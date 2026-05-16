Qué cambió en mayo para tramitar tu Green Card o permiso de trabajo en Estados Unidos: nuevas fechas y reglas oficiales

Estados Unidos establece nuevas reglas para tramitar la Green Card y permisos de trabajo desde mayo de 2026

En mayo de 2026, Estados Unidos introdujo cambios clave en el proceso para obtener la Green Card y permisos de trabajo, afectando a miles de migrantes de diversas nacionalidades. Las nuevas directrices, vigentes desde el 1 de mayo, modificaron tanto los criterios de elegibilidad como los procedimientos para presentar solicitudes, estableciendo reglas más estrictas y limitaciones en la tramitación simultánea de residencia y autorización laboral.

Las modificaciones centrales se enfocaron en el uso de las tablas del Boletín de Visas del Departamento de Estado, la validez de los permisos de trabajo y la concesión de la Acción Diferida. Estas medidas buscan regular la alta demanda de solicitudes y garantizar una distribución equitativa de las visas disponibles bajo los cupos anuales permitidos por ley.

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Restricciones en el uso del Boletín de Visas y el ajuste de estatus

El Boletín de Visas de mayo de 2026 introduce criterios más estrictos para la presentación simultánea de residencia y autorización laboral (Jesús Aviles/Infobae)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó lineamientos que limitan la presentación simultánea del ajuste de estatus (Formulario I-485) y el permiso de trabajo. Para peticiones familiares, solo se permite presentar la solicitud de residencia cuando la fecha de prioridad del solicitante alcanza la “Fecha para la Presentación” indicada en la tabla oficial. En el caso de solicitudes basadas en empleo, USCIS exige que la fecha de prioridad cumpla directamente con la “Fecha de Acción Final” (tabla A), suprimiendo el uso de la tabla de “Fechas para presentar solicitudes” en las categorías de mayor demanda.

Este cambio reduce el número de personas que pueden iniciar el trámite de inmediato, al restringir el acceso a quienes realmente cumplen los requisitos temporales establecidos por el boletín mensual. La selección de la tabla correspondiente depende del tipo de petición, con instrucciones detalladas en la publicación oficial del Departamento de Estado.

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El sistema migratorio estadounidense, regulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), establece límites anuales y reglas estrictas para la asignación de visas, lo que ha generado listas de espera prolongadas para ciertos países y categorías.

Cambios en la validez y extensión automática de permisos de trabajo (EAD)

La validez máxima de los nuevos permisos de trabajo se reduce a 18 meses para un mejor control migratorio sobre los beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra novedad relevante de mayo de 2026 fue la reducción en la vigencia de ciertos permisos de trabajo iniciales y renovaciones. El gobierno fijó un máximo de 18 meses (un año y medio) para la validez de estos documentos, cuando previamente podían alcanzar hasta cinco años. Esta medida obedece al objetivo de mantener un control más riguroso sobre los beneficiarios y adaptar los permisos a la evolución de cada caso migratorio.

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Para quienes ya cuentan con un permiso de trabajo y solicitan una renovación, entró en vigor una regla temporal que extiende automáticamente la validez del documento hasta por 540 días (aproximadamente un año y medio), siempre que la solicitud de renovación haya sido presentada a tiempo y el solicitante sea elegible. Esta extensión automática busca evitar periodos sin autorización laboral mientras el USCIS procesa la renovación.

Modificaciones en la concesión de la Acción Diferida

El USCIS emitió nuevas directrices que suspenden el otorgamiento regular de la Acción Diferida para ciertos solicitantes. Esta figura, que se utilizaba anteriormente para pausar procesos de deportación y acceder a un permiso de trabajo, ya no se considera de manera rutinaria para nuevas solicitudes. Como resultado, quienes buscaban ganar tiempo mediante esta vía ahora encuentran más obstáculos para mantener su estatus mientras resuelven su situación migratoria.

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Novedades del Boletín de Visas de mayo de 2026: categorías y fechas clave

El Boletín de Visas publicado en mayo de 2026 detalla la disponibilidad mensual de visas de inmigrante por categoría. Para peticiones familiares, el USCIS permitió el uso de la tabla de “fechas para presentación”, mientras que para peticiones laborales se exige la “fecha de acción final”. Solo quienes cumplen con la fecha de prioridad establecida pueden presentar su solicitud o avanzar hacia la aprobación definitiva del caso.

Este mecanismo es esencial para administrar la demanda y distribuir equitativamente las visas, de acuerdo con la disponibilidad anual y el país de origen del solicitante.

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Disponibilidad inmediata y listas de espera en categorías familiares y laborales

Las categorías familiares como F2A ofrecen disponibilidad inmediata, mientras que otras mantienen largas listas de espera dependiendo de la demanda y el país

En mayo, la categoría F2A (cónyuges e hijos de residentes permanentes) aparece como “Current”, es decir, disponible de inmediato para todas las áreas de carga, incluidos México, China, India y Filipinas. Otras categorías, como F1, F2B, F3 y F4, mantienen fechas de corte específicas, lo que significa listas de espera prolongadas dependiendo del país y la demanda acumulada.

En el ámbito laboral, las categorías EB-5 Reservada están vigentes y permiten avanzar sin demoras para todos los países, mientras que otras categorías mantienen fechas de corte diferenciadas, en particular para solicitantes de China e India.

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Funcionamiento de las fechas de prioridad y cupos anuales

El sistema estadounidense fija un número máximo de visas por año fiscal: 226.000 para categorías familiares y 140.000 para laborales. Además, ningún país puede recibir más del 7% del total anual de visas en cada categoría. La fecha de prioridad corresponde al día de presentación de la petición inicial; si el solicitante cumple con la fecha señalada en el boletín, puede avanzar en su trámite.

Proceso y documentos requeridos

El USCIS exige verificar la fecha de prioridad y consultar la tabla vigente antes de presentar el formulario de ajuste de estatus. Es obligatorio cumplir con los requisitos y entregar la documentación solicitada. Las instrucciones y formularios oficiales se encuentran en el portal institucional.

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Permisos temporales de trabajo y recomendaciones

Mientras el caso está en revisión, los solicitantes pueden acceder a permisos de trabajo temporales si cumplen los requisitos y mantienen su estatus legal. El USCIS recomienda consultar periódicamente el Boletín de Visas y las actualizaciones en los portales oficiales, ya que las reglas pueden cambiar mensualmente según la demanda y la legislación vigente.