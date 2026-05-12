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Italia reconoció a tres progenitores de un menor en una sentencia judicial inédita

El fallo, considerado un precedente en la justicia italiana, se difundió en pleno aniversario de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo

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La justicia italiana validó la triple filiación al descartar la existencia de gestación subrogada (Reuters)
La justicia italiana validó la triple filiación al descartar la existencia de gestación subrogada (Reuters)

Un tribunal de Italia reconoció en una resolución inédita a tres personas como progenitores legales de un niño, dos padres y una madre, en el registro civil. La decisión judicial, emitida por una sala de apelación de la ciudad de Bari, marcó un precedente en la jurisprudencia del país y generó reacciones de organizaciones conservadoras.

El caso involucró a un menor de cuatro años nacido en Alemania y se difundió coincidiendo con el décimo aniversario de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en territorio italiano.

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El menor residió en Alemania junto a dos hombres casados, uno de los cuales lo engendró con una amiga de la pareja. Ella fue reconocida como madre, mientras que el otro hombre, con doble nacionalidad italo-alemana, formalizó la adopción del niño conforme a la legislación alemana. Posteriormente, ese adulto solicitó que su paternidad adoptiva fuese validada también en Italia.

La justicia italiana analizó el pedido y resolvió que en este caso no existía ningún contrato de gestación subrogada, práctica prohibida por la legislación italiana. Los magistrados concluyeron que la inscripción de los tres progenitores en el registro civil no violaba la ley y ordenaron su reconocimiento inmediato.

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La decisión judicial coincidió con el décimo aniversario de la legalización de las uniones igualitarias en Italia (Reuters)
La decisión judicial coincidió con el décimo aniversario de la legalización de las uniones igualitarias en Italia (Reuters)

La abogada Pasqua Manfredi, representante legal de uno de los padres, confirmó que el fallo reconoció la voluntad expresa de los tres adultos de ejercer la paternidad y maternidad de forma conjunta.

El dictamen judicial generó una ola de reacciones entre colectivos de defensa de la familia tradicional. El grupo Pro Vita & Famiglia, conocido por su postura en defensa de los valores conservadores, manifestó su repudio a la resolución y denunció que el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo alteró el derecho de familia e introdujo, en sus palabras: “experimentaciones sociales e ideológicas” que afectan a los menores.

El año pasado, el máximo tribunal de Italia dictaminó que negar el reconocimiento legal a las madres no biológicas en los certificados de nacimiento de hijos concebidos mediante inseminación artificial resultaba inconstitucional. El Tribunal Constitucional, con mayoría católica, consideró discriminatorio no reconocer a ambas madres y estableció que la igualdad de derechos parentales se transforma en una norma concreta, según explicó el abogado Michele Giarratano, representante de familias homoparentales en el norte de Italia.

El año pasado, el Tribunal Constitucional italiano declaró inconstitucional negar la filiación a madres no biológicas en familias homoparentales (Reuters)
El año pasado, el Tribunal Constitucional italiano declaró inconstitucional negar la filiación a madres no biológicas en familias homoparentales (Reuters)

El fallo de la Corte Constitucional fue celebrado como histórico por sectores de la oposición de centroizquierda. Para familias como la de Chiara Soldatini, una italiana que emigró a España ante el temor de perder sus derechos parentales, la decisión judicial significó que nadie pudiera volver a poner en duda la filiación de su hijo.

En Italia, las uniones civiles entre personas del mismo sexo son legales desde 2016, aunque la legislación sobre derechos parentales para estas parejas permaneció ambigua hasta la intervención de la Corte Constitucional.

(Con información de Reuters)

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