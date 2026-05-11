La frase que se le escapó al CEO de Nvidia y que contradice a toda la industria

Huang sostiene que la inteligencia artificial fomenta una competencia interna laboral, en lugar del aumento colectivo de productividad que promocionan otras empresas tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 10 de mayo, Día de la Madre en Estados Unidos, Jensen Huang, CEO de Nvidia, recibió un doctorado honoris causa en Ciencia y Tecnología de Carnegie Mellon University. Pittsburgh, 5.800 graduados, padres y madres en las gradas, lluvia intermitente, los chistes de fundador hecho a sí mismo.

Huang contó cómo a los nueve años sus padres lo mandaron desde Taiwán a un internado bautista en Kentucky con su hermano mayor, cómo lavó platos en Denny’s, cómo conoció a su esposa Lori en una clase de laboratorio a los 17 años y le ganó el corazón a otros 250 compañeros. Material de poster motivacional.

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Pero hacia el final del discurso, después de los chistes y la épica del inmigrante, soltó una frase que la prensa estadounidense levantó como cita inspiracional y que en realidad es lo opuesto.

La frase fue: “La IA probablemente no va a reemplazarte, pero alguien que use la IA mejor que vos sí podría hacerlo”.

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No es nueva. Huang la dijo por primera vez en octubre de 2024, en el Nvidia AI Summit de Mumbai. La repitió en agosto de 2025. La repitió este domingo en Carnegie Mellon. Pero el contexto la cambia. Una cosa es decirla en una conferencia técnica frente a desarrolladores. Otra distinta es decirla en una ceremonia de graduación, ante 5.800 personas que recién terminan la universidad, en el día del año que más cobertura mediática captura una keynote corporativa. Esta vez la frase se convierte en doctrina pública.

Y la doctrina es incompatible con lo que el resto del sector vende.

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La frase de Huang sobre IA —"alguien que use mejor la IA podría reemplazarte"— contradice el mensaje optimista de líderes de Microsoft y Anthropic. REUTERS/Mike Blake

Microsoft te promete un copiloto, Huang te avisa que tu colega te va a comer

Satya Nadella publicó a fines de 2025 un blog personal que llamó su scratchpad. El primer post fue una pieza de doctrina: la inteligencia artificial es un amplificador cognitivo del trabajador. La idea central que sostuvo fue que las herramientas de IA potencian las capacidades humanas en vez de competir con ellas. En enero de 2026, Nadella fue a Davos a repetirlo. La línea oficial de Microsoft, dueña del Copilot, es que la IA aumenta capacidades, no compite con personas.

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Huang dice otra cosa. La IA, según él, no es un amplificador colectivo que sube a todos al mismo barco. Es un test permanente entre pares. Si tu compañero de oficina aprende a usar la herramienta dos veces más rápido que vos, se queda con tu puesto. No es una promesa de productividad compartida. Es una advertencia de competencia interna.

Las dos posiciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Microsoft 365 Copilot Enterprise cuesta USD 30 por usuario al mes y se vende con la promesa de que nadie pierde el empleo. Nvidia, por su parte, vende los chips que entrenan los modelos que Microsoft alquila. La diferencia es que Huang no necesita venderle al gerente de recursos humanos. Le vende al CIO, al CFO y a la administración estadounidense. Puede permitirse decir la verdad de mercado: la IA mete competencia donde antes había colaboración.

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Amodei cambió de canción y dejó a Huang como el único que sostiene la versión dura

Hay un tercer actor en esta conversación. En mayo de 2025, Dario Amodei, CEO de Anthropic, le dijo a Axios que la IA podía eliminar el 50% de los empleos de entrada en trabajos de oficina en cinco años, y que el desempleo estadounidense podía subir entre el 10% y el 20%. Lo repitió en CNN con Anderson Cooper. Las industrias en mayor riesgo, según él, eran finanzas, consultoría, derecho y tecnología.

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El temor a perder el empleo por la IA ascendió del 28% en 2024 al 40% en 2026 entre trabajadores globales, según la encuesta Mercer Global Talent Trend. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco días antes del discurso de Huang en Carnegie Mellon, Amodei se sentó en Lower Manhattan junto a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, en un evento de Anthropic sobre servicios financieros. Y cambió la canción. Invocó la paradoja de Jevons, un concepto económico del siglo XIX según el cual las mejoras de eficiencia expanden la demanda en vez de contraerla. La conclusión que sugirió fue lo contrario de lo que venía diciendo: si la IA automatiza el 90% del trabajo, todos terminan haciendo el 10% restante, y al final hay más empleo, no menos.

Fortune lo registró así: el CEO que durante un año advirtió de un baño de sangre de cuello blanco ahora suena más optimista justo cuando Anthropic enfrenta un litigio con el Pentágono y un entorno regulatorio complicado. Amodei reconoció el problema. Dijo que la IA se mueve más rápido que tecnologías anteriores y que cuando un sistema se estira más allá de lo habitual, pueden aparecer comportamientos extraños y disrupciones grandes. Es decir, abrazó la teoría optimista y en la misma frase explicó por qué la teoría podría no aplicar.

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Huang no hizo ese giro. Sigue diciendo lo que decía hace dos años. Y los datos lo respaldan.

Los números confirman a Nvidia, no al copiloto amable

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Las contrataciones de recién graduados en las grandes tecnológicas cayeron cerca del 50% respecto a los niveles previos a la pandemia, según un informe de SignalFire citado por TheStreet en mayo de 2026. La consultora Challenger, Gray & Christmas atribuyó casi 55 mil despidos en Estados Unidos durante 2025 a la inteligencia artificial.

Un estudio del Massachusetts Institute of Technology calculó que la IA ya puede ejecutar el trabajo correspondiente al 11,7% del mercado laboral estadounidense, con un ahorro potencial de hasta 1,2 billones de dólares en salarios. La encuesta Global Talent Trends 2026 de Mercer, sobre 12 mil empleados en todo el mundo, encontró que el 40% teme perder su trabajo por IA. Hace dos años, en 2024, ese miedo era del 28 %.

Ninguno de esos números encaja con la narrativa de Nadella. Encajan con la de Huang. Lo que se está observando no es que la IA suba a todos los trabajadores al mismo nivel de productividad. Es que separa a los que la dominan de los que no. Los que entraron en pánico en 2025 y se capacitaron en serio están reemplazando a los que esperaron a ver qué pasaba.

Lo que Huang no dijo, y lo que el lector tiene que oír

Nvidia vende los chips que entrenan los modelos que Microsoft alquila (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hay una parte del razonamiento de Huang que él no completa en escenario, y es lectura mía. Si la competencia ya no es trabajador contra máquina sino trabajador contra trabajador, el mercado laboral se vuelve más cruel, no más amable. La máquina al menos era previsible. Un colega que aprendió antes que vos, no.

Esa es la advertencia real del domingo, envuelta en un discurso de graduación.

La promesa de “todos somos programadores”, que Huang también repitió en Carnegie Mellon es cierta, pero secundaria. La frase central de su discurso, la que vale leer dos veces, no es la del corazón en el trabajo ni la de correr en vez de caminar. Es la del colega que va a comerte el puesto. El CEO de la empresa de chips más valiosa del mundo acaba de decirles a 5.800 jóvenes profesionales que la IA no es el problema. El problema es el compañero de al lado.

Ningún otro CEO del sector se anima a poner eso en una keynote.