Buc-ee’s llega a seis nuevos estados: la cadena de tiendas más famosa del sur de EE.UU. amplía su presencia en Texas y Florida

Buc-ee’s anuncia la mayor expansión de su historia, sumando tiendas en seis nuevos estados de Estados Unidos hasta 2027 (Buc-ee's)

Buc-ee’s inicia la mayor expansión de su historia con la apertura de tiendas en seis nuevos estados de Estados Unidos hasta 2027, lo que elevará su presencia a 20 estados y consolidará su modelo de megacentros de viaje, reconocidos por sus extensas instalaciones y servicios para automovilistas.

Según informó Fox Business, la compañía planea nuevos establecimientos en Arizona, Arkansas, Wisconsin, Luisiana, Kansas y Carolina del Norte, con los dos primeros debutando antes de finalizar el año.

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La tienda inaugural de Arizona abrirá sus puertas el 22 de junio en Goodyear, cerca de la Interestatal 10 y Bullard Avenue, con una superficie de 74.000 pies cuadrados y 120 estaciones de carga de combustible, de acuerdo con Fox 10 Phoenix.

Un establecimiento con características similares está previsto para Benton, Arkansas, donde, según Bill Eldridge, presidente de la Comisión de Promoción y Publicidad de la ciudad, la ceremonia de apertura tendrá lugar entre principios y mediados de agosto, informó el medio local KATV.

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La nueva tienda de Benton se ubicará al noroeste de la intersección entre la carretera I-30 y la estatal 299.

La cadena superará las 20 entidades federativas, consolidándose como el principal operador de macrotiendas de conveniencia del país (Wikipedia)

La red de Buc-ee’s comprende actualmente 55 establecimientos en 12 estados, pero la estrategia de crecimiento elevará ese número a 20 estados para fines de 2027.

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Esto convierte a la empresa en el principal operador de macrotiendas de conveniencia del país, con más de 100 surtidores en varias ubicaciones y superficies de hasta 75.000 pies cuadrados, destacó Fox Business.

Esta expansión mantiene la política de grandes superficies y énfasis en servicios al cliente, característicos de la marca.

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Expansión geográfica y nuevas aperturas hasta 2027

Entre las nuevas aperturas previstas, la tienda de Wisconsin en Oak Creek será una de las más grandes, con 120 surtidores de gasolina distribuidos en un centro de viaje de 73.370 pies cuadrados, cuya inauguración está prevista para principios de 2027 en la esquina suroeste de la I-94 y Elm Road, según la administración local.

En Luisiana, la ciudad de Ruston se prepara para la apertura de su primera sucursal hacia mediados de 2027 en el cruce de la I-20 y Tarbutton Road, con una superficie de más de 70.000 pies cuadrados y más de 100 bombas de combustible, según datos de la ciudad citados por Fox Business.

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La primera tienda de Arizona abrirá el 22 de junio en Goodyear, con 74,000 pies cuadrados y 120 estaciones de carga de combustible (Tripadvisor)

Kansas contará también con su primera tienda, de 74.000 pies cuadrados, en Kansas City, próxima a la I-70 y West Village Parkway, prevista para 2027.

El despliegue alcanzará además Carolina del Norte, donde la apertura en Mebane está programada para el último trimestre de 2027 y marca la expansión sostenida de Buc-ee’s hacia el sudeste estadounidense, conforme declaró el medio local WXII.

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Texas continúa como epicentro de la cadena, con la apertura prevista de su tienda número treinta y siete en San Marcos en julio, reportó el Austin American-Statesman.

Además, se sumarán futuros centros en Monroe County (Georgia), Lafayette (Luisiana), St. Lucie y Tallahassee (Florida), Gallaway (Tennessee) y Fayette County (Arkansas).

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El plan incluye también una apertura en Oak Grove (Kentucky) en 2027 y el retraso de la sucursal de West Memphis a junio de 2028, según el Arkansas Democrat-Gazette.

La expansión de Buc-ee’s implica no solo nuevas tiendas en estados pioneros, sino también la consolidación de su formato de megacentro de viaje, sumando a su portafolio ubicaciones en mercados donde la competencia de tiendas de conveniencia es intensa y la demanda de estaciones de servicio integrales continúa en aumento.

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Buc-ee’s se consolida como fenómeno cultural, reconocido por sus baños limpios, oferta gastronómica regional y su emblemático logotipo del castor (The Assembly NC)

Buc-ee’s: fenómeno cultural y comercial en el sur de Estados Unidos

El fenómeno de Buc-ee’s en el sur de Estados Unidos trasciende la oferta de combustible. Fundada en Texas en 1982, la cadena se distingue por sus tiendas de conveniencia de enormes dimensiones, baños reconocidos por su limpieza —frecuentemente premiados a nivel nacional— y una oferta gastronómica que abarca desde bocadillos regionales hasta barbacoa y dulces caseros.

El logotipo del castor Buc-ee’s es omnipresente en la cultura popular texana y convirtió a la marca en una parada obligada para viajeros, turistas y comunidades locales.

La empresa transformó la experiencia de las estaciones de servicio en un evento social y comercial, integrando productos exclusivos, souvenirs y eventos temáticos que fomentan la lealtad de los clientes.

La compañía refuerza así su posición como referente cultural y comercial del sur y centro de Estados Unidos, atrayendo tanto a conductores de largas distancias como a comunidades locales que incorporaron la marca a su vida cotidiana.

La expansión en marcha consolida a Buc-ee’s como el principal operador de macrotiendas de conveniencia y símbolo de una experiencia de viaje que es, para muchos, parte esencial de la identidad regional estadounidense.