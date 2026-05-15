300.000 pasajeros podrían quedarse sin trenes por la huelga en el ferrocarril de Long Island

La amenaza de huelga del sindicato de la LIRR puede dejar sin servicio a 300 000 pasajeros diarios en el área de Nueva York (Reuters)

Unos 300.000 pasajeros podrían quedarse sin trenes en la Long Island Rail Road (LIRR) este fin de semana por el fracaso de las negociaciones entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y los sindicatos, según informaron CBS News y ABC7NY. El estancamiento deja en vilo a uno de los principales sistemas ferroviarios del área metropolitana de Nueva York.

Las reuniones prolongadas del jueves terminaron sin acuerdo y los sindicatos ratificaron la amenaza de iniciar una huelga desde las 00:01 del sábado, lo que paralizaría por completo uno de los principales sistemas ferroviarios del área metropolitana de Nueva York.

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La MTA anunció que, de concretarse el paro, pondrá en marcha un plan especial con autobuses lanzadera (shuttle buses) entre estaciones estratégicas de Long Island y el metro de Queens, aunque tanto usuarios como comerciantes anticipan demoras y pérdidas económicas por la posible interrupción del servicio.

Qué pasa con la negociación y por qué se produce el conflicto

Las conversaciones entre los líderes sindicales y la MTA continuaron durante horas este jueves. Kevin Sexton, vicepresidente del Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (el sindicato principal de conductores de trenes), consideró que “las partes están muy distanciadas”. Añadió que mantendrán los encuentros, pero no puede asegurar que lleguen a un acuerdo antes del plazo límite.

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El conflicto central reside en el aumento salarial para el cuarto año de contrato. Ambas partes aceptaron un incremento del 9,5 % para los primeros tres años, pero la MTA ofrece para el cuarto año un pago único del 4,5 %, que los sindicatos rechazan por considerarlo insuficiente y “un truco de una sola vez”.

Las negociaciones entre la MTA y los sindicatos de la Long Island Rail Road continúan estancadas por desacuerdos en el aumento salarial del cuarto año de contrato (Foto: X @MTA)

Gary Dellaverson, consejero legal de la MTA, rechazó esa calificación y aseguró que la agencia ha presentado métodos para inyectar “más efectivo” a los trabajadores, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias CBS News.

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Los sindicatos, que representan cerca de la mitad de la plantilla de la LIRR, indicaron que la huelga es inminente si no hay acuerdo antes del sábado. La MTA envió cartas a empleados en periodo de prueba; asimismo, advirtió posibles despidos si se suman al paro, aunque la ley impide que se despida a trabajadores sindicalizados si la huelga es legal.

Qué alternativas propone la MTA ante la huelga

Ante la inminencia de un paro, la MTA presentó un plan de contingencia. Habrá autobuses lanzadera desde seis ubicaciones en Long Island hacia estaciones de metro en Queens:

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Bay Shore, Hempstead Lake State Park, Hicksville y Mineola conectarán con Howard Beach–JFK Airport (línea A).

Huntington y Ronkonkoma irán a Jamaica–179 St (línea F).

Este mapa detalla el servicio de autobuses lanzadera de la MTA, delineando rutas alternativas y conexiones para las estaciones de Long Island Rail Road en caso de una interrupción del servicio. (Metropolitan Transportation Authority (MTA))

El servicio de estos autobuses estará disponible en los horarios pico:

Hacia Manhattan: entre las 4:30 y las 9:00.

Hacia Long Island: de 15:00 a 19:00.

Recomendaciones a los usuarios

Consultar la aplicación oficial antes de salir de casa.

Planificar los viajes con mucha anticipación.

Utilizar rutas alternativas, como los buses NICE y el metro 7 desde Flushing-Main Street.

Priorizar el trabajo remoto si es posible.

Evitar traslados no esenciales durante la huelga.

Cuáles serán las consecuencias para los usuarios y el comercio

Un paro en la LIRR implica la suspensión total del servicio y afectará directamente a quienes dependen del tren, incluidos los que planeaban asistir al Subway Series en Citi Field.

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Muchos usuarios expresaron su preocupación ante los micrófonos de la agencia de noticias CBS News y el canal local Telemundo 47. Un usuario anticipó: “Va a ser un caos. Todo el mundo va a andar corriendo. Será muy difícil”.

El conflicto salarial gira en torno a un incremento de solo el 4,5% ofrecido por la MTA para el cuarto año, que los sindicatos consideran insuficiente (Foto: X @MTA)

Mientras, otra mujer comentó que trabajará desde casa para evitar gastar en gasolina, estacionamiento y desgaste del coche. Otros, planean conducir a Queens y tomar el metro.

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Comerciantes ubicados cerca de las estaciones de trenes también expresaron su temor ante una caída en sus ingresos si la huelga se concreta. Gerard Bringmann, presidente del Long Island Commuter Council, aseguró a CBS News que la situación puede “desembocar en una huelga” y advirtió que los aumentos reclamados “no son sostenibles”, teniendo en cuenta que otros sindicatos también renegociarán pronto sus contratos.

Cuál es el contexto y cómo se llegó a este punto

Tras un incendio reciente por falla eléctrica en un túnel bajo el East River, que obligó a desviar trenes hacia Grand Central y generó largas esperas, el anuncio de un posible paro laboral aumentó la ansiedad de los pasajeros, que en hora pico colmaron la estación en busca de alternativas.

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Cinco sindicatos representan a unos 3.500 empleados esenciales para la operación, incluidos ingenieros, operadores y personal de señalización. La última oferta de la MTA contempla un aumento del 3 % para el cuarto año, mientras que los trabajadores insisten en obtener el 5%.

Ambas partes anunciaron que retomarán las conversaciones el viernes, aunque la distancia entre las demandas y las propuestas mantiene el riesgo de huelga.

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