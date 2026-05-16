Hochul exigió el fin de la huelga del Ferrocarril de Long Island y advirtió a los sindicatos: “Es inaceptable”

La huelga del LIRR paraliza el servicio ferroviario y afecta a cerca de 300.000 pasajeros diarios en Long Island (Reuters)

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su respaldo a los usuarios del Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) tras el inicio de una huelga que paralizó el servicio desde la medianoche del sábado.

En su declaración pública, Hochul enfatizó que luchará por la estabilidad a largo plazo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) e instó tanto a la autoridad de transporte como a los sindicatos a regresar a la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo que evite aumentos de tarifas y conflictos laborales entre los empleados.

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Hochul expresó en su cuenta de X: “Me solidarizo con los pasajeros del LIRR y lucharé por preservar la estabilidad a largo plazo de la MTA” (Reuters)

El paro afecta a cerca de 300.000 pasajeros diarios que dependen del LIRR, el sistema ferroviario más transitado de su tipo en el país. La interrupción del servicio complica la vida diaria en Long Island y genera incertidumbre entre trabajadores y familias que utilizan el tren para desplazarse, detalló Sitio web oficial del estado de Nueva York.

Declaración de la gobernadora Hochul y efectos inmediatos

Hochul expresó en su cuenta de X: “Me solidarizo con los pasajeros del LIRR y lucharé por preservar la estabilidad a largo plazo de la MTA”. Asimismo, adjuntó el comunicado donde atribuyó la huelga a acciones irresponsables de la administración Trump, a la que responsabilizó de interrumpir la mediación y precipitar la ruptura de las negociaciones.

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La gobernadora Kathy Hochul respalda la estabilidad de la MTA e insta a evitar aumentos de tarifas y nuevos conflictos laborales (X: Governor Kathy Hochul)

La gobernadora afirmó que el LIRR es ahora más estable que en generaciones anteriores y que la decisión de los sindicatos de ir a huelga es imprudente y pone en riesgo ese progreso. “Es inaceptable”, afirmó, según el canal local de noticias Bronx News 12.

Para Hochul, la prioridad radica en proteger la asequibilidad para los usuarios y asegurar justicia dentro del personal ferroviario. “Mi prioridad es proteger la asequibilidad para los pasajeros y garantizar equidad entre los trabajadores”, subrayó la mandataria en Sitio web oficial del estado de Nueva York.

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¿Por qué ocurre la huelga del LIRR?

La huelga comenzó después de que la MTA y cinco sindicatos no lograron acordar las condiciones del cuarto año de un nuevo convenio colectivo. Ambas partes coincidieron en los primeros tres años, pero la diferencia sobre el aumento salarial en el último año bloqueó el acuerdo, según explicó CBS News.

Las demandas de los sindicatos incluyen un aumento salarial del 5%, mientras que la MTA ofrece hasta un 4,5% sujeto a cambios en reglas laborales (Reuters)

Los sindicatos exigen una subida salarial del 5 %, mientras que la MTA ofreció un alza del 3 % con posibilidades de llegar hasta el 4,5 % a cambio de ciertas modificaciones en las reglas de trabajo. Las autoridades advirtieron que conceder el 5 % solicitado podría traducirse en un aumento de tarifas del 8 % y nuevos impuestos para los residentes de Long Island.

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Impacto para los pasajeros y alternativas de transporte

La paralización forzó a miles de trabajadores a quedarse sin sueldo, mientras que los pasajeros deben buscar medios alternativos para llegar a sus destinos. El sitio web del LIRR anunció reembolsos proporcionales para quienes poseen abonos mensuales de mayo y detalló que habrá servicios de autobuses especiales desde cinco estaciones principales hacia el metro en Queens.

La interrupción de servicios obliga a los usuarios a buscar alternativas de transporte, con reembolsos y servicios especiales de autobuses anunciados por el LIRR (Reuters)

La agencia recomienda el uso de otros servicios de autobús como NICE Bus y sugiere a los empleados que puedan trabajar desde casa que lo hagan durante los días de paro. Solo un 40% de los trabajadores tiene la posibilidad de teletrabajar, lo que incrementa el uso de automóviles y la congestión vehicular en la región, señaló CBS News.

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Opiniones y reacciones de las partes involucradas

John Lieber, presidente de la MTA, coincidió con Hochul y recalcó que aceptar las demandas sindicales pondría en riesgo la estabilidad financiera lograda tras la pandemia. “No podemos hacer un trato que transfiera enormes costos a los pasajeros mediante aumentos de tarifas”, sostuvo Lieber en declaraciones a CBS News.

Por su parte, el vicepresidente del sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas), Kevin J. Sexton, afirmó que la huelga fue provocada por la dirección y criticó la introducción de nuevos requisitos de aportes para el seguro médico en las negociaciones, aspecto que, según él, nunca se abordó antes en las discusiones, según CBS News.

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Solo el 40% de los trabajadores del LIRR puede optar por el teletrabajo durante la huelga, lo que incrementa la congestión vehicular en la región (Foto: X @MTA)

Algunos líderes políticos, como el ejecutivo de Nassau County, Bruce Blakeman, responsabilizaron a Hochul por el conflicto y la calificaron como “la peor gobernadora del país”, argumentando que la crisis era previsible, de acuerdo con declaraciones recogidas por CBS News.

Contexto y antecedentes del conflicto

El LIRR no había experimentado una huelga desde 1994. En los últimos años, la gobernadora Hochul destacó inversiones que incluyeron un aumento del 40 % en el servicio, mejoras en la seguridad y proyectos como Main Line Third Track y Grand Central Madison, de acuerdo con información oficial de Sitio web oficial del estado de Nueva York.

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Hochul insistió en que los sindicatos del LIRR reciben los salarios más altos del sector ferroviario nacional y advirtió que sus demandas podrían enfrentar a los trabajadores entre sí y poner en peligro las finanzas públicas.

“Los sindicatos representan a los trabajadores mejor pagados de cualquier ferrocarril del país, pero exigen contratos que aumentarían las tarifas, enfrentarían a los empleados entre sí y pondrían en riesgo las finanzas de Long Island”, señaló la gobernadora en Sitio web oficial del estado de Nueva York.

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Mientras tanto, el paro se mantendrá hasta nuevo aviso.