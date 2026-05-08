Estados Unidos

Cuáles son las mejores ciudades de Estados Unidos para comprar tu primera vivienda

Analizar el porcentaje del ingreso destinado al alquiler y la proporción de propiedades asequibles puede marcar la diferencia a la hora de dejar de ser inquilino

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Una calle suburbana soleada con casas, césped verde y un letrero rojo de 'FOR SALE' (Se Vende) que dice 'Used Homes in USA' (Casas Usadas en USA).
Jacksonville, Florida, se posiciona como la ciudad más accesible de Estados Unidos para comprar la primera vivienda, según un análisis de Zillow (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso en un mercado inmobiliario con precios elevados y restricciones de crédito, aún existen grandes ciudades donde comprar una vivienda puede costar lo mismo, o menos, que alquilar.

Un estudio reciente del portal inmobiliario Zillow, que evaluó los 50 principales mercados de Estados Unidos, identificó a Jacksonville, Florida, como una de las alternativas más accesibles para quienes buscan adquirir su primera propiedad.

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El informe, presentado en febrero y citado por The New York Times, analizó las áreas metropolitanas más pobladas del país considerando cuatro indicadores clave: porcentaje del ingreso medio destinado al alquilerproporción de propiedades asequiblesviviendas disponibles por inquilino y porcentaje de habitantes de entre 29 y 43 años, franja demográfica central para los compradores jóvenes.

Dos manos: una sostiene una casa miniatura blanca con tejado rojo, la otra escribe con un bolígrafo sobre papeles apilados en una mesa
El análisis de Zillow utiliza indicadores como el porcentaje del ingreso destinado al alquiler, la disponibilidad de propiedades asequibles y la proporción de habitantes jóvenes entre 29 y 43 años

El caso de Jacksonville es particular porque, según el economista sénior Orphe Divounguy, la cuota hipotecaria promedio en febrero fue de USD 1.680, mientras que el alquiler típico alcanzó los USD 1.672. Esta pequeña diferencia entre ambos montos hace que la transición de alquilar a convertirse en propietario resulte factible en esa ciudad, algo poco frecuente en el resto del país.

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Divounguy señaló que, “en la mayoría de los mercados, el costo de ser propietario es mucho mayor que el de ser inquilino”, pero en Jacksonville, “suponiendo un pago inicial del 20 %”, la mensualidad hipotecaria prácticamente equivale al precio de renta habitual.

Para quienes buscan adquirir su primer inmueble, Divounguy explicó que “si el alquiler es más asequible, puedes ahorrar para el pago inicial y estarás en mejores condiciones para finalmente poder comprar tu primera casa”.

Esta dinámica favorece especialmente a los jóvenes y a quienes inician su carrera patrimonial en el mercado inmobiliario.

Ciudades con mayor y menor accesibilidad para compradores primerizos

Nueva York está al final del ranking nacional debido a la escasez de propiedades en venta, un inventario 53% más bajo que antes de la pandemia y precios que superan el promedio estadounidense (AP Foto/Nam Y. Huh)
Nueva York está al final del ranking nacional debido a la escasez de propiedades en venta, un inventario 53% más bajo que antes de la pandemia y precios que superan el promedio estadounidense (AP Foto/Nam Y. Huh)

El informe de Zillow identificó también a Birmingham, San Antonio, Atlanta y Houston como mercados favorables para primeros compradores. Estas áreas metropolitanas destacan por el volumen de viviendas asequibles: la proporción de propiedades dentro del umbral de accesibilidad económica se ubicó entre el 40 % y más del 55 % en estas ciudades.

Esta disponibilidad reduce la competencia y facilita el acceso al mercado, brindando más alternativas a quienes buscan dejar de alquilar y adquirir su primera vivienda.

En contraste, Nueva York reportó el peor desempeño, cerrando el ranking en el último puesto del informe. Divounguy atribuyó esta posición a una oferta limitada: en febrero, el inventario de propiedades en venta era 53 % menor al nivel previo a la pandemia.

A esto se suman precios de venta que crecen más rápido que el promedio nacional y arrendamientos que siguen encareciéndose, lo que eleva las barreras de entrada para potenciales propietarios.

La lista también incluye ciudades como Baltimore, Indianapolis, Austin, Washington y Denver. Austin registra el menor peso del alquiler sobre los ingresos entre las ciudades mencionadas —18 %—, aunque solo el 30 % de las propiedades resulta accesible para hogares de ingresos medios. En Washington, en cambio, el alquiler representa el 21 % de los ingresos y casi la mitad de las viviendas disponibles entra dentro del rango considerado asequible.

De este modo, la disparidad entre grandes centros urbanos es evidente: mientras Jacksonville y otros mercados del sur ofrecen equilibrio entre alquiler e hipoteca, amplia oferta de viviendas y una base demográfica joven, urbes como Nueva York enfrentan escasez de inventario y precios elevados, dificultando la compra de una primera vivienda para la mayoría de sus residentes.

En síntesis, el informe de Zillow destaca que la ubicación geográfica y las condiciones del mercado local son factores decisivos para quienes buscan dejar de alquilar y acceder a su primera casa.

Las diferencias entre ciudades pueden significar años de espera o el acceso inmediato a una propiedad, dependiendo del salario, la oferta y la dinámica demográfica de cada región.

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