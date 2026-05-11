Estados Unidos

La frase que se le escapó al CEO de Nvidia y que contradice a toda la industria

Nvidia vende infraestructura, Microsoft vende copilotos amables y Anthropic suavizó su pronóstico de baño de sangre laboral, pero frente a 5.800 graduados de Carnegie Mellon, Jensen Huang dijo lo que ningún otro CEO sostiene en público

Guardar
Imagen conceptual azul eléctrico. Dos hombres usan computadoras, divididos por una cabeza de circuitos con las letras IA. Gráficos y símbolos digitales flotan en el aire.
Huang sostiene que la inteligencia artificial fomenta una competencia interna laboral, en lugar del aumento colectivo de productividad que promocionan otras empresas tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 10 de mayo, Día de la Madre en Estados Unidos, Jensen Huang, CEO de Nvidia, recibió un doctorado honoris causa en Ciencia y Tecnología de Carnegie Mellon University. Pittsburgh, 5.800 graduados, padres y madres en las gradas, lluvia intermitente, los chistes de fundador hecho a sí mismo.

Huang contó cómo a los nueve años sus padres lo mandaron desde Taiwán a un internado bautista en Kentucky con su hermano mayor, cómo lavó platos en Denny’s, cómo conoció a su esposa Lori en una clase de laboratorio a los 17 años y le ganó el corazón a otros 250 compañeros. Material de poster motivacional.

PUBLICIDAD

Pero hacia el final del discurso, después de los chistes y la épica del inmigrante, soltó una frase que la prensa estadounidense levantó como cita inspiracional y que en realidad es lo opuesto.

La frase fue: “La IA probablemente no va a reemplazarte, pero alguien que use la IA mejor que vos sí podría hacerlo”.

PUBLICIDAD

No es nueva. Huang la dijo por primera vez en octubre de 2024, en el Nvidia AI Summit de Mumbai. La repitió en agosto de 2025. La repitió este domingo en Carnegie Mellon. Pero el contexto la cambia. Una cosa es decirla en una conferencia técnica frente a desarrolladores. Otra distinta es decirla en una ceremonia de graduación, ante 5.800 personas que recién terminan la universidad, en el día del año que más cobertura mediática captura una keynote corporativa. Esta vez la frase se convierte en doctrina pública.

Y la doctrina es incompatible con lo que el resto del sector vende.

La frase de Huang sobre IA —"alguien que use mejor la IA podría reemplazarte"— contradice el mensaje optimista de líderes de Microsoft y Anthropic. REUTERS/Mike Blake
La frase de Huang sobre IA —"alguien que use mejor la IA podría reemplazarte"— contradice el mensaje optimista de líderes de Microsoft y Anthropic. REUTERS/Mike Blake

Microsoft te promete un copiloto, Huang te avisa que tu colega te va a comer

Satya Nadella publicó a fines de 2025 un blog personal que llamó su scratchpad. El primer post fue una pieza de doctrina: la inteligencia artificial es un amplificador cognitivo del trabajador. La idea central que sostuvo fue que las herramientas de IA potencian las capacidades humanas en vez de competir con ellas. En enero de 2026, Nadella fue a Davos a repetirlo. La línea oficial de Microsoft, dueña del Copilot, es que la IA aumenta capacidades, no compite con personas.

Huang dice otra cosa. La IA, según él, no es un amplificador colectivo que sube a todos al mismo barco. Es un test permanente entre pares. Si tu compañero de oficina aprende a usar la herramienta dos veces más rápido que vos, se queda con tu puesto. No es una promesa de productividad compartida. Es una advertencia de competencia interna.

Las dos posiciones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Microsoft 365 Copilot Enterprise cuesta USD 30 por usuario al mes y se vende con la promesa de que nadie pierde el empleo. Nvidia, por su parte, vende los chips que entrenan los modelos que Microsoft alquila. La diferencia es que Huang no necesita venderle al gerente de recursos humanos. Le vende al CIO, al CFO y a la administración estadounidense. Puede permitirse decir la verdad de mercado: la IA mete competencia donde antes había colaboración.

