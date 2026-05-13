Estados Unidos

MTA y sindicatos no logran acuerdo y crece la posibilidad de paro en el ferrocarril de Long Island

Las negociaciones entre la Autoridad Metropolitana de Transporte y los trabajadores permanecen estancadas respecto al ajuste salarial, lo que mantiene en alerta a miles de pasajeros ante un inminente paro laboral

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El posible paro del LIRR podría afectar a 300.000 pasajeros diarios de Nueva York y Long Island.
El posible paro del LIRR podría afectar a 300.000 pasajeros diarios de Nueva York y Long Island.

El Ferrocarril de Long Island (LIRR) enfrenta la posibilidad de un cese de actividades que podría comenzar a la medianoche del sábado si no se alcanza un acuerdo entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y los sindicatos que representan a 3.500 trabajadores, incluidos ingenieros, señalistas y conductores, informó CBS News.

Si el paro se concreta, el LIRR suspenderá sus operaciones y cerca de 300.000 pasajeros diarios del ferrocarril de cercanías más transitado del país quedarán con opciones de transporte muy limitadas, según ABC News.

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Esta constituiría la primera huelga de empleados del LIRR en más de 30 años. La última ocurrió en 1994 y duró dos días antes de que los trabajadores aceptaran un nuevo contrato.

Negociaciones y posiciones de las partes

El conflicto se centra en la negociación de un nuevo convenio colectivo. Ambas partes han llegado a consensos en los primeros tres años de un acuerdo de cuatro, pero persisten diferencias sobre el ajuste salarial del cuarto año que comienza en junio.

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La coalición sindical demanda un aumento del 5%, mientras que la MTA propone una subida del 3% con posibilidad de alcanzar el 4,5% si los trabajadores aceptan modificar ciertas reglas laborales. Las autoridades sostienen que el incremento que reclaman los sindicatos podría resultar en un alza considerable de tarifas para los usuarios.

De acuerdo con ABC News, entre las condiciones que la agencia busca modificar figura la eliminación de la norma que permite el pago doble a ingenieros que operan trenes diésel y eléctricos en una misma jornada, así como el pago extra por mover trenes fuera del servicio regular hacia una estación de clasificación.

Además, se plantea que los empleados de taquilla presten asistencia al cliente en los andenes de las estaciones y que los trabajadores no puedan realizar jornadas superiores a 18 horas consecutivas.

Las negociaciones entre la MTA y sindicatos del LIRR siguen estancadas ante diferencias sobre el ajuste salarial del cuarto año de convenio (REUTERS/Andrew Kelly).
Las negociaciones entre la MTA y sindicatos del LIRR siguen estancadas ante diferencias sobre el ajuste salarial del cuarto año de convenio (REUTERS/Andrew Kelly).

Declaraciones de las autoridades y sindicatos

De acuerdo con CBS News, el presidente de la MTA, Janno Lieber, expresó optimismo sobre la posibilidad de evitar el paro: “Es hora de que todos se tomen en serio el hecho de que si se declaran en huelga un solo día, literalmente están tirando el dinero a la basura para sus trabajadores, y no creo que estos sindicatos realmente quieran hacer eso. Estamos lo suficientemente cerca como para poder resolver esto”.

Kevin Sexton, representante de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras, declaró: “Queremos resolver esto sin huelga. Queremos que los trenes sigan funcionando. Las declaraciones de la gobernadora Hochul, en las que indicó su compromiso de lograr un acuerdo que evite la huelga, son alentadoras. Sin embargo, necesitamos que los directivos estén presentes en la mesa de negociaciones y se comprometan a cerrar un acuerdo”.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que recibe informes diarios sobre el asunto y lamentó: “Una huelga sería terrible para todos los involucrados”.

Autoridades y sindicatos del LIRR expresan interés en evitar la huelga y destacan el impacto negativo que tendría en trabajadores y pasajeros
Autoridades y sindicatos del LIRR expresan interés en evitar la huelga y destacan el impacto negativo que tendría en trabajadores y pasajeros

Planes de contingencia ante una posible huelga

De acuerdo con ABC 7 NY y CBS News, la MTA tiene preparado un plan en caso de que las conversaciones no prosperen. La estrategia incluye la habilitación de servicios de autobuses lanzadera desde cinco puntos de Long Island hacia estaciones de metro en Queens.

Los autobuses partirán de las estaciones de Bay Shore, Hempstead Lake State Park, Hicksville y Mineola con destino a la estación Howard Beach-JFK Airport de la línea A. Otros vehículos trasladarán pasajeros de Huntington y Ronkonkoma hasta Jamaica-179th Street de la línea F.

Asimismo, se insta a los viajeros utilizar el servicio de NICE Bus para llegar a Flushing, Main Street y la Terminal de Autobuses de Jamaica, ambas cercanas a conexiones con el metro.

No obstante, la MTA recomienda a quienes puedan hacerlo que opten por el teletrabajo si finalmente se produce la huelga. A su vez, si la MTA lo aprueba, los abonados mensuales de mayo recibirán un reembolso por cada día hábil en que el servicio se suspenda.

Mapa de la MTA que ilustra las rutas del servicio de autobuses lanzadera para el Long Island Rail Road, mostrando conexiones entre estaciones y el metro de NYC
El mapa muestra el servicio de autobuses lanzadera de la MTA, con rutas alternativas y conexiones disponibles para las estaciones del Ferrocarril de Long Island ante una interrupción del servicio (Metropolitan Transportation Authority - MTA).

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