Estados Unidos

Mamdani retira la propuesta de aumento de impuestos a la propiedad en Nueva York

La iniciativa, impulsada con el objetivo de solventar el déficit presupuestario de la ciudad, fue abandonada luego de recibir cuestionamientos de distintos sectores y tras concretarse un aporte de USD 4.000 millones por parte del gobierno estatal

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El plan de incrementar el impuesto inmobiliario pretendía recaudar USD 3.700 millones para enfrentar un déficit de USD 12.000 millones (REUTERS/David 'Dee' Delgado).
El plan de incrementar el impuesto inmobiliario pretendía recaudar USD 3.700 millones para enfrentar un déficit de USD 12.000 millones (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, retiró su propuesta de incrementar los impuestos a la propiedad en la ciudad tras recibir una ola de críticas de propietarios y representantes del sector inmobiliario.

La iniciativa buscaba aumentar los tributos en un 9,5% para todos los dueños de inmuebles, con el objetivo de reducir el déficit presupuestario de USD 12.000 millones que enfrenta la ciudad. Según informó The Wall Street Journal, un funcionario del Ayuntamiento aseguró que Mamdani buscará otras alternativas para equilibrar las cuentas municipales.

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El plan de aumento a los impuestos inmobiliarios

El proyecto para incrementar los impuestos a la propiedad, presentado por Mamdani en febrero, buscaba recaudar aproximadamente USD 3.700 millones. La iniciativa fue considerada un “último recurso” para afrontar el déficit, pero recibió rechazo tanto de su electorado como del sector inmobiliario.

De acuerdo con CBS News, Mamdani propuso este aumento del 9.5% en el impuesto a la propiedad como medida para presionar al estado a otorgar más ayuda financiera a la ciudad.

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Finalmente, el presupuesto aprobado descarta ese incremento, dado que el gobierno estatal acordó transferir USD 4.000 millones adicionales para equilibrar las cuentas, suma que se añade a los USD 8.000 millones previamente comprometidos para los próximos dos años. Con estos fondos, la ciudad prevé cubrir el déficit, informó The Wall Street Journal.

Primer plano del rostro de Zohran Mamdani, mostrando su mirada, nariz y boca con barba oscura. Viste camisa blanca y saco oscuro
La propuesta de incrementar el impuesto a la propiedad en un 9% generó rechazo tanto entre los votantes como en el sector inmobiliario (Reuters).

Mamdani también incorporó en su campaña el aumento de impuestos corporativos y a grandes patrimonios con previsiones de recaudar USD 9.000 millones. Estas propuestas, sin embargo, no lograron el respaldo de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, en periodo preelectoral, quien ha expresado su rechazo a elevar los impuestos sobre la renta de los neoyorquinos.

El ejecutivo municipal presentará la versión final de su presupuesto el próximo martes, en un contexto de negociaciones abiertas y presión de distintos sectores para definir el modelo de recaudación que permitirá sostener las finanzas públicas de Nueva York.

Qué sucederá con el impuesto a segundas residencias

De acuerdo con The Wall Street Journal y CBS News, pese a abandonar el impuesto a la propiedad, la administración de Mamdani mantiene el apoyo de la gobernadora Hochul para implementar un impuesto selectivo sobre segundas residencias valoradas en USD 5 millones o más, conocido como pied-à-terre tax. Esta medida, impulsada por Hochul en abril, fue incorporada por el alcalde a su estrategia fiscal.

La gobernadora estimó que el nuevo impuesto sobre residencias secundarias podría aportar USD 500 millones, aunque algunos funcionarios locales proyectan que generaría incluso menos.

Aún resta definir aspectos clave del impuesto a segundas residencias, como la tasa que se aplicará, los contribuyentes alcanzados por la medida y si el cálculo se realizará sobre el valor fiscal o el valor de mercado de las propiedades, reportó CBS News.

El impuesto pied-à-terre, enfocado en residencias valoradas en USD 5 millones o más, podría aportar hasta USD 500 millones según la gobernadora Kathy Hochul (REUTERS/Angelina Katsanis).
El impuesto pied-à-terre, enfocado en residencias valoradas en USD 5 millones o más, podría aportar hasta USD 500 millones según la gobernadora Kathy Hochul (REUTERS/Angelina Katsanis).

El debate fiscal se intensificó tras la reacción de Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel, quien manifestó su descontento y advirtió sobre posibles reducciones en sus inversiones en Nueva York. Griffin indicó que impulsará proyectos en Miami, aunque mantiene intereses en un desarrollo inmobiliario en Park Avenue.

Uno de los argumentos principales del empresario, citado por CNBC, fue: “Con el 1% de los contribuyentes de Nueva York pagando el 45% de todos los impuestos, la ciudad se encuentra en una posición precaria si hace que quienes generan valor sientan que lo mejor para ellos es trasladar sus negocios y sus vidas a otras jurisdicciones”.

En paralelo, el presidente Donald Trump recomendó en una entrevista radial que el alcalde “valore a personas como Ken” y agregó: “Hay que valorarlos. Hay que traerlos a la oficina. Hay que conocerlos. Hay que cenar con ellos. Hay que convencerlos de que no se vayan. Hay que hacerles la vida más fácil”.

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