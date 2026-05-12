Estados Unidos

Hallan muertos a seis migrantes en un vagón de tren en Texas: identificaron a un adolescente hondureño

Las autoridades forenses investigan si el calor extremo pudo causar el fallecimiento y ya contactan a familiares para apoyo y repatriación

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Seis personas, incluidos migrantes mexicanos y hondureños, fueron halladas muertas en un vagón de carga en el sur de Texas, según autoridades. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
Seis personas, incluidos migrantes mexicanos y hondureños, fueron halladas muertas en un vagón de carga en el sur de Texas, según autoridades. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Seis personas fueron halladas muertas en un vagón de carga en el sur de Texas el pasado fin de semana. Entre las víctimas había ciudadanos mexicanos y hondureños, informaron las autoridades el lunes por la noche, según NBC News. En las últimas horas, identificaron a un adolescente hondureño de 14 años.

Los cuerpos fueron encontrados luego de que un empleado alertara sobre la presencia de varios cadáveres en un vagón operado por Union Pacific, de acuerdo con información del Departamento de Policía de Laredo y de la Oficina del Médico Forense del condado de Webb.

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Laredo, ubicada a unos 200 kilómetros al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre EE.UU. y México.

Quiénes son las víctimas halladas en el vagón

Según informó CNN, la Oficina del Médico Forense del condado de Webb, encabezada por la doctora Corinne Stern —encargada de las autopsias y de la identificación de las víctimas— confirmó los siguientes perfiles:

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  • Tres víctimas eran originarias de México: una mujer de 29 años, un hombre de 45 y otro de 56.
  • Dos víctimas eran de Honduras: un hombre de 24 años y un adolescente de 14.
  • La identidad de una sexta persona aún no fue confirmada.

De acuerdo con Associated Press, Stern indicó que “se trató de una muerte accidental” y señaló que cree que las demás “víctimas también murieron por un golpe de calor”. Sin embargo, aclaró que no podrá determinar con precisión las causas hasta completar las autopsias.

Seis personas, incluidos migrantes mexicanos y hondureños, fueron halladas muertas en un vagón de carga en el sur de Texas, según autoridades. Fuente: Facebook County, Texas
Seis personas, incluidos migrantes mexicanos y hondureños, fueron halladas muertas en un vagón de carga en el sur de Texas, según autoridades. Fuente: Facebook County, Texas

La forense explicó que se encontraron documentos de identidad y teléfonos celulares que indican que los fallecidos podrían ser de México y Honduras. Además, se tomaron huellas dactilares que fueron compartidas con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para confirmar sus identidades y nacionalidades mediante el Programa de Extranjeros Desaparecidos.

Stern calificó la escena como “espantosa” y aseguró que las muertes de migrantes son frecuentes en la región de diez condados bajo la jurisdicción de su oficina. “Esta primavera ha sido más ajetreada que en la misma época del año pasado”, afirmó la especialista en referencia al aumento de muertes de migrantes registradas en la zona.

Entre las víctimas identificadas por la Oficina del Médico Forense de Webb figura un adolescente hondureño de 14 años y adultos de México y Honduras. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
Entre las víctimas identificadas por la Oficina del Médico Forense de Webb figura un adolescente hondureño de 14 años y adultos de México y Honduras. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Qué señaló el comunicado oficial desde el inicio

El comunicado oficial indicó: “La Oficina del Médico Forense del condado de Webb trabaja en estrecha coordinación con el Consulado de México para facilitar la comunicación con las familias de los fallecidos, asegurar la identificación positiva y asistir en el proceso de repatriación de la manera más eficiente posible”.

La identidad de la sexta persona fallecida en el vagón de carga de Union Pacific en Texas aún está pendiente de confirmación por las autoridades forenses. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
La identidad de la sexta persona fallecida en el vagón de carga de Union Pacific en Texas aún está pendiente de confirmación por las autoridades forenses. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

El Consulado General de México en Laredo informó mediante un comunicado que ya atiende los casos de las tres personas mexicanas fallecidas en el tren.

Por su parte, el personal del departamento de protección continuará en contacto con las familias de las víctimas mexicanas identificadas para brindar asistencia consular, concretar la repatriación de los restos y ofrecer el acompañamiento legal necesario.

La Oficina del Médico Forense del condado de Webb reportó un aumento en las muertes de migrantes en la región respecto al año anterior, tras el hallazgo. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)
La Oficina del Médico Forense del condado de Webb reportó un aumento en las muertes de migrantes en la región respecto al año anterior, tras el hallazgo. (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

Además, el consulado aseguró que mantendrá el seguimiento del caso y continuará en comunicación con las autoridades competentes para conocer los avances de la investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos, según el comunicado difundido por la Cancillería mexicana.

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