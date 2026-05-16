Las escuelas de derecho de Estados Unidos abandonan sus programas de diversidad e inclusión

La ABA suspendió la norma de diversidad en escuelas de derecho tras presiones de la administración Trump y cambios en directrices federales (Reuters)

La Asociación Estadounidense de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) suspendió la regla que exigía a las escuelas de derecho de Estados Unidos demostrar su compromiso con la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), un conjunto de políticas orientadas a garantizar la representación y participación igualitaria de personas de distintos orígenes, géneros y grupos sociales.

La decisión, impulsada por la presión directa de la administración de Donald Trump, deja en pausa el principal instrumento que promovía el acceso de mujeres y minorías a la abogacía, mientras la asociación revisa su normativa y el gobierno federal redefine sus directrices.

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El consejo de la ABA, encargado de la acreditación de las facultades de derecho, votó para interrumpir la aplicación del Standard 206, una norma que obligaba a las escuelas a demostrar acciones concretas para promover la diversidad y la inclusión en su comunidad académica. Esta medida permanecerá vigente al menos hasta agosto de 2026.

El cambio afecta admisiones y programas de apoyo a estudiantes de grupos tradicionalmente subrepresentados. Según la agencia Reuters, la norma se encuentra “al borde de la eliminación” tras una campaña federal contra las políticas de DEI.

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Por qué la ABA suspendió la norma de diversidad

La motivación central para suspender el estándar provino de la Casa Blanca. Donald Trump, al regresar a la presidencia, firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Educación a evaluar el rol de la ABA como organismo acreditador, señalando la “ilegalidad” de sus requisitos de diversidad.

El consejo de la Asociación Estadounidense de Abogados pausó el Standard 206, clave para impulsar diversidad, equidad e inclusión en facultades jurídicas. (Reuters)

El Departamento de Justicia reforzó esta postura con un memorando a los decanos y responsables de admisión, donde sostiene que la única vía aceptable es: “La derogación completa de el Standard 206”. Según la visión oficial, cualquier exigencia de DEI fomenta “discriminación ilegal”, lo que plantea un riesgo para la permanencia de la ABA como agente acreditador reconocido a nivel federal.

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Quiénes resultan afectados por la suspensión

La suspensión tiene impacto inmediato en todas las facultades de derecho de Estados Unidos. Las instituciones ya no deben acreditar políticas de diversidad en la selección de estudiantes ni en la contratación de docentes para conservar su estatus federal, al menos hasta la revisión final.

Voceros de la ABA, citados por la revista especializada ABA Journal, reconocen que la regla era el principal sostén normativo para asegurar la presencia de mujeres y personas no blancas en el sector jurídico, todavía dominado por hombres blancos.

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Según Reuters, la organización recibió numerosos comentarios públicos, en su mayoría de educadores legales, que solicitaban mantener o robustecer la norma. Un comité interno, sin embargo, recomendó su eliminación para salvaguardar el papel de la ABA como acreditador nacional.

Qué dicen las fuentes oficiales sobre el proceso

El memorando del Departamento de Justicia dirigido a los decanos advierte: “La ABA podría perder su rol como organismo acreditador”. La propia asociación, en respuesta a la presión federal, aseguró que no exigirá a ninguna escuela de derecho “violar la ley para cumplir con sus estándares”. La organización admitió también que el rol de acreditador federal “es un privilegio, no un derecho”.

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Varios estados, como Texas, Florida y Alabama, han eliminado a la ABA como agente acreditador, debilitando el enfoque de diversidad en la abogacía (Reuters)

El consejo de la ABA justificó la suspensión argumentando que “circunstancias extraordinarias” hacen que el cumplimiento de la norma represente una dificultad extrema para varias escuelas de derecho. El organismo aclaró que la suspensión busca tiempo para revisar la regla a la luz de los cambios legales y regulatorios impulsados por el Ejecutivo.

Cuándo se tomará una decisión definitiva

La suspensión del Standard 206 seguirá vigente al menos hasta el 31 de agosto de 2026. Durante este plazo, la Cámara de Delegados de la ABA evaluará si elimina definitivamente la norma, la modifica o la restituye con cambios.

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El proceso prevé la recepción de comentarios públicos y la revisión de las consecuencias legales y educativas de la suspensión. Mientras tanto, las escuelas de derecho no tienen obligación formal de mantener políticas activas de diversidad para acreditar sus programas.

Qué consecuencias tiene para la diversidad en la abogacía

El futuro de la diversidad en la educación legal estadounidense queda en suspenso. La ABA insiste en su “compromiso con el acceso a la educación legal para todos los sectores históricamente excluidos”, aunque reconoce que la presión política y legal limita su margen de acción. En paralelo, estados como Texas, Florida y Alabama han avanzado en la exclusión de la ABA como agente acreditador en sus sistemas de licenciamiento, tendencia que refuerza el desmantelamiento de la diversidad como criterio obligatorio en la formación jurídica.

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La suspensión de la DEI responde tanto a directivas federales como a demandas políticas y legales de varios estados. El desenlace dependerá de la deliberación interna en la ABA y de la evolución de la política educativa nacional en los próximos meses.