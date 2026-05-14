La Justicia de Estados Unidos acusó a la Universidad de Yale de discriminación contra postulantes blancos y asiáticos

Los datos muestran que estudiantes negros e hispanos tuvieron más probabilidades de ser admitidos en Yale que sus pares blancos o asiáticos con iguales calificaciones (EFE/Peter Foley).

La Escuela de Medicina de Yale enfrenta una acusación formal de discriminación contra alumnos blancos y asiáticos en sus procesos de admisión, tras una investigación federal que concluyó que la institución favoreció sistemáticamente a los aspirantes negros e hispanos, incluso luego de la sentencia de la Corte Suprema que prohibió el uso expreso del origen étnico como criterio en junio de 2023, informó The New York Times.

Revisión federal a Yale y antecedentes en otras facultades de medicina

De acuerdo con NBC Connecticut, en junio de 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que las universidades no pueden considerar el grupo étnico como un factor en sus procesos de admisión. Como resultado, las instituciones de educación superior se ven obligadas a explorar alternativas para mantener la diversidad dentro de su alumnado.

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En consecuencia, el Departamento de Justicia acusa a la universidad de infringir dicha ley. El comunicado oficial precisa: “Los documentos de Yale demuestran que su dirección seleccionó intencionadamente a los solicitantes en función de su raza. Dichos documentos revelan que estudiaron cómo utilizar indicadores raciales para eludir la prohibición del Tribunal Supremo”.

Los datos presentados por Yale revelan que los estudiantes negros e hispanos tenían una probabilidad mucho mayor de ser admitidos que postulantes blancos o asiáticos con las mismas calificaciones académicas. El análisis determinó que, en general, los alumnos negros e hispanos fueron seleccionados con perfiles académicos inferiores comparados con sus pares blancos y asiáticos.

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El Departamento de Justicia acusa a Yale de estudiar mecanismos para eludir la prohibición del uso de la raza en la selección de estudiantes universitarios (REUTERS/Shannon Stapleton).

La carta de hallazgos detalla que el patrón de preferencias raciales en Yale no presentó cambios significativos antes y después de la sentencia de la Corte Suprema, lo que se interpreta como un incumplimiento deliberado, según The New York Times.

Harmeet K. Dhillon, subsecretaria de Justicia para los Derechos Civiles, afirmó que Yale eludió la restricción al usar evaluaciones integrales “para descubrir y luego utilizar la raza de los solicitantes por medios directos e indirectos. Posteriormente, realiza entrevistas que permiten al comité conocer la raza y el origen étnico de los solicitantes”.

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La investigación revela que Yale mantuvo sus patrones de preferencias raciales incluso tras el fallo de la Corte Suprema de 2023 (Europa Press).

Universidades de élite bajo escrutinio por sus políticas de admisión

El hallazgo sitúa a la Escuela de Medicina de Yale como otra gran institución bajo revisión en cuestión de días. El Departamento de Justicia también expresó conclusiones similares sobre la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles.

En marzo, el organismo inició investigaciones sobre las políticas de admisión en las facultades de medicina de Stanford, la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de California en San Diego. En febrero, presentó una demanda contra la Universidad de Harvard y solicitó datos de admisión más precisos.

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Hasta el momento, la universidad no ha difundido una posición oficial. Voceras de Yale y de su escuela de medicina no respondieron a la solicitud de comentarios de medios estadounidenses.

El organismo federal presentó una demanda contra la Universidad de Harvard y reclamó mayores detalles en los procesos de admisión (REUTERS/Faith Ninivaggi).

Diversidad estudiantil y resultados en la práctica médica

En la actualidad, los estudiantes negros representan el 10,3 % del total de inscripciones en facultades de medicina en Estados Unidos, mientras que la población negra nacional equivale aproximadamente al 14%, según la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses, citada por The New York Times. El alumnado hispano constituye el 12,3% de los estudiantes de medicina, en un país donde la población de origen hispano ronda el 20%.

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Un estudio publicado el año pasado por médicos de la Universidad de California en Los Ángeles reveló que, en dos décadas de datos, los pacientes negros e hispanos presentaron mayor satisfacción y adherencia al tratamiento médico cuando el profesional compartía su mismo origen étnico, informó The New York Times.

No obstante, el comunicado oficial del Departamento de Justicia destacó: “Las facultades de medicina utilizan una importante ayuda financiera federal para formar a la próxima generación de médicos. El Departamento sigue centrado en erradicar la discriminación racial en el proceso de admisión a las facultades de medicina, donde la calidad y la excelencia son fundamentales para la seguridad pública”.

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