ofrece clases gratuitas para ejercitar este verano: dónde encontrarlas y cómo participar

La ciudad dispone de distintas actividades deportivas a sus ciudadanos. Las clases son abiertas y las personas deben inscribirse

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La programación para el verano de 2026 continuará ampliándose, con nuevas fechas, localizaciones y eventos gratuitos esperando ser publicados a medida que avanza la temporada. Foto: nycgovparks.org
La programación para el verano de 2026 continuará ampliándose, con nuevas fechas, localizaciones y eventos gratuitos esperando ser publicados a medida que avanza la temporada. Foto: nycgovparks.org

Nueva York pone a disposición de los neoyorquinos una variada oferta de ejercicios gratuitos durante la primavera y el verano. A través de NYC Parks, el organismo oficial de parques y recreación de Nueva York, la ciudad impulsa una agenda pública de eventos gratuitos y de bajo costo.

Otros programas municipales incluyen yoga, Zumba, pilates, caminatas, bootcamp, baile aeróbico y clases de acondicionamiento físico en distintos barrios. Las actividades, tanto deportivas como de fitness, se realizarán mayormente al aire libre en diversas fechas y localizaciones.

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Qué deportes gratuitos se pueden hacer en Nueva York

Uno de los programas más destacados es Shape Up NYC, una iniciativa de NYC Parks que brinda clases grupales gratuitas en los cinco condados. Consiste en un circuito de fitness sin costo, con opciones como aeróbicos, bootcamp, Zumba, yoga y entrenamiento con peso corporal.

Entre las próximas actividades programadas, se encuentra Total Body Fitness, disponible en el Gymnasium (en St. John’s Recreation Center, Brooklyn) el 21 de mayo de 8:00 a 9:00. Ese mismo día, Cardio Sculpt se ofrecerá en Queensbridge Park House (en Queensbridge Park), de 11:00 a 12:00.

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Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, vestidas con ropa deportiva, caminan o trotan con intensidad por un sendero pavimentado en un parque verde y soleado.
Nueva York pone a disposición de los neoyorquinos una variada oferta de ejercicios gratuitos durante la primavera y el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bryant Park Yoga

Otro clásico del verano es Bryant Park Yoga, que regresa en 2026 con clases gratuitas desde el 27 de mayo hasta el 16 de septiembre. Las sesiones se realizan los martes a las 10:00 en Upper Terrace y los miércoles a las 18:00 sobre el césped.

Las clases, abiertas al público y sin costo, requieren registro. La organización recomienda llevar colchoneta, agua y llegar al menos 15 minutos antes para el check-in. Además, aclara que las actividades se adaptan a todos los niveles y que las personas registradas reciben avisos ante posibles cambios por clima o cancelaciones.

Grupo de personas corriendo y andando en bicicleta por el sendero peatonal del Puente de Brooklyn al atardecer, con la silueta de rascacielos de Manhattan y el sol poniente.
Las clases, abiertas al público y sin costo, requieren registro. La organización recomienda llevar colchoneta, agua y llegar al menos 15 minutos antes para el check-in. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos programas municipales, el cupo depende del registro previo, la llegada temprana o la firma de un waiver. Para participar, es necesario consultar los detalles específicos de cada evento antes de asistir.

Se sugiere verificar la información en el sitio oficial de NYC Parks, con especial atención a la necesidad de inscripción y a posibles modificaciones por condiciones climáticas.

Otras actividades al aire libre en NYC

La habilitación de espacios públicos para el ejercicio se complementa con iniciativas como Summer Streets, el evento anual del Departamento de Transporte, que libera calles y genera circuitos para entrenamiento, arte, recorridos peatonales y ciclovías los sábados seleccionados.

Para la edición 2026, la fecha límite para sumar nuevas actividades es el 26 de junio; el cronograma oficial será comunicado próximamente, según informó el periódico local El Diario NY.

La programación veraniega continuará incorporando más fechas, localizaciones y eventos gratuitos conforme avance la temporada. En Nueva York, donde muchas actividades implican elevados costos, la oferta de ejercicios guiados sin cargo crece como una alternativa de acceso para residentes y visitantes.

Qué llevar a las actividades gratuitas

Las recomendaciones prácticas para quienes se sumen incluyen consultar la agenda digital actualizada, preparar un kit básico con agua, ropa cómoda, un mat y protector solar —especialmente en días de altas temperaturas— y revisar el pronóstico antes de desplazarse.

Las clases, diseñadas para diversos niveles, permiten incorporar actividad física moderada o intensa a la vida diaria, en línea con las guías sanitarias nacionales que enfatizan los beneficios de moverse más y pasar menos tiempo en reposo.

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