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Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping

La agenda del encuentro estará marcada por la discusión de temas económicos y comerciales, además de abordar la situación en Oriente Medio y la cooperación respecto a la crisis energética mundial

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Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
Donald Trump viaja rumbo a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Donald Trump comenzó este martes por la tarde su viaje a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre de alto riesgo en la que el comercio bilateral dominará la agenda, según declaró el mandatario estadounidense antes de abordar el Air Force One en la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

“Vamos a hablar con el presidente Xi de muchas cosas. Diría que, más que nada, de comercio”, afirmó Trump ante la prensa al salir de la Casa Blanca. El avión presidencial hará escala en Anchorage, Alaska, para repostar, y está previsto que aterrice en la capital china a las 19.45 hora local del miércoles (11.45 GMT).

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La visita, la primera de Trump a China en más de ocho años, había sido programada originalmente para marzo, pero se aplazó por la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

Trump buscó restar peso al conflicto iraní como punto de fricción con Beijing, a pesar de que la guerra lleva más de dos meses activa y ha desencadenado una crisis energética mundial al mantener efectivamente cerrado el estrecho de Ormuz. “Tenemos Irán muy bajo control”, sostuvo el mandatario. “Vamos a llegar a un acuerdo o van a ser aniquilados de una forma u otra”, añadió.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One para un viaje a China, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One para un viaje a China, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci

El estrecho de Ormuz, vía de tránsito de una parte sustancial de los hidrocarburos globales, permanece bloqueado: Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes mientras Teherán restringe el paso del tráfico internacional. Las reservas mundiales de combustible se han reducido como consecuencia directa del conflicto.

China, el mayor comprador de petróleo iraní del mundo, ha exigido la reapertura urgente del estrecho. Trump ha presionado a Xi en reiteradas ocasiones para que Beijing use su influencia sobre Teherán, aunque el martes descartó esa necesidad: “No creo que necesitemos ayuda con Irán”, respondió cuando un periodista le preguntó si insistiría en el asunto.

La cumbre, que se extenderá entre el jueves y el viernes, tiene como eje central los vínculos económicos entre las dos mayores economías del planeta. Ambas delegaciones esperan avanzar en la extensión de la tregua comercial alcanzada el otoño pasado, que incluyó la reducción de algunos aranceles y el levantamiento de varias restricciones. Entre los temas previstos figura también una mayor cooperación china para bloquear las exportaciones de precursores de fentanilo.

El tema principal de la cumbre entre Trump y Xi es la relación comercial, con énfasis en la extensión de la tregua comercial y la reducción de aranceles. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
El tema principal de la cumbre entre Trump y Xi es la relación comercial, con énfasis en la extensión de la tregua comercial y la reducción de aranceles. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Trump abordará además el respaldo histórico de Washington a Taiwán y el suministro de armamento a la isla, que Beijing considera una provincia rebelde. “Al presidente Xi no le gusta que lo hagamos y lo discutiremos”, señaló el lunes el mandatario. La agenda oficial incluye una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y la partida de Trump el viernes.

El último encuentro entre ambos líderes tuvo lugar en octubre del año pasado, en Corea del Sur, y sirvió para aliviar la guerra comercial entre ambas superpotencias.

(Con información de AFP, EFE, AP y Bloomberg)

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