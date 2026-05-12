El costo del sistema de defensa ‘Cúpula Dorada’ impulsado por Donald Trump costará hasta USD 1,2 billones

La Cúpula Dorada, el sistema antimisiles impulsado por Donald Trump, tendría un costo estimado de USD 1,2 billones en 20 años, según la CBO. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La Cúpula Dorada, el escudo antimisiles impulsado por el presidente Donald Trump, costaría hasta USD 1,2 billones en un período de 20 años, según una estimación publicada este martes por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), organismo no partidista. La cifra supera en seis veces el presupuesto de USD 175.000 millones que el propio mandatario había proyectado el año pasado.

El informe de 12 páginas, solicitado hace casi un año por el senador demócrata por Oregón Jeff Merkley, presidente del Comité de Presupuesto del Senado, advierte además que el sistema podría ser “superado por un ataque a gran escala de un adversario par o casi par”, según el texto de la CBO.

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La CBO basó sus cálculos en las capacidades descritas en la orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025, dado que la administración no ha proporcionado detalles concretos sobre el diseño final del programa. Esa ausencia de información hace “imposible estimar el costo a largo plazo del sistema contemplado”, señaló el organismo.

La proyección contempla cuatro segmentos: cerca de 7.800 interceptores espaciales, dos nuevos sitios terrestres de interceptación, cuatro emplazamientos con versiones terrestres del sistema de defensa aérea Aegis de la Marina de Estados Unidos, y 35 ubicaciones regionales equipadas con radares y misiles como los sistemas Thaad y Patriot. El componente espacial absorbería aproximadamente USD 720.000 millones —cerca del 60% del costo total— para su desarrollo, despliegue y mantenimiento.

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La proyección contempla el despliegue de 7.800 interceptores espaciales y sistemas integrados como Aegis, Thaad y Patriot, abarcando todo el territorio estadounidense. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El director del programa, el general de la Fuerza Espacial Michael Guetlein, había revelado en marzo una estimación de USD 185.000 millones, cifra que el informe reconoce como “generalmente coherente” con los documentos presupuestarios de 2027, que prevén un promedio de USD 15.000 millones anuales durante los próximos cinco años. Aun así, la CBO advierte que ese monto “es muy inferior” a su propia estimación.

Guetlein defendió el proyecto ante legisladores el mes pasado y descartó las proyecciones de alto costo. Afirmó que quienes calculan esas cifras “toman el costo de un sistema heredado, lo multiplican y obtienen números muy grandes”, y subrayó que el programa está “enfocado en la asequibilidad”. El Congreso ya aprobó alrededor de USD 25.000 millones para la iniciativa, y el Pentágono solicita USD 17.000 millones adicionales para el próximo año fiscal, aunque gran parte de la tecnología requerida aún no ha sido probada.

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El mes pasado, la Fuerza Espacial adjudicó contratos por hasta USD 3.200 millones a 12 empresas —entre ellas Lockheed Martin y SpaceX— para desarrollar prototipos de interceptores espaciales. Merkley calificó el proyecto de “una entrega masiva a los contratistas de defensa pagada por los trabajadores estadounidenses” y afirmó que continuará trabajando con sus colegas para impedir que “fluya otro centavo a esta maniobra”.

El informe de la CBO advierte que la Cúpula Dorada podría ser superada por un ataque nuclear masivo de un adversario como China o Rusia. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El programa guarda paralelismos con la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE), conocida como “Guerra de las Galaxias”, lanzada por el presidente Ronald Reagan en los años 80, que también aspiraba a situar en el espacio satélites capaces de interceptar misiles balísticos intercontinentales. La IDE nunca se concretó según los planes originales, aunque expertos señalan que a finales de esa década aceleró la crisis armamentística soviética.

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Trump ordenó el desarrollo del sistema en su primera semana de mandato y declaró que esperaba tenerlo “completamente operativo antes del final de mi mandato”, que concluye en enero de 2029. El concepto está inspirado parcialmente en el sistema multicapa de defensa de Israel, conocido colectivamente como la “Cúpula de Hierro”. China y Rusia se habían manifestado en firme oposición al proyecto desde su anuncio en 2025.

(Con información de AFP, AP y Bloomberg)

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