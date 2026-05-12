Estados Unidos

Nueva York recibirá USD 8.000 millones adicionales para asistencia estatal entre 2026 y 2027

El nuevo fondo estatal permitirá reforzar proyectos sociales y asegurar la continuidad de servicios prioritarios bajo vigilancia presupuestaria

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Retrato de cerca de Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, con cabello castaño oscuro, ojos verdes, y un blazer verde oscuro
El Estado de Nueva York transfiere USD 8.000 millones en dos años a la ciudad para reducir el déficit presupuestario y fortalecer servicios esenciales. (Reuters)

La gobernadora estatal Kathy Hochul y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani anunciaron este martes un acuerdo que garantiza la llegada de USD 4.000 millones adicionales en asistencia estatal a la ciudad.

El objetivo es reducir el déficit presupuestario heredado y sostener servicios esenciales, en el contexto de las negociaciones por el presupuesto 2026-2027 y de la campaña de reelección de Hochul.

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Según el comunicado oficial publicado por la Oficina de la Gobernadora de Nueva York el 7 de mayo de 2026, el Estado transferirá a la ciudad un total de USD 8.000 millones en dos años: USD 4.000 millones en el año fiscal 2026 y otros USD 4.000 millones en 2027, conforme a la autorización conjunta de la legislatura estatal y la gobernación.

La asignación de los fondos será progresiva y estará supeditada a la presentación de solicitudes formales por parte de la ciudad, que deberá detallar los programas a financiar y cumplir con criterios de impacto, transparencia y rendición de cuentas, supervisados por la Oficina de Presupuesto del Estado de Nueva York.

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De acuerdo con el comunicado, podrán solicitar acceso a los fondos las agencias y departamentos municipales responsables de áreas como salud, educación, infraestructura, servicios sociales y asistencia a inmigrantes.

Los recursos estarán disponibles para programas que demuestren impacto directo en la mitigación del déficit y la protección de grupos vulnerables.

Las solicitudes se evaluarán en función de la prioridad social y la sostenibilidad presupuestaria, y solo serán aprobadas aquellas que cumplan los requisitos establecidos en la normativa del presupuesto estatal.

En el documento oficial, la gobernadora Hochul afirmó: “Esta inversión de USD 8.000 millones en dos años permitirá a la ciudad de Nueva York fortalecer servicios esenciales, mantener el acceso a cuidados infantiles y mejorar la protección de las comunidades inmigrantes”.

El acuerdo abre la posibilidad de que el alcalde de Nueva York no recurra a un aumento de los impuestos a la propiedad ni al uso de reservas de emergencia para equilibrar las cuentas municipales.

Hasta el momento, no se ha emitido un anuncio oficial que descarte esas opciones, según la información disponible en el comunicado y en medios como la agencia de noticias EFE.

Impacto político y contexto electoral

Retrato cercano de Kathy Hochul, con cabello castaño y una blusa blanca, sonriendo. Detrás, se ve la bandera de los Estados Unidos con estrellas y franjas
El acuerdo anunciado por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani evita de momento subas impositivas o el uso de reservas municipales (Reuters)

En el plano político, Kathy Hochul encara la última etapa de su campaña para la reelección en noviembre, con ventaja sobre el republicano Bruce Blakeman, según las encuestas publicadas este mes.

El acuerdo refuerza el posicionamiento del Partido Demócrata en la ciudad, que continúa siendo su principal bastión a nivel estatal.

El presupuesto estatal incluye impuesto a viviendas de lujo y nuevas medidas sociales

El nuevo gravamen aplicará a propiedades de más de USD 5 millones, cuyos dueños no sean residentes permanentes en el estado (AP Photo/Seth Wenig)
El nuevo gravamen aplicará a propiedades de más de USD 5 millones, cuyos dueños no sean residentes permanentes en el estado (AP Photo/Seth Wenig)

El presupuesto 2027, aprobado por la legislatura y anunciado en el mismo comunicado oficial, contempla un paquete de USD 268.000 millones y la creación del primer impuesto estatal sobre segundas residencias de lujo (pied-à-terre) en la ciudad de Nueva York.

El gravamen alcanzará propiedades de más de USD 5 millones cuyos dueños no residan de manera permanente en el estado, con el objetivo de recaudar USD 500 millones anuales para financiar programas sociales y reforzar la protección a inmigrantes frente al ICE.

El acceso a estos recursos estará condicionado a la inscripción de los beneficiarios en los programas habilitados y a la validación de elegibilidad por parte de las agencias estatales y municipales, conforme a los lineamientos publicados el 7 de mayo.

Las autoridades recalcaron que la supervisión estará a cargo de la Oficina de Presupuesto del Estado de Nueva York, que exigirá informes periódicos y auditorías sobre el uso de los fondos.

El presupuesto también amplía la cobertura de cuidado infantil y asistencia social, con USD 1.700 millones adicionales para educación y programas familiares, y la extensión del Empire State Child Credit hasta USD 1.000 por hijo menor de cuatro años.

La implementación se realizará a través de agencias certificadas que demuestren impacto social y transparencia.

La presentación formal del presupuesto municipal y la apertura de los procesos de solicitud de fondos están previstas para la segunda quincena de mayo, según confirmaron la gobernadora estatal Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani en el documento oficial.

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