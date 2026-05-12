Estados Unidos

Verano caro en Nueva York: cuánto puede subir la factura de luz y qué opciones hay para pedir ayuda antes del calor

Las autoridades estatales y empresas energéticas anticipan incrementos históricos en los recibos, mientras programas de asistencia y recomendaciones oficiales buscan aliviar el impacto económico en los hogares más afectados durante la próxima temporada cálida

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El verano en Nueva York provocará récords en el aumento de la factura eléctrica, poniendo en alerta a familias y autoridades (REUTERS/Jeenah Moon)
El verano en Nueva York provocará récords en el aumento de la factura eléctrica, poniendo en alerta a familias y autoridades (REUTERS/Jeenah Moon)

Las autoridades advierten que un verano en Nueva York traerá aumentos en la factura eléctrica, lo que genera preocupación en miles de familias ante la posibilidad de no poder pagar el servicio durante los meses más calurosos.

Al mismo tiempo, existen alternativas estatales y privadas orientadas a aliviar el impacto económico y evitar cortes o deudas, según organismos oficiales y medios locales.

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Para el verano de 2026, los hogares en Nueva York enfrentarán subidas históricas en el costo de la electricidad.

Según el Departamento de Servicios Públicos del estado y el portal de estadísticas alemán Statista, los residentes pueden solicitar asistencia a través de programas como HEAP y Cooling Assistance, además de acceder a planes especiales de las empresas de energía y aplicar recomendaciones oficiales para reducir el consumo.

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Las previsiones indican un incremento sin precedentes en las facturas eléctricas para las familias, especialmente aquellas con integrantes vulnerables, como adultos mayores, niños pequeños o personas con problemas de salud.

Primer plano de manos sosteniendo una factura de Con Edison sobre una mesa. Un ventilador encendido y un termómetro con alta temperatura son visibles, con una ventana abierta de fondo.
Las proyecciones para 2026 anticipan costos históricos de electricidad para los hogares en Nueva York, afectando sobre todo a sectores vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medios locales enfatizan que muchos hogares buscan alternativas antes de la llegada de los días más calurosos para asegurar la continuidad de la electricidad y el aire acondicionado.

Si no se adoptan medidas preventivas, los recibos de electricidad podrían superar los de temporadas anteriores.

Aumentos previstos en la factura eléctrica y su impacto

Las proyecciones para 2026 anticipan aumentos particularmente elevados en la factura eléctrica, afectando con mayor fuerza a grupos familiares con menores ingresos.

Estos incrementos generan la necesidad de prepararse con antelación para evitar acumulación de deudas o suspensión del servicio.

Programas estatales y requisitos para pedir ayuda

El Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP) representa la principal herramienta estatal para quienes necesitan alivio en el pago de electricidad.

Primer plano de una mano entregando un folleto de HEAP Cooling Assistance. Sobre el mostrador, una identificación de Nueva York y una factura de electricidad.
El programa estatal HEAP y la Línea de Cooling Assistance ofrecen la posibilidad de asistencia para el pago o instalación de equipos de aire acondicionado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La línea de Cooling Assistance permite solicitar la compra e instalación de un aire acondicionado o ventilador nuevos.

Según el portal oficial NY State HEAP, la cobertura es de hasta USD 800 para equipos de ventana, portátiles o ventiladores, y hasta USD 1.000 para unidades de pared, con asignación de fondos desde el 15 de abril de 2026, bajo orden de llegada.

Para acceder al beneficio, el grupo familiar debe tener ingresos inferiores a límites específicos (por ejemplo, USD 4.542 mensuales para dos personas) y contar con al menos un adulto mayor de 60 años, un niño menor de seis o una persona con condiciones médicas agravadas por el calor.

Además, ningún miembro debe haber recibido un equipo financiado por HEAP en los últimos cinco años, salvo en caso de renovación. El trámite puede hacerse en línea mediante ACCESS HRA o de forma presencial en la oficina local.

Presentar la documentación completa y realizar el trámite lo antes posible aumenta las posibilidades de obtener el beneficio.

Opciones privadas y planes de pago con compañías eléctricas

Si la familia no cumple con los requisitos para la ayuda pública, empresas como Con Edison y National Grid NY ofrecen planes de pago flexibles y asistencia personalizada, según información de ambas compañías.

Estas iniciativas buscan evitar cortes de servicio por falta de pago y reducir cargos adicionales por mora.

Fotografía panorámica del skyline de Nueva York bajo un cielo azul brillante con efecto de calor. Rascacielos con muchos aires acondicionados, ventiladores y un cartel de National Grid NY.
Durante olas de calor, la ley prohíbe cortes eléctricos en viviendas con personas vulnerables y habilita centros de enfriamiento gratuitos para proteger la salud de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con Edison recomienda notificar cualquier inconveniente en cuanto surja, ya que “cuanto antes avises, más opciones podés conseguir para frenar cargos extra o evitar la interrupción del servicio”.

National Grid NY coincide en que la prevención permite acceder a mejores condiciones y minimizar el riesgo de desconexión. El contacto temprano con la empresa resulta fundamental para encontrar soluciones adaptadas a cada caso.

Consejos oficiales para ahorrar energía y prevenir cortes

El Departamento de Energía de Estados Unidos y Con Edison sugieren acciones como revisar y limpiar los filtros del aire acondicionado, sellar puertas y ventanas, limitar el uso de hornos, aprovechar cortinas durante las horas de sol intenso y enfriar solo los espacios ocupados.

Ajustar el termostato a 25,5 °C (78 °F) y emplear ventiladores junto con el aire acondicionado ayuda a moderar el gasto eléctrico.

Durante olas de calor extremo, las autoridades prohíben cortes de luz en hogares con personas vulnerables y habilitan centros de enfriamiento gratuitos para quienes no logran mantener su vivienda fresca.

La combinación de estas medidas puede disminuir los gastos y proteger la salud ante la subida de las temperaturas.

Los recursos estatales y empresariales son limitados y su disponibilidad depende de la demanda. En temporadas de calor intenso, los fondos suelen agotarse rápidamente. Actuar con previsión es decisivo para acceder a la ayuda antes de que se terminen los recursos.

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