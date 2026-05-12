Estados Unidos

La gobernadora de Nueva Jersey presentó el plan para mejorar la experiencia del usuario del transporte público

La iniciativa propone optimizar el NJ Transit mediante acciones dirigidas a la digitalización, la higiene, la accesibilidad y la seguridad con el propósito de ofrecer un servicio más eficiente para las personas que dependen del transporte, sin requerir de recursos adicionales del presupuesto estatal

Guardar
Mikie Sherrill habla en un podio con el logotipo de NJ Transit, junto a dos personas y con las banderas de EE. UU. y Nueva Jersey detrás
La gobernadora Mikie Sherrill presentó el Plan de Acción Rápida de NJ Transit con el objetivo de mejorar la experiencia del transporte público en Nueva Jersey (Captura de video: New Jersey Office of the Governor).

La gobernadora Mikie Sherrill presentó en una conferencia de prensa el Plan de Acción Rápida de NJ Transit para transformar la experiencia de los viajeros con mejoras a corto plazo en los soportes digitales, la limpieza, la accesibilidad y la seguridad.

El plan, elaborado a partir de la Orden Ejecutiva N° 16, firmada el 24 de marzo de 2026, establece que no se asignará dinero adicional del presupuesto estatal durante el ciclo fiscal 2027 para financiar estas mejoras. El costo será absorbido por la propia entidad a través de su presupuesto vigente.

PUBLICIDAD

Como resultado, Nueva Jersey impulsa una estrategia centrada en el usuario, orientada a ofrecer una red de transporte público más limpia, accesible, segura y fácil de usar. El programa incorpora avances tecnológicos como plataformas de GPS en tiempo real y una aplicación renovada.

Los cuatro ejes del plan: experiencia digital, limpieza, accesibilidad y seguridad

El proceso de diseño del Plan de Acción Rápida se basó en consultas directas a usuarios y residentes mediante sesiones presenciales y una encuesta digital. Las medidas priorizan la resolución de problemas cotidianos como la falta de limpieza, la obsolescencia de la aplicación móvil y la necesidad de mayor seguridad en estaciones y unidades. Por consiguiente, el plan se estructura en torno a cuatro áreas clave: experiencia digital, limpieza, accesibilidad y seguridad.

PUBLICIDAD

La experiencia digital será uno de los ejes de la transformación inmediata. El plan prevé la aceleración del lanzamiento de la nueva aplicación móvil NJ Transit, mejoras tecnológicas en la plataforma de información MyBus, expansión de Wi-Fi en la flota de autobuses y el despliegue de NJT LiveView que permitirá rastreo GPS en tiempo real de trenes y tranvías con integración de los datos en pantallas, aplicaciones y canales de terceros.

La modernización incluye el rediseño del sitio web, el desarrollo de un sistema unificado de comunicación con el cliente, la ampliación de MyLightRail y la modernización de pantallas y monitores digitales.

Las iniciativas clave incluyen una nueva aplicación móvil, Wi-Fi en autobuses y seguimiento GPS en tiempo real para trenes y tranvías (REUTERS/Jeenah Moon).
Las iniciativas clave incluyen una nueva aplicación móvil, Wi-Fi en autobuses y seguimiento GPS en tiempo real para trenes y tranvías (REUTERS/Jeenah Moon).

En materia de limpieza, NJ Transit implementará equipos de atención rotativos en estaciones periféricas, reforzará programas de higiene en vehículos y pondrá en marcha de un plan de mejora y mantenimiento en estaciones del sistema.

En el eje de accesibilidad, el plan contempla mejoras en ascensores, escaleras y áreas de embarque, señalización optimizada y herramientas de navegación para personas con discapacidad visual. Estas acciones iniciarán en ubicaciones identificadas como prioritarias y se extenderán posteriormente a otras instalaciones.

El cuarto pilar, la seguridad, abarca la creación de un centro de investigación de delitos en tiempo real, la expansión y actualización de sistemas de videovigilancia, y el refuerzo de la iluminación y visibilidad en estaciones.

El centro de investigación de delitos en tiempo real permitirá una respuesta más eficaz ante incidentes y mejorará la seguridad en las estaciones (REUTERS/Jeenah Moon).
El centro de investigación de delitos en tiempo real permitirá una respuesta más eficaz ante incidentes y mejorará la seguridad en las estaciones (REUTERS/Jeenah Moon).

Las mejoras se implementarán en 45 días

NJ TRANSIT inició la ejecución de las iniciativas contempladas en el plan con prioridad en las acciones capaces de mejorar de forma inmediata la experiencia diaria de los usuarios. A su vez, continuará con el resto de acciones prioritarias en un plazo de 45 días tras la presentación del plan.