Amodei cambió de canción y dejó a Huang como el único que sostiene la versión dura

Hay un tercer actor en esta conversación. En mayo de 2025, Dario Amodei, CEO de Anthropic, le dijo a Axios que la IA podía eliminar el 50% de los empleos de entrada en trabajos de oficina en cinco años, y que el desempleo estadounidense podía subir entre el 10% y el 20%. Lo repitió en CNN con Anderson Cooper. Las industrias en mayor riesgo, según él, eran finanzas, consultoría, derecho y tecnología.

Ilustración digital de una silueta humana de perfil caminando sobre un camino de circuitos luminosos. Su sombra es una gran letra 'IA' y símbolos tecnológicos.
El temor a perder el empleo por la IA ascendió del 28% en 2024 al 40% en 2026 entre trabajadores globales, según la encuesta Mercer Global Talent Trend. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco días antes del discurso de Huang en Carnegie Mellon, Amodei se sentó en Lower Manhattan junto a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, en un evento de Anthropic sobre servicios financieros. Y cambió la canción. Invocó la paradoja de Jevons, un concepto económico del siglo XIX según el cual las mejoras de eficiencia expanden la demanda en vez de contraerla. La conclusión que sugirió fue lo contrario de lo que venía diciendo: si la IA automatiza el 90% del trabajo, todos terminan haciendo el 10% restante, y al final hay más empleo, no menos.

Fortune lo registró así: el CEO que durante un año advirtió de un baño de sangre de cuello blanco ahora suena más optimista justo cuando Anthropic enfrenta un litigio con el Pentágono y un entorno regulatorio complicado. Amodei reconoció el problema. Dijo que la IA se mueve más rápido que tecnologías anteriores y que cuando un sistema se estira más allá de lo habitual, pueden aparecer comportamientos extraños y disrupciones grandes. Es decir, abrazó la teoría optimista y en la misma frase explicó por qué la teoría podría no aplicar.

Huang no hizo ese giro. Sigue diciendo lo que decía hace dos años. Y los datos lo respaldan.

Los números confirman a Nvidia, no al copiloto amable

Las contrataciones de recién graduados en las grandes tecnológicas cayeron cerca del 50% respecto a los niveles previos a la pandemia, según un informe de SignalFire citado por TheStreet en mayo de 2026. La consultora Challenger, Gray & Christmas atribuyó casi 55 mil despidos en Estados Unidos durante 2025 a la inteligencia artificial.

Un estudio del Massachusetts Institute of Technology calculó que la IA ya puede ejecutar el trabajo correspondiente al 11,7% del mercado laboral estadounidense, con un ahorro potencial de hasta 1,2 billones de dólares en salarios. La encuesta Global Talent Trends 2026 de Mercer, sobre 12 mil empleados en todo el mundo, encontró que el 40% teme perder su trabajo por IA. Hace dos años, en 2024, ese miedo era del 28 %.

Ninguno de esos números encaja con la narrativa de Nadella. Encajan con la de Huang. Lo que se está observando no es que la IA suba a todos los trabajadores al mismo nivel de productividad. Es que separa a los que la dominan de los que no. Los que entraron en pánico en 2025 y se capacitaron en serio están reemplazando a los que esperaron a ver qué pasaba.

Lo que Huang no dijo, y lo que el lector tiene que oír

Nvidia vende los chips que entrenan los modelos que Microsoft alquila (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Nvidia vende los chips que entrenan los modelos que Microsoft alquila (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hay una parte del razonamiento de Huang que él no completa en escenario, y es lectura mía. Si la competencia ya no es trabajador contra máquina sino trabajador contra trabajador, el mercado laboral se vuelve más cruel, no más amable. La máquina al menos era previsible. Un colega que aprendió antes que vos, no.

Esa es la advertencia real del domingo, envuelta en un discurso de graduación.

La promesa de “todos somos programadores”, que Huang también repitió en Carnegie Mellon es cierta, pero secundaria. La frase central de su discurso, la que vale leer dos veces, no es la del corazón en el trabajo ni la de correr en vez de caminar. Es la del colega que va a comerte el puesto. El CEO de la empresa de chips más valiosa del mundo acaba de decirles a 5.800 jóvenes profesionales que la IA no es el problema. El problema es el compañero de al lado.

