Decenas de restaurantes cierran en Los Ángeles por infestación de ratas: qué locales están afectados y qué dice la autoridad de salud

El condado de Los Ángeles registró 67 cierres en abril y más de 120 citaciones por plagas en lo que va de 2026, afectando la industria gastronómica local (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril, restaurantes y establecimientos emblemáticos de Los Ángeles, incluidos locales de West Hollywood, Beverly Hills y Thai Town, debieron cerrar temporalmente por citaciones de infestación de ratas y otros animales emitidas por el Departamento de Salud Pública del condado.

La medida —que también afecta a mercados y comedores escolares— responde a un aumento sostenido en los reportes de plagas, con impacto en negocios familiares y destinos de alta gastronomía, según registros oficiales revisados por Los Angeles Times.

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Este repunte coloca a la ciudad en el centro de la atención nacional sobre la proliferación de plagas en entornos urbanos y sus consecuencias para la industria de la alimentación.

En lo que va de 2026, el Departamento de Salud Pública emitió más de 120 citaciones por plagas en establecimientos del condado de Los Ángeles, con 67 casos solo en abril, lo que conforma la mayoría de los reportes del año, según datos documentados por Los Angeles Times.

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Entre los locales afectados figuran restaurantes reconocidos en la vida social y gastronómica local, como Dan Tana’s en West Hollywood —cerrado del 15 al 18 de abril por presencia de plagas y problemas de higiene— y Jitlada en Thai Town, que suspendió su actividad el 30 de abril y reabrió dos días después tras resolver todas las observaciones de la inspección.

Locales reconocidos como Dan Tana's y Jitlada suspendieron actividades tras inspecciones sanitarias y reabrieron solo después de cumplir protocolos estrictos de limpieza y control de plagas (Los Angeles Times)

Las autoridades sanitarias del condado emitieron en 2026 más de 120 citaciones por infestación de roedores y otras plagas, con 67 cierres temporales solo en abril.

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Restaurantes de referencia como Dan Tana’s y Jitlada debieron suspender actividades por orden oficial y solo pudieron reabrir tras cumplir estrictos protocolos de limpieza y control.

El protocolo exige el cierre inmediato durante al menos 48 horas, capacitación obligatoria para el personal y la intervención de servicios profesionales de control de plagas.

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Los Ángeles lidera los índices nacionales de infestación de ratas y reportes de control de plagas

Las infracciones por plagas no se restringen a la presencia de roedores; también incluyen cucarachas y moscas, según especificó el Departamento de Salud Pública.

De acuerdo con un índice publicado en abril por la plataforma de reseñas Yelp, Los Ángeles encabeza el ranking nacional de búsquedas de servicios de control de plagas, con un aumento interanual del 34 % en solicitudes.

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Restaurantes y mercados emblemáticos de Los Ángeles cerraron temporalmente en abril tras citaciones por infestación de ratas y otras plagas, según el Departamento de Salud Pública (Los Angeles Times)

El informe ubica a San Francisco en segundo lugar, igual que en 2025. Por su parte, la empresa de control de plagas Orkin catalogó a la ciudad como la “más infestada de ratas” del país, según datos recabados en octubre pasado a partir de llamados de residentes propietarios.

Este incremento en las denuncias se vincula con factores estructurales de la región. El índice de Yelp citado por Los Angeles Times atribuye el fenómeno a “los inviernos templados y la densidad urbana, que favorecen la proliferación de plagas durante todo el año, mientras que el calor primaveral acelera los ciclos de reproducción y la demanda de servicios especializados”.

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Entre los establecimientos destacados figura San Vicente Bungalows, club privado con sedes en Santa Mónica y Nueva York. Su local de West Hollywood cerró el 14 de abril por plagas y superficies insalubres.

Un representante de la firma precisó a Los Angeles Times que la suspensión afectó únicamente una cocina para eventos ubicada en el subsuelo, que estaba en obras de remodelación.

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La cocina principal pasó la inspección y nunca cerró al público. La empresa resolvió las citaciones en menos de dos días y aprobó la inspección, aunque la cocina en cuestión permanece en obras.

La proliferación de ratas y otras plagas en Los Ángeles se debe en parte a inviernos templados, alta densidad urbana y el calor primaveral, que acelera los ciclos de reproducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Dan Tana’s, la inspección encontró, además de la infestación, deficiencias en limpieza, plomería y mantenimiento de paredes, suelos y techos.

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El local permaneció cerrado del 15 al 18 de abril y los propietarios no emitieron declaraciones.

En cuanto a Meymuni Café, un local persa en Sawtelle conocido por sus eventos comunitarios, el propietario Shaheen Ferdowsi anunció a Los Angeles Times que aprovechará el cierre como un reinicio total, con equipos nuevos, rediseño interior y carta renovada, y prevé reabrir en la primera semana de julio. Ferdowsi destacó la importancia de la labor comunitaria en el contexto actual de Irán.

Protocolos de reapertura y respuestas ante actos maliciosos

Las regulaciones exigen que, tras una suspensión, los responsables contraten servicios especializados para rastrear puntos de ingreso de roedores y adopten barreras preventivas antes de solicitar una nueva inspección que habilite la reapertura.

En San Vicente Bungalows, el contexto del cierre incluyó un incidente considerado deliberado: documentos internos citados por Page Six y reproducidos por Los Angeles Times indican que la directora ejecutiva de la cadena, Jess Wilner, denunció la aparición de “una rata muerta dentro de un recipiente sellado en el vestuario de empleados”, lo que sugiere un acto malicioso.

El protocolo de reapertura para restaurantes sancionados requiere contratar servicios profesionales, bloquear ingresos de roedores y recibir una nueva inspección antes de volver a operar, según la normativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa misma fuente menciona que la firma ofreció una recompensa de USD 10.000 por información que permita identificar al responsable. El vocero del club no confirmó la existencia del premio ni su vinculación directa con la inspección sanitaria.

Jitlada logró reabrir tras resolver de inmediato todas las observaciones de la sanción. Un representante destacó a Los Angeles Times: “Nos tomamos la salud y la seguridad extremadamente en serio y ya hemos implementado medidas preventivas adicionales.”

Las listas completas y actualizadas de citaciones y cierres temporales pueden consultarse en el sitio oficial del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, según confirmaron voceros del organismo.