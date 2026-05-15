Mamdani busca diálogo con el empresario Ken Griffin, quien esperaría una disculpa pública

El alcalde Zohran Mamdani propone un impuesto sobre segundas residencias de lujo en Nueva York, conocido como impuesto 'pied-à-terre' (Imagen Ilustrativa Infobae).

El enfrentamiento político y empresarial entre el alcalde Zohran Mamdani y el director ejecutivo de Citadel, Ken Griffin, continúa en desarrollo. El conflicto comenzó tras la publicación de un video del alcalde neoyorquino, en el que proponía la creación de un impuesto a las segundas residencias y se situaba frente al penthouse de Griffin, valuado en USD 238 millones.

Durante los últimos días, fuentes del círculo empresarial consultadas por NBC New York aseguraron que Mamdani intentó contactar a Griffin por medio de un intermediario, aunque el CEO no respondió directamente y, en un principio, habría condicionado cualquier diálogo a la emisión de una disculpa pública por haber sido mencionado en el video.

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Tras la publicación de estas versiones, el portavoz de Griffin, Zia Ahmed, confirmó que el directivo “no está esperando una disculpa” para considerar una conversación con la alcaldía de Nueva York.

El alcalde Zohran Mamdani propone el impuesto pied-à-terre dirigido a propietarios de viviendas lujosas en Nueva York.

Disputa por el impuesto pied-à-terre

En el contexto del debate sobre el impuesto a las segundas residencias para viviendas de lujo, conocido como “pied-à-terre”, el presidente de la organización Partnership for New York, que representa a los principales directores ejecutivos de la ciudad, Steven Fulop, indicó a NBC New York que no ha habido encuentros personales recientes entre Mamdani y Griffin.

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Fulop explicó que el alcalde debería reconocer su error: “Si eres Ken Griffin y te señalan como si hubieras hecho algo malo, cuando en realidad donas cientos de millones de dólares a la filantropía y pagas miles de millones en impuestos, y alguien busca una conversación privada sin una disculpa pública ni un reconocimiento de que fue un error, probablemente tampoco querrías tener esa conversación”.

Por su parte, el portavoz de Griffin afirmó que el alcalde Mamdani no había llamado directamente al director ejecutivo, pero no confirmó ni negó si existieron intentos de contacto a través de un intermediario. Antes de la publicación del informe de NBC New York, el vocero no respondió a la solicitud de comentarios sobre el pedido de disculpas; tras la difusión del informe, aseguró que el empresario no esperaba ninguna disculpa.

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Además, afirmó: “Ken se preocupa profundamente por la ciudad de Nueva York y está dispuesto a tener conversaciones serias y reflexivas sobre las políticas que pueden impulsar la economía de la ciudad y crear más oportunidades para todos los neoyorquinos. El teatro político irresponsable no sirve para nada y socava el futuro de una de las ciudades más importantes del mundo”.

El portavoz de Griffin asegura que el empresario está dispuesto a dialogar sobre políticas que impulsen la economía neoyorquina (REUTERS/Marco Bello).

La controversia alcanzó notoriedad nacional tanto por el monto de la propiedad adquirida, catalogada como la vivienda más cara de Estados Unidos, como por las amenazas de Griffin de trasladar operaciones a Miami ante la continuidad de estas políticas.

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Uno de los argumentos principales de Griffin, citado por CNBC, fue: “Con el 1% de los contribuyentes de Nueva York pagando el 45% de todos los impuestos, la ciudad se encuentra en una posición precaria si hace que quienes generan valor sientan que lo mejor para ellos es trasladar sus negocios y sus vidas a otras jurisdicciones”.

El presidente Donald Trump también dio sus opiniones en una entrevista radial y recomendó a Mamdani que “valore a personas como Ken”. Añadió: “Hay que valorarlos. Hay que traerlos a la oficina. Hay que conocerlos. Hay que cenar con ellos. Hay que convencerlos de que no se vayan. Hay que hacerles la vida más fácil”.

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El alcalde Zohran Mamdani impulsa el impuesto a las segundas residencias de lujo en Nueva York para fortalecer los ingresos fiscales municipales en un contexto de déficit fiscal (Europa Press).

Mamdani defiende la política tributaria y busca diálogo con empresarios

En declaraciones recientes recogidas por NBC New York, Mamdani defendió su iniciativa tributaria y explicó que la razón para mencionar específicamente el caso de Griffin fue la envergadura inédita de la propiedad: “Cuando se compró, esa vivienda era la más cara de Estados Unidos. Queremos dejar muy claro que este impuesto se aplica a un grupo muy selecto de propiedades”.

De acuerdo con el medio estadounidense, el alcalde busca fortalecer sus vínculos con actores empresariales, como ocurrió recientemente en una reunión con el CEO de Blackstone, empresa del sector inmobiliario.

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En medio de acusaciones de ser “antiempresarial”, el alcalde afirma que su objetivo es permitir que todos los habitantes progresen. Durante el anuncio presupuestario, Mamdani subrayó: “Queremos que todos los neoyorquinos tengan éxito y, en lo que respecta a los empresarios, queremos que creen empleos bien remunerados y fortalezcan nuestra economía”.