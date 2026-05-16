Nueva York garantiza un fondo permanente de USD 31,7 millones para bibliotecas públicas

La Ciudad de Nueva York otorga por primera vez un financiamiento permanente de USD 31,7 millones a las bibliotecas públicas (X: Mayor Zohran Kwame Mamdani @NYCMayor)

La Ciudad de Nueva York garantiza por primera vez un financiamiento permanente de USD 31,7 millones para sus tres sistemas de bibliotecas públicas. Así, pondrá fin a años de incertidumbre presupuestaria y asegurará la continuidad de servicios esenciales.

De acuerdo a la Oficina del Alcalde de Nueva York, autoridad ejecutiva municipal, el nuevo presupuesto eleva el fondo total para bibliotecas a casi USD 530 millones. La medida incorpora esos USD 31,7 millones de forma definitiva en el presupuesto anual, lo que permite a las bibliotecas planificar a largo plazo, contratar personal y abrir más sucursales los domingos.

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“Ese ciclo termina con este presupuesto. Las bibliotecas dejan de ser una ficha de negociación política para convertirse en un servicio estable y previsible”, sostuvo Zohran Mamdani al presentar la iniciativa.

Qué cambia con el nuevo presupuesto

La asignación permanente elimina las disputas anuales para recuperar fondos y proporciona certeza a más de 200 sedes repartidas en los cinco distritos de Nueva York. Según la Oficina del Alcalde de Nueva York, las bibliotecas reciben ahora cerca del 0,5 % del presupuesto total de la ciudad, que asciende a USD 124.500 millones.

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El alcalde Zohran Mamdani anuncia una inversión de USD 31.7 millones para las bibliotecas públicas de Nueva York a través de su cuenta de X (X: Mayor Zohran Kwame Mamdani @NYCMayor)

Las autoridades de las tres redes —Brooklyn Public Library, New York Public Library y Queens Public Library— celebraron la decisión. “Preservar estos fondos hace posible que las bibliotecas mantengan los servicios y programas vitales que los neoyorquinos quieren y necesitan”, afirmaron en una declaración conjunta Linda E. Johnson, Anthony W. Marx y Dennis M. Walcott, de acuerdo a la Oficina del Alcalde de Nueva York.

Quiénes apoyan la medida y por qué

El Concejo Municipal respaldó la decisión, tras años de reclamar mayor estabilidad financiera. Según Nantasha Williams, viceportavoz, “las bibliotecas funcionan como centros de aprendizaje, acceso a tecnología y apoyo laboral. Sostener ese trabajo requiere inversión operativa a largo plazo”.

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El fondo total destinado a las bibliotecas públicas de Nueva York alcanza casi USD 530 millones en el nuevo presupuesto anual (X: Mayor Zohran Kwame Mamdani @NYCMayor)

La concejal Crystal Hudson remarcó: “El alcalde pone fin a los años de incertidumbre y reconoce el valor de estos espacios como terceros lugares para todos los ciudadanos”. De acuerdo a la autoridad ejecutiva municipal, el acuerdo permitirá que más de 30 sucursales permanezcan abiertas los domingos.

Para qué sirven las bibliotecas públicas de Nueva York

Estos espacios ofrecen acceso gratuito a internet, capacitación laboral, programas de alfabetización, clases de inglés, centros de enfriamiento y servicios sociales. Más de 37 millones de personas visitan cada año las bibliotecas públicas de la ciudad.

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La concejal Shahana Hanif consideró que “la estabilidad presupuestaria permitirá planificar el futuro, proteger empleos y expandir la oferta de actividades y horarios en barrios como Kensington y Boerum Hill”.

El acuerdo permite que más de 30 sucursales de bibliotecas públicas permanezcan abiertas los domingos para los neoyorquinos (X: Mayor Zohran Kwame Mamdani @NYCMayor)

Para la concejal Rita Joseph, “las bibliotecas son la piedra angular de la educación, la oportunidad y el tejido comunitario, desde la infancia hasta la vejez”, en declaraciones difundidas por la Oficina del Alcalde de Nueva York.

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Por qué el cambio es relevante para la comunidad

La iniciativa busca que los servicios públicos no sean los primeros en sufrir recortes en tiempos de crisis fiscal. “En vez de reducir el presupuesto de parques, bibliotecas e instituciones culturales, elevamos el piso de lo que pueden esperar”, subrayó Zohran Mamdani.

El respaldo también llegó desde organizaciones sociales. Según Zara Nasir, directora de The People’s Plan NYC, grupo de incidencia ciudadana, “restaurar y consolidar estos fondos acaba con la inestabilidad que afectó a trabajadores y comunidades. Las bibliotecas son lugares seguros y gratuitos para estar, y merecen una inversión sostenida acorde a su valor para la ciudad”.

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Con el financiamiento asegurado, las bibliotecas podrán fortalecer su personal, ampliar horarios y ofrecer más programas. “Esperen más personal, horarios ampliados, programación robusta y muchas copias de La Oruga Muy Hambrienta para los más pequeños”, adelantó Mamdani en su cuenta oficial.