Ningún otro CEO del sector se anima a poner eso en una keynote.

Temas Relacionados

NvidiaInteligencia ArtificialMercado LaboralJensen HuangNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con obispos inmigrantes, el Papa León XIV redefine la Iglesia Católica en Estados Unidos

La renovación en la conducción eclesiástica se refleja en recientes cambios dentro de la jerarquía, promoviendo la presencia de líderes con raíces migrantes y enfoque pastoral para responder a la diversidad en las comunidades locales

Con obispos inmigrantes, el Papa León XIV redefine la Iglesia Católica en Estados Unidos

Un profesor fue detenido por posesión de fentanilo y cocaína dentro de una escuela en Florida

La detección de sustancias prohibidas desencadenó la intervención inmediata de autoridades escolares y policiales, que retiraron al docente del plantel e iniciaron su proceso de despido bajo el seguimiento de las investigaciones

Un profesor fue detenido por posesión de fentanilo y cocaína dentro de una escuela en Florida

Texas busca endurecer los requisitos para portar armas: nuevas exigencias en licencias

La ciudadanía tiene hasta el 24 de mayo de 2026 para opinar sobre la iniciativa que suma obligaciones de comprobación de estatus migratorio y ajusta procedimientos en otros programas gestionados por el organismo estatal

Texas busca endurecer los requisitos para portar armas: nuevas exigencias en licencias

Durante 2025, se registraron 6.274 ataques antisemitas en Estados Unidos, denunció la Liga Antidifamación

La prestigiosa institución ratificó en su informe anual que los campus universitarios y las entidades judías son los blancos constantes de las agresiones, mientras que Nueva York y los Ángeles son las ciudades con mayor cantidad de incidentes discriminatorios

Durante 2025, se registraron 6.274 ataques antisemitas en Estados Unidos, denunció la Liga Antidifamación

Estados Unidos refuerza su ofensiva para frenar la expansión espacial y tecnológica del régimen chino en América Latina

Washington logró paralizar proyectos clave en Argentina y Chile ante el riesgo de uso militar y de inteligencia por parte de Beijing

Estados Unidos refuerza su ofensiva para frenar la expansión espacial y tecnológica del régimen chino en América Latina

TECNO

Con una curiosa tecnología, Nintendo cambiará la forma de jugar Mario Kart

Con una curiosa tecnología, Nintendo cambiará la forma de jugar Mario Kart

Así se verían Las Guerreras K-pop si estuvieran dentro del mundo de Pokémon

Cómo saber si mi pareja espía mi WhatsApp u otras aplicaciones en el teléfono: señales y qué hacer

Tu iPhone no será el mismo con iOS 27: Siri con Gemini, Liquid Glass mejorado y más novedades que llegarán

Así puedes enviar el historial de mensajes recientes a quienes se suman a un chat grupal en WhatsApp

ENTRETENIMIENTO

Stephen Colbert habló sobre la cancelación de The Late Show: “Una noche encenderé la televisión y no habrá nadie”

Stephen Colbert habló sobre la cancelación de The Late Show: “Una noche encenderé la televisión y no habrá nadie”

España, Irlanda y Eslovenia boicotean Eurovisión y no retransmitirán el festival por la participación de Israel

Tom Brady dedicó un emotivo mensaje a Gisele Bündchen en el Día de la Madre

La película con Sally Field y un pulpo que conquista Netflix

“La casa de papel”: Netflix lanza un nuevo tráiler tras cinco años del final original

MUNDO

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

China pidió a Estados Unidos “respeto mutuo” antes de la llegada de Trump a Beijing

Diputados laboristas impulsan la renuncia de Keir Starmer tras la derrota electoral: “Su posición es insostenible”

España, Irlanda y Eslovenia boicotean Eurovisión y no retransmitirán el festival por la participación de Israel

Alemania rechazó que el ex canciller Schroeder ejerza como mediador entre Rusia y Ucrania: “No ha demostrado neutralidad”