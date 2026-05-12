Estados Unidos

Video: Zohran Mamdani se suma a un partido de fútbol con estudiantes del Bronx

El alcalde de Nueva York inauguró el programa Soccer Streets y compartió la jornada con alumnos

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El alcalde de Nueva York disfrutó de un partido en el lanzamiento de Soccer Streets. (IG: @abc.puertorico)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inauguró este lunes 11 de mayo la iniciativa Soccer Streets. El programa transformará las calles frente a 50 escuelas de los cinco distritos en canchas de fútbol hasta el 26 de junio, coincidiendo con la llegada de la Copa del Mundo a la ciudad más grande de Estados Unidos.

Durante el lanzamiento en El Bronx, Mamdani jugó al fútbol junto a estudiantes y remarcó la meta de la medida:“Cada niño en esta ciudad experimente la alegría del juego”.

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La ciudad cerrará temporalmente el tráfico en los alrededores de 50 escuelas públicas entre las 8:00 y las 17:00, de lunes a viernes, e instalará “un campo de fútbol sin coches, un parque infantil y una fiesta por el Mundial, todo a la vez”, según explicó Mamdani al presentar el programa.

Además, se organizarán actividades artísticas, talleres de pintura de banderas y celebraciones comunitarias, con la finalidad de extender el impacto del evento a los vecindarios y más allá de quienes pueden acudir a los estadios.

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La iniciativa, parte del programa municipal Open Streets for Schools, busca eliminar barreras económicas al acceso al deporte y garantizar la participación de quienes no pueden costear una entrada.

Según cifras oficiales del ayuntamiento, más de 30.000 estudiantes de escuelas públicas en los cinco distritos están previstos para participar en las actividades gratuitas de Soccer Streets.

La propuesta surgió en colaboración con el organismo educativo municipal Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Transporte, y la organización barrial Street Lab, con apoyo de la empresa alimentaria Chobani.

Las escuelas interesadas pueden sumarse contactando a Street Lab, que coordina la logística y aporta infraestructura móvil para los eventos.

Las actividades incluyen clínicas deportivas, competencias amistosas y la transmisión de partidos en espacios públicos, con el objetivo de que la Copa del Mundo tenga un impacto tangible en la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias.

La serie itinerante de jornadas deportivas se desarrollará durante el horario escolar y en recreos, adaptándose a las necesidades de cada centro educativo, y permitirá que los niños sean protagonistas durante el campeonato internacional, comunicó el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Las calles permanecerán cerradas al tráfico para garantizar la seguridad y el aprovechamiento del espacio público.

Objetivos de inclusión y legado social

Zohran Mamdani, vestido con una camiseta de fútbol, juega con un balón junto a un niño que lleva un peto fluorescente en una calle
El alcalde Zohran Mamdani lanzó Soccer Streets para transformar las calles frente a 50 escuelas de Nueva York en canchas de fútbol (@NYCMayor)

El ayuntamiento de Nueva York subrayó que Soccer Streets forma parte de la estrategia de legado social vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El objetivo es ampliar el acceso al deporte y fomentar la participación de los estudiantes en actividades recreativas y culturales relacionadas con el Mundial.

Esta política pública interviene para que ningún estudiante quede excluido por motivos económicos o de desplazamiento, especialmente en barrios que históricamente enfrentan obstáculos económicos o geográficos para acceder a grandes eventos deportivos.

El programa se apoya en la infraestructura desarrollada desde 2020 por Open Streets for Schools, que permite a las escuelas solicitar el cierre de calles para actividades al aire libre, particularmente en zonas donde los edificios escolares carecen de gimnasios propios. Así, se refuerza el uso del espacio público para fines educativos y de convivencia.

La iniciativa cuenta con respaldo de la FIFA, que la reconoce como una acción concreta de legado social. En un comunicado, el organismo internacional destacó: “El acceso equitativo al deporte es un pilar fundamental para el desarrollo de comunidades más justas e inclusivas”.

Impacto y proyección de la Copa Mundial en Nueva York

Piernas y pies pateando un balón de fútbol multicolor en una calle. Un pie lleva bota negra, el otro calcetín blanco Nike y zapatilla deportiva oscura
Las actividades de Soccer Streets incluyen clínicas deportivas, talleres artísticos y fiestas relacionadas con la Copa del Mundo en espacios públicos (@NYCMayor)

Según datos oficiales del Consejo Municipal de Nueva York, la Copa Mundial de la FIFA 2026 movilizará a más de 850.000 visitantes internacionales solo en la ciudad, con un impacto económico estimado de USD 3.300 millones y la creación de más de 26.000 empleos locales.

Además de Soccer Streets, la ciudad implementará zonas para aficionados y fan zones en los cinco distritos, con retransmisión de partidos y eventos culturales gratuitos para garantizar el acceso de todos los vecinos.

El MetLife Stadium será sede de ocho partidos, incluida la final del torneo el 19 de julio.

El gobierno estatal ha destinado más de USD 371.000 en subvenciones para proyectos comunitarios y festivales relacionados con la Copa Mundial, como parte del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria del Estado de Nueva York, según anunció la gobernadora Kathy Hochul y confirmó la Oficina de la Gobernadora del Estado de Nueva York.

Estas acciones buscan extender el alcance del evento a todas las regiones del estado, con actividades públicas y festivales en comunidades desde Buffalo hasta Binghamton.

Recepción y expectativas de la comunidad escolar

Padres, estudiantes y organizaciones barriales han valorado la oportunidad de acercar la Copa Mundial a comunidades que históricamente enfrentan una falta de acceso a grandes eventos deportivos.

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York destacó que la gratuidad y la inclusión son requisitos centrales del programa, en línea con la política municipal de igualdad de oportunidades y promoción del bienestar infantil.

Las escuelas participantes recibirán apoyo logístico y recursos para desarrollar actividades seguras y atractivas, guiadas por entrenadores certificados y voluntarios de Street Lab.

El Departamento de Policía de Nueva York implementará operativos especiales para garantizar la seguridad en las calles intervenidas, en coordinación con voluntarios comunitarios y personal escolar. Las familias pueden consultar los calendarios y ubicaciones de las calles a través del portal oficial de la ciudad.

Perspectivas y legado esperado

Tres niños sonríen mientras corren; dos con camisetas de fútbol rojas, uno con azul. Un adulto sostiene un balón amarillo y negro. Multitud y edificios al fondo
Las autoridades destacan que Soccer Streets es parte del legado social de la Copa del Mundo, promoviendo inclusión, bienestar infantil y uso del espacio público (@NYCMayor)

Las autoridades municipales impulsan la inscripción de nuevas escuelas para el ciclo 2026-2027, con el objetivo de ampliar el alcance y fomentar el uso del espacio público para actividades educativas y recreativas.

El ayuntamiento y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York publicarán reportes periódicos sobre la participación estudiantil y la percepción comunitaria, en línea con los estándares de transparencia municipal.

La experiencia piloto de Soccer Streets podría sentar las bases para replicar el modelo en futuras ediciones de eventos deportivos internacionales, dependiendo de la evaluación de impacto al cierre del programa.

El Consejo Municipal de Nueva York acompaña la llegada del Mundial con un paquete de leyes para que los beneficios del evento lleguen a todos los barrios, incluyendo la designación de calles con nombres de figuras del fútbol y campañas para incentivar el turismo en toda la ciudad.

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