Nueva York promueve medidas para que el Mundial 2026 alcance a comercios y trabajadores inmigrantes

El Concejo Municipal de Nueva York impulsa leyes para que el impacto económico del Mundial 2026 beneficie a pequeños comerciantes de Queens, Bronx y Brooklyn (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concejo Municipal de Nueva York presentó un paquete de leyes y resoluciones para evitar que el Mundial de Fútbol 2026 sea solo una oportunidad de negocio para sectores empresariales tradicionales, y busca garantizar el acceso de los comerciantes de Queens, El Bronx y Brooklyn a los beneficios económicos.

El alcalde Zohran Mamdani resaltó: “El objetivo es que la Copa Mundial pertenezca a los neoyorquinos, llevando la experiencia más allá de los estadios y garantizando el acceso a todos los barrios”.

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La propuesta fusiona los objetivos de impedir la concentración de los USD 3.300 millones de impacto económico estimados por la FIFA en pocas manos y ampliar el alcance a los miles de trabajadores inmigrantes y pequeños negocios de la ciudad, según voceros oficiales y reportes del Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con el Comité Organizador NY/NJ, comité responsable de la logística local del Mundial, los ocho partidos que se disputarán en la región, incluyendo la final del 19 de julio de 2026, podrían generar USD 1.700 millones en gasto turístico, la creación de 26.118 empleos directos y USD 432 millones en ingresos fiscales para la ciudad y el estado.

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Las autoridades municipales remarcan que, ante este volumen de recursos, el reto es “lograr que el Mundial beneficie ampliamente a los barrios y comerciantes que históricamente han quedado al margen de este tipo de eventos”, según expresó la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams.

El dato que motiva especial atención en los ediles surge de estudios del Departamento de Planificación Urbana y la Oficina de Turismo local: en eventos anteriores, entre el 70% y el 80% del gasto en hospedaje se destinó a cadenas hoteleras con sede fuera de Nueva York.

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Para revertir ese fenómeno, se propone el lanzamiento de un Pasaporte Cultural y el fortalecimiento de corredores comerciales barriales, iniciativas orientadas a descentralizar el flujo de visitantes y redistribuir el impacto económico.

“Esto significa generar tráfico hacia nuestras pequeñas empresas y restaurantes locales, y asegurar que este momento beneficie a las personas que hacen de esta ciudad lo que es“, remarcó Mamdani.

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Estrategias para democratizar el impacto económico del Mundial 2026

El Comité Organizador NY/NJ prevé que la final y los ocho partidos en la región aportarán USD 1.700 millones en gasto turístico y más de 26.000 empleos directos (REUTERS/Shannon Stapleton)

El paquete legislativo también prevé acciones específicas para proteger a los turistas y asegurar transparencia.

La concejal Sandra Ung propuso que el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador implemente campañas informativas multilingües para prevenir fraudes y publicar guías oficiales de reclamo, con el objetivo de reforzar la confianza de los visitantes y anticipar posibles abusos durante el certamen.

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Un informe técnico del Departamento de Desarrollo Económico precisa que la llegada de 1.200.000 turistas prevista para el evento incrementaría las ventas, el empleo y la recaudación fiscal en toda la región metropolitana.

Las autoridades advierten que, en ausencia de políticas de redistribución, el grueso de los beneficios podría reservarse a circuitos turísticos de Manhattan y grandes cadenas hoteleras.

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Por esta razón, el Concejo Municipal de Nueva York impulsa la elaboración de mapas digitales y calendarios oficiales de actividades coordinadas por pequeños comercios y colectivos comunitarios en barrios como Jackson Heights, Fordham, Flatbush, Bay Ridge y Washington Heights.

El líder de la mayoría, Shaun Abreu, indicó: “El Mundial debe sentirse y vivirse en todos los barrios, no solo en los centros turísticos tradicionales”.

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La descentralización constituye el eje de la estrategia municipal. Aunque ningún partido se disputará dentro de la ciudad—el MetLife Stadium se ubica en Nueva Jersey—, se espera que el efecto indirecto del torneo impulse la economía de los cinco condados.

Entes como la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Oficina de Asuntos para Pequeños Negocios participan en la planificación de rutas, señalización y eventos para optimizar la circulación de turistas por toda la ciudad.

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El plan legislativo contempla la posibilidad de renombrar temporalmente puntos emblemáticos, como Thierry Henry Way junto al Rockefeller Center y Pelé Way en el complejo de tenis Billie Jean King de Queens, según adelantó la concejal Virginia Maloney.

En estas ubicaciones se organizarán epicentros de actividades para fanáticos, con pantallas gigantes, festivales culturales y presencia de comercios locales, coordinados por la Comisión de Eventos de la Ciudad de Nueva York.

La propuesta del Pasaporte Cultural surge ante la evidencia de que el turismo masivo en ocasiones previas no redundó en mejoras concretas para los barrios periféricos.

Este programa, articulado por la Oficina de Turismo y el Departamento de Cultura, ofrecerá incentivos y descuentos a quienes asistan a museos, restaurantes y ferias en los cinco condados.

Así se pretende prolongar el impacto del Mundial fuera de Manhattan y fomentar el turismo barrial durante al menos un año.

Informes del Departamento de Desarrollo Económico estiman que un visitante del Mundial gastará en promedio USD 416 por día, una cifra 1,7 veces superior al gasto habitual de un turista internacional en la ciudad.

Las autoridades subrayan la importancia de que ese monto alcance también a restaurantes familiares, tiendas independientes y espacios culturales de barrios históricamente menos favorecidos.

El Mundial como catalizador de empleo, turismo y nuevas políticas públicas

Autoridades estiman que el Mundial atraerá 1.200.000 turistas, con un gasto medio diario de USD 416, superando un 70% el promedio habitual de visitantes extranjeros (AP)

El Departamento de Planificación Urbana calcula que el evento podría generar un aumento del 15% en la demanda de servicios de transporte y alimentación en los barrios periféricos, siempre y cuando las políticas de descentralización se implementen con eficacia.

En este contexto, se organizará el despliegue de baños públicos temporales en los principales epicentros de festejos, junto con campañas de información sobre derechos del consumidor y mecanismos de denuncia.

En el ámbito del alojamiento, el sector hotelero tradicional mantiene cautela. Informes de la Asociación Hotelera de Nueva York muestran que las reservaciones para las fechas del Mundial avanzan con lentitud y los niveles de ocupación aún permanecen por debajo de los promedios históricos, en parte por tarifas que llegan hasta USD 1.000 por noche y la competencia de alojamientos en ciudades cercanas.

Analistas del Instituto de Estudios Urbanos, centro especializado en desarrollo urbano, explican que parte del turismo podría preferir hospedarse en Nueva Jersey, donde tendrán lugar los partidos, lo que exige intensificar la promoción en distritos menos tradicionales de Nueva York.

Los organizadores del Mundial de Fútbol 2026 estiman que los salarios y los ingresos laborales vinculados al torneo ascenderán a USD 1.300 millones, mientras que la audiencia global prevista para la final supera los 1.000 millones de personas.