El cronograma coincide con el avance de proyectos de inversión mayores, como la próxima finalización del Puente Portal North y la llegada de 374 nuevos vagones Multilevel III y 1.400 buses. Según el comunicado, estos recursos tecnológicos y de infraestructura, combinados con las acciones del Plan de Acción Rápida, “representan un esfuerzo integral para mejorar tanto la confiabilidad del sistema como la experiencia diaria de los usuarios de NJ TRANSIT”.

Mikie Sherrill en un podio con un micrófono, flanqueada por dos personas. Detrás, banderas de EE. UU. y Nueva Jersey. El podio dice "NJ Transit Rider Experience Improvements"
La implementación de las mejoras del Plan de Acción Rápida se realizará en un plazo de 45 días y coincide con la llegada de nuevos vagones y buses a NJ Transit (Captura de video: New Jersey Office of the Governor).

La instrumentación de este plan marca el inicio de una nueva etapa para el transporte público de Nueva Jersey, según enfatizó la gobernadora Sherrill: “Nadie quiere regresar a casa en un autobús sucio. Nadie quiere sentirse inseguro en el tren. Y nadie quiere usar una aplicación obsoleta y confusa que imposibilita planificar el viaje. Al priorizar la accesibilidad, la seguridad, la limpieza de los vehículos e instalaciones y la modernización de la tecnología digital, este plan satisface las necesidades de todos los usuarios del sistema”.

Temas Relacionados

NJ TransitNueva JerseyTransporte PúblicoMikie SherrillTecnología DigitalEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué reglas cambian en los aeropuertos de EE.UU. durante el Mundial 2026: documentos aceptados, objetos prohibidos y nuevas medidas de seguridad

El evento deportivo implicará una serie de disposiciones inéditas para quienes embarquen en vuelos nacionales e internacionales, desde la presentación de credenciales especiales hasta la restricción de ciertos artículos en el equipaje

Qué reglas cambian en los aeropuertos de EE.UU. durante el Mundial 2026: documentos aceptados, objetos prohibidos y nuevas medidas de seguridad

Tragedia en el Bronx: muere un niño de un año en el incendio de un edificio residencial

El fuego se inició en el segundo piso. Hay otras siete personas heridas, entre ellas dos gemelos de seis años, hermanos de la víctima, que permanecen en estado crítico

Tragedia en el Bronx: muere un niño de un año en el incendio de un edificio residencial

Amazon lanza entregas en 30 minutos en Dallas y Atlanta: cómo funciona el nuevo servicio

Los residentes de ambas ciudades ya pueden recibir productos esenciales en menos de media hora gracias a la novedosa propuesta logística de la compañía, que busca revolucionar los hábitos de consumo en el comercio electrónico estadounidense

Amazon lanza entregas en 30 minutos en Dallas y Atlanta: cómo funciona el nuevo servicio

Retiran alimento congelado para perros tras detectar salmonella que amenaza a mascotas y personas

La medida preventiva alcanza un lote específico distribuido mediante distintos canales comerciales y ventas digitales

Retiran alimento congelado para perros tras detectar salmonella que amenaza a mascotas y personas

El desglose de la inflación en Estados Unidos: cómo sube la gasolina, los alimentos y el transporte

El informe destaca fuertes aumentos en combustibles, carnes y pasajes aéreos tras la crisis en Oriente Medio

El desglose de la inflación en Estados Unidos: cómo sube la gasolina, los alimentos y el transporte

TECNO

Los ciberataques con IA se han convertido en una amenaza a escala industrial, advierte Google

Los ciberataques con IA se han convertido en una amenaza a escala industrial, advierte Google

Mark Zuckerberg anuncia Meta Connect 2026: el evento clave sobre realidad virtual y gafas inteligentes

Qué son los mensajes RCS entre iPhone y Android

Android Show I/O Edition: lo más importante de Android 17 y avances en protección de datos

Computadora lenta: 10 trucos para solucionarlo que debes probar ya mismo

ENTRETENIMIENTO

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

El compromiso de Josh Groban con Natalie McQueen provoca inesperada reacción de Katy Perry en TikTok

Demi Moore sobre la inteligencia artificial en el cine: “Luchar contra ella es una batalla perdida”

‘Camp Rock 3′: se revela cuándo llegará la esperada secuela a Disney+

Crystal Lake, la serie precuela de ‘Viernes 13′, revela su fecha de estreno

De la pelea en redes a la reconciliación: Marlon Wayans y 50 Cent cerraron su conflicto y planean trabajar juntos

MUNDO

Tras el fin del acuerdo New START, Rusia probó el misil balístico intercontinental más poderoso de su arsenal nuclear

Tras el fin del acuerdo New START, Rusia probó el misil balístico intercontinental más poderoso de su arsenal nuclear

Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

El primer ministro húngaro impulsa un nuevo modelo económico y otorga veto legislativo a ministros clave

Italia reconoció a tres progenitores de un menor en una sentencia judicial inédita

Wall Street cerró a la baja tras el repunte inflacionario en Estados Unidos y el aumento de la tensión en Medio Oriente