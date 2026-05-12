Un juez de Florida autoriza el acceso a los registros médicos de Tiger Woods

El juez de Florida autorizó el acceso de la fiscalía al historial de medicamentos recetados de Tiger Woods en la investigación por conducir bajo los efectos del alcohol

Un juez de Florida autorizó el acceso de los fiscales al historial de medicamentos recetados de Tiger Woods en el proceso por conducir bajo los efectos del alcohol, según información publicada por el portal local TC Palm.

El magistrado Darren Steele habilitó una citación judicial dirigida a la farmacia Lewis de Palm Beach, donde el golfista obtuvo sus medicamentos. No obstante, los documentos permanecerán bajo confidencialidad y no serán divulgados públicamente, en cumplimiento de las leyes estatales de protección de datos médicos.

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La orden judicial se dictó tras la solicitud de la fiscalía del condado de Martin, que pidió acceder a todos los registros de medicamentos expedidos a Tiger Woods entre el 1 de enero y el 27 de marzo, fecha en la que ocurrió el accidente automovilístico por el que se le investiga.

La petición, según consta en documentos oficiales del tribunal, incluyó información detallada sobre la cantidad, dosis, fechas de adquisición y eventuales instrucciones especiales asociadas a cada receta. La defensa, representada por el abogado Douglas Duncan, se opuso inicialmente, invocando el derecho constitucional del deportista a la privacidad.

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Finalmente, aceptó la entrega limitada de la información, exclusiva para las partes involucradas en el proceso y bajo estricta reserva.

La investigación judicial se centra en si la ingesta de fármacos influyó en la capacidad de Tiger Woods para conducir en el momento del siniestro.

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De acuerdo con los expedientes citados por TC Palm, Woods fue arrestado tras sufrir un accidente en Jupiter Island, a pocos kilómetros de su residencia, después de no superar una prueba de sobriedad realizada por la policía local y manifestar ante los agentes que había ingerido pastillas.

El informe del Departamento de Policía de Jupiter indica que los oficiales encontraron dos comprimidos de hidrocodona en el bolsillo del deportista. Además, el atleta dio negativo en la prueba de alcoholemia y se negó a someterse a un análisis de orina en el lugar del incidente.

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Como consecuencia del accidente, se produjeron daños por valor de USD 5.000 a un camión involucrado en la colisión, aunque Woods no resultó herido.

El acceso a los registros médicos fue autorizado por el juez Darren Steele para esclarecer el tipo y la cantidad de medicamentos consumidos por Tiger Woods en los días previos al accidente, así como la posible interacción entre sustancias prescritas.

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La fiscalía del condado de Martin sostiene que este acceso es necesario para definir si el golfista infringió las leyes estatales sobre conducción bajo influencia de sustancias controladas, figura legal que en Florida abarca tanto el consumo de alcohol como de medicamentos recetados capaces de alterar la capacidad psicomotriz.

Tiger Woods, de cincuenta años, ganador en cinco ocasiones del Masters de Augusta y uno de los atletas más reconocidos en la historia del golf, enfrenta actualmente cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y por negarse al análisis de orina, conforme a la acusación formal presentada por la fiscalía.

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Desde abril, permanece en un centro de rehabilitación en Suiza, donde se prevé que complete un tratamiento de tres meses, según reportó el diario británico Daily Mail. La defensa alegó que la permanencia en el extranjero responde a necesidades médicas especializadas y que Woods mantiene comunicación regular con las autoridades judiciales de Florida a través de sus representantes legales.

El historial judicial de Tiger Woods refleja, según los registros del Departamento de Tránsito de Florida, cuatro accidentes vehiculares desde 2009, incluyendo una detención por conducción en estado de ebriedad en 2017.

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Este último episodio se resolvió mediante acuerdo extrajudicial con la fiscalía, a cambio de la asistencia obligatoria a un programa de rehabilitación y la realización de tareas comunitarias. Estas circunstancias han incrementado el escrutinio público y mediático sobre el comportamiento del golfista fuera de los campos de juego.

Según el Departamento de Policía de Jupiter, el accidente más reciente ocurrió el 27 de marzo, cuando Tiger Woods perdió el control de su vehículo en una carretera cercana a su domicilio en Palm Beach.

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Los agentes reportaron dificultad en el habla y cierta desorientación en el golfista, lo que motivó la realización de pruebas de sobriedad.

Aunque Woods negó haber consumido alcohol, reconoció la ingesta de medicamentos prescritos para el dolor crónico, consecuencia de intervenciones quirúrgicas previas.

El rol de los medicamentos recetados en la investigación judicial

Los documentos médicos solicitados a la farmacia Lewis de Palm Beach permanecerán bajo estricta confidencialidad, en cumplimiento de las leyes estatales de Florida (Martin County Sheriff's Office/Handout via REUTERS)

La decisión judicial en Florida que permitió el acceso a las recetas farmacéuticas abrió una nueva fase en la investigación sobre el impacto de los medicamentos controlados en la seguridad vial.

Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la hidrocodona —el fármaco hallado en posesión de Woods— es un opioide de prescripción médica que, si se usa de forma indebida, puede generar somnolencia, alteraciones cognitivas y dependencia.

En Florida, la legislación estipula que conducir bajo el efecto de medicamentos que alteren la capacidad de reacción constituye una infracción penal equiparable al consumo de alcohol.

La fiscalía del condado de Martin señaló en su solicitud que la revisión del historial farmacéutico de Woods servirá para determinar si el deportista cumplió con las indicaciones médicas o incurrió en consumo inadecuado de sustancias controladas. P

or su parte, la defensa sostuvo la importancia de proteger la confidencialidad de los datos médicos y advirtió sobre el riesgo de exposición injustificada que podría afectar la imagen pública de Woods y su derecho a un juicio justo.

Antecedentes y repercusiones en la carrera de Tiger Woods

El historial judicial del golfista muestra cuatro accidentes vehiculares desde 2009 y un acuerdo extrajudicial previo tras un incidente por conducción en estado de ebriedad

La carrera profesional de Tiger Woods ha estado marcada por episodios extradeportivos vinculados al consumo de medicamentos y accidentes viales. De acuerdo con la revista deportiva Sports Illustrated, el incidente de 2017 derivó en una suspensión temporal de su licencia de conducir y la obligación de acudir a programas de rehabilitación.

Especialistas legales consultados por el portal especializado Golf Digest explicaron que la reincidencia en este tipo de episodios puede agravar las consecuencias judiciales, incluyendo la inhabilitación temporal para conducir y la participación obligatoria en programas de tratamiento por abuso de sustancias.

En los últimos años, la Asociación Estadounidense de Golfistas Profesionales (PGA) ha reforzado protocolos para monitorear el consumo de medicamentos entre sus miembros y prevenir incidentes que comprometan la seguridad de los deportistas y del público.

Aunque la organización no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso, fuentes cercanas a la PGA confirmaron a TC Palm que el seguimiento médico de Tiger Woods se revisa de manera permanente.

La siguiente audiencia en el proceso judicial está programada por el tribunal de Florida, donde se presentarán los informes médicos, los testimonios de los especialistas y el análisis de los registros obtenidos de la farmacia Lewis de Palm Beach.