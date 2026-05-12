Por qué San Francisco logra crecer mientras Los Ángeles pierde población y empleos y cuáles son los desafíos que enfrenta cada ciudad

El auge de la inteligencia artificial impulsa la recuperación económica y poblacional de San Francisco en 2026, según Los Angeles Times (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Una disparidad creciente entre San Francisco y Los Ángeles en 2026 revela tendencias opuestas: mientras San Francisco muestra signos de recuperación impulsados por el auge de la inteligencia artificial, Los Ángeles atraviesa problemas demográficos y económicos derivados de la contracción del sector audiovisual, el endurecimiento migratorio y los efectos de incendios recientes, según informó Los Angeles Times.

El contraste enfrenta a ambas metrópolis a desafíos de planificación y cambios estructurales a mediano plazo.

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La Oficina del Censo de Estados Unidos, citada por Los Angeles Times, informó que el condado de Los Ángeles perdió cerca de 54.000 habitantes entre julio de 2025 y julio de 2026, la mayor disminución numérica en todo el país en ese periodo.

Por su parte, San Francisco registró un incremento poblacional de 0,62%, cifra superior al estancamiento estatal, mientras otras regiones metropolitanas de California siguieron perdiendo residentes.

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San Francisco se benefició de la expansión del sector de inteligencia artificial, el aumento de inversiones y la creación de empleo en empresas tecnológicas, registrando un crecimiento poblacional de 0,62% entre 2025 y 2026.

San Francisco registra un crecimiento poblacional del 0,62% gracias a inversiones millonarias en inteligencia artificial y la expansión tecnológica (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

En contraste, Los Ángeles experimentó el mayor descenso poblacional del país durante ese lapso, con una merma de 54.000 habitantes atribuida a la reducción de la migración internacional, la salida de residentes hacia otros estados y la crisis que enfrenta el sector audiovisual, según la Oficina del Censo y Los Angeles Times.

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El auge de la inteligencia artificial impulsa la economía de San Francisco

La transformación de San Francisco responde en parte a la dinámica tecnológica asociada con la inteligencia artificial. El sector atrajo capital de riesgo por decenas de miles de millones de dólares y reactivó el mercado de oficinas.

De acuerdo con San Francisco Examiner, la contratación de espacios corporativos aumentó 20% en 2025 y alcanzó máximos no vistos desde 2019, aunque la tasa de vacancia permanece alta en comparación con la etapa prepandémica.

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El precio medio de la vivienda en San Francisco alcanzó USD 2,5 millones en marzo de 2026, según Los Angeles Times, reflejando la circulación de riqueza generada por startups y compañías tecnológicas ligadas al avance de la inteligencia artificial.

El economista Hans Johnson, del Public Policy Institute of California, señaló a Los Angeles Times: “San Francisco está atravesando una especie de boom de la IA, aunque otros componentes del sector tecnológico no muestran el mismo vigor”.

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El precio medio de la vivienda alcanza los USD 2,5 millones en San Francisco, reflejando la circulación de riqueza del sector tecnológico (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Además, observó que la construcción de nuevas viviendas, principalmente en edificios multifamiliares, facilitó cierta absorción migratoria, aunque el acceso a la vivienda sigue siendo un obstáculo para los recién llegados.

A pesar de la fortaleza en segmentos tecnológicos, la tasa de desempleo en San Francisco se ubicó en 4,1% en enero de 2026, según datos del Federal Reserve Bank of St. Louis citados por Los Angeles Times.

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Los Ángeles: retroceso demográfico, crisis en Hollywood e impacto migratorio

En Los Ángeles, los datos oficiales muestran una contracción sostenida. El condado experimentó un descenso poblacional del 0,55% entre 2025 y 2026.

El endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración del presidente Trump redujo la llegada de residentes internacionales de 92.000 a 29.000 personas durante ese periodo, según el Censo difundido por Los Angeles Times.

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A este descenso se suman las salidas de residentes hacia otros estados. En 2026, el saldo neto migratorio negativo fue de 105.000 personas, superando ligeramente los 99.629 del año anterior.

El condado de Los Ángeles enfrenta la mayor disminución poblacional de Estados Unidos entre 2025 y 2026 por crisis económica y demográfica (REUTERS/Mike Blake)

La investigadora Jenna Nobles, profesora de demografía en la Universidad de California en Berkeley, indicó que, mientras en el área de Santa Clara los trabajadores internacionales del sector tecnológico atenuaron el éxodo, en Los Ángeles dicho efecto no se observó.

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El mercado laboral angelino resultó afectado por la reducción de rodajes en California y la pérdida de decenas de miles de puestos en el sector audiovisual. El balance supera los 45.000 empleos perdidos en la industria cinematográfica.

El producto interno bruto (PIB) del condado de Los Ángeles descendió 0,5% en 2026, impacto relacionado con los incendios de Eaton y Palisades, de acuerdo a un estudio de UCLA Anderson School of Management. La tasa de desempleo en la región fue de 5,5% en enero de 2026.

En el mercado inmobiliario, la disponibilidad de oficinas evidencia el clima de incertidumbre: cifras de CBRE, citadas por Los Angeles Times, indican que el espacio vacío en el centro de Los Ángeles pasó de 14% en 2019 a 34% en 2026, con una oferta excedente cercana al 40% al cierre del año pasado.

Tendencias migratorias y consecuencias fiscales para California

Las tendencias migratorias revelan patrones opuestos. En San Francisco, la migración hacia otros estados disminuyó de decenas de miles durante la pandemia a cerca de 100 personas el último año, mientras que Los Ángeles mantiene una pérdida neta superior a 100.000 habitantes.

La contracción del sector audiovisual y el endurecimiento migratorio reducen en 45.000 los empleos en Los Ángeles y frenan el incremento poblacional (REUTERS/Mike Blake)

Dado que la población angelina es más de diez veces mayor que la de San Francisco, una migración proporcional sería equivalente a 10.000 residentes en la ciudad del norte, según Johnson en Los Angeles Times.

Otras áreas tecnológicas, como el condado de Santa Clara, reportaron un incremento poblacional de 0,33%, mientras que en San Diego la cifra descendió 0,16%.

La natalidad continúa en descenso en ambas ciudades, siendo especialmente baja en San Francisco, lo que modera el impacto del fenómeno en el norte frente a lo registrado en el sur de California.

Johnson recalcó que ni San Francisco ni el sur de California experimentan cambios demográficos extremos y advirtió al citado medio: “El panorama general es que la población de ambos lugares está cambiando poco en términos de habitantes: no es que San Francisco esté despegando, ni que el sur de California sufra una caída drástica”.

El análisis fiscal de CalMatters, citado por Los Angeles Times, sostiene que la desaceleración demográfica y la salida de residentes amenazan la recaudación fiscal, especialmente en impuestos al consumo, lo que podría limitar el margen presupuestario estatal si aumentan los costos por inflación.

Los especialistas señalan que estos desafíos obligan a reconsiderar el modelo de sostenibilidad económica y social de California ante el envejecimiento poblacional y la volatilidad de los sectores que continúan atrayendo inversión.