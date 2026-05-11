El nuevo control de firmas del USCIS cambiará el panorama migratorio en Estados Unidos a partir de julio de 2026

La modificación del 8 CFR Parte 103 permite a USCIS denegar expedientes por firmas defectuosas en cualquier fase del trámite, incluso tras la aceptación preliminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 10 de julio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá rechazar o denegar cualquier solicitud de beneficio migratorio que no contenga una firma válida, incluso si el trámite ya fue recibido por el sistema.

Esta disposición, dictada por el Departamento de Seguridad Nacional, introduce controles más estrictos y permite a la agencia invalidar expedientes en cualquier momento si no cumplen con los requisitos de firma, según informó The Visa Pulse.

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Hasta ahora, USCIS exigía la firma en todas las solicitudes, pero si un expediente superaba el filtro inicial sin la firma requerida, la capacidad de la agencia para corregir ese defecto era limitada.

La modificación a la Parte 103 del Título 8 del Código de Regulaciones Federales (8 CFR Parte 103) amplía esa potestad: USCIS podrá rechazar o denegar solicitudes con firmas ausentes o defectuosas en cualquier fase, incluso después de haber admitido el expediente, eliminando la garantía de avance tras la aceptación preliminar, ya sea por correo o en el centro de procesamiento.

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La medida se extiende a todas las categorías de solicitudes procesadas por USCIS y aplica tanto a peticionarios, beneficiarios como preparadores, siempre que los formularios exijan sus firmas.

Un error en la inclusión de firmas requeridas puede conducir a la denegación del beneficio migratorio meses después de la presentación del expediente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes presenten o tengan pendiente una gestión migratoria deberán verificar la inclusión de todas las firmas requeridas; un error podría derivar en la denegación del caso meses después de haber sido recibido.

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La normativa, presentada como disposición final interina, permite el envío de comentarios públicos hasta el 10 de julio de 2026 en regulations.gov bajo el Docket No. USCIS-2026-0166.

De todos modos, la regla entra en vigor de inmediato y permanecerá sujeta a revisión según los aportes recibidos por el Departamento de Seguridad Nacional.

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Cambios en los controles de firmas y el acceso a visas laborales en Estados Unidos

Esta intensificación de controles coincide con un escenario migratorio en el que acceder a visas laborales H-1B se torna más restringido para extranjeros fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con The Visa Pulse, el incremento de la tasa a USD 100.000 impacta de forma directa en quienes buscan empleo desde el exterior, mientras que el nuevo sorteo ponderado por salarios beneficia a quienes ya residen en el país.

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Este esquema reduce las oportunidades para talentos y empleadores internacionales, complicando la llegada de mano de obra calificada que no está físicamente en Estados Unidos.

La nueva normativa de control de firmas aplica a todas las categorías de solicitudes migratorias procesadas por USCIS y afecta a peticionarios, beneficiarios y preparadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorteo ponderado por nivel salarial, conforme a los parámetros del Departamento de Trabajo, introduce diferencias geográficas: un salario anual de USD 125.000 otorga tres oportunidades en la lotería en San Francisco y cuatro en Dallas.

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Mientras el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que esta política es neutral, un análisis de The Visa Pulse destaca que el lugar de empleo determina el trato que recibe cada postulante durante el proceso.

Efectos sobre técnicos y científicos argentinos

El informe de The Visa Pulse describe cómo profesionales argentinos en sectores tecnológicos y científicos, en particular en inteligencia artificial, enfrentan mayores obstáculos tras el recorte de financiamiento público derivado del ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei.

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Al crecer el caudal de especialistas que buscan oportunidades en Estados Unidos, las recientes políticas migratorias —como tasas elevadas y preferencias para solicitantes locales— restringen el acceso de estos argentinos al mercado laboral estadounidense y dificultan la contratación internacional.

Evolución de las fechas de prioridad EB-2 en 2026

Para el séptimo mes del año fiscal 2026, las fechas de prioridad EB-2 (profesionales con títulos avanzados o habilidad excepcional) presentan tres tendencias: las solicitudes del llamado “Resto del Mundo” pasaron de estar acumuladas a encontrarse vigentes, India logró una aceleración sin precedentes con un adelanto de quince meses en las fechas de prioridad y China registró cambios mínimos.

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos podrá rechazar toda solicitud migratoria sin firma válida a partir del 10 de julio de 2026 (Reuters)

El análisis de The Visa Pulse vincula estas alteraciones con el congelamiento de visados de inmigrante aplicado a setenta y cinco países, lo que impacta la dinámica de la oferta de residencias.

Según el estudio de The Visa Pulse basado en el Federal Register, la nueva reglamentación de USCIS transforma factores clave para quienes presentan solicitudes migratorias en Estados Unidos.

El control retrospectivo sobre las firmas otorga a la agencia la facultad legal de rechazar expedientes en cualquier etapa, eliminando la sensación de seguridad que brindaba la aceptación inicial de los trámites.

Los solicitantes deben asegurarse de que todas las firmas exigidas estén correctamente registradas para evitar la denegación inesperada de sus casos meses después de su presentación.