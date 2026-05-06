Estados Unidos

Playas californianas registran una presencia masiva de organismos marinos llamados “Velella velella”

Un aumento significativo en la temperatura del mar y la fuerza de los vientos coincidió con afloramientos de miles de ejemplares de esta especie, que tiñen de azul la costa desde el norte del estado hasta San Diego

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Dos Velella Velella azules y transparentes sobre un tronco de madera en una playa arenosa, con olas rompiendo en el fondo bajo un cielo claro
Organismos marinos conocidos como Velella Velella, o 'veleros azules', cubren la arena de diferentes playas en California (KTLA 5)

Miles de Velella velella, conocidas como by-the-wind sailors (“navegantes a la deriva”), cubrieron extensos tramos de la costa de California, desde el norte hasta el condado de San Diego, en uno de los mayores varamientos registrados en la última década.

Estas criaturas marinas, de tonalidad azul intensa y aspecto gelatinoso, no son medusas en sentido estricto aunque pertenecen a la misma clase: los hidrozoos. El fenómeno obedece a una combinación de fuertes vientos estacionales y temperaturas marinas inusualmente cálidas, un patrón que, según San Francisco Chronicle, se volvió más frecuente en los últimos años.

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Este tipo de evento suele coincidir con primaveras marcadas por corrientes cálidas e intensos vientos sobre el litoral, lo que impide a las Velella velella controlar su rumbo. Al carecer de capacidad natatoria, sólo dependen de una vela translúcida que captura las corrientes de aire y las desplaza por la superficie oceánica.

Cuando soplan vientos predominantes hacia tierra firme, estas colonias se acumulan en la zona de rompiente y quedan atrapadas sin posibilidad de retorno, según explicó la administración del Point Reyes National Seashore.

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Primer plano de múltiples organismos marinos Velella Velella, de color azul y con pequeñas velas transparentes, varados sobre la arena clara de una playa
El fenómeno de varamiento de las Velella velella está vinculado a la incapacidad de estos hidrozoos para controlar su rumbo, quedando atrapadas por el viento en la zona de rompiente (Earth Sky)

Olas de varamientos tras inviernos suaves y olas de calor oceánico

Nate Jaros, director de acuarios en el Grand Pacific y entrevistado por KTLA 5, señaló que la recurrencia y magnitud de estas acumulaciones pueden estar vinculadas a inviernos cada vez más templados.

Un estudio realizado por la Universidad de Washington sobre 20 años de registros de varamientos identificó una correlación entre el aumento de la temperatura superficial marina —de 5 a 7 °C en promedio respecto a lo habitual— y la frecuencia de estos episodios.

También, Jaros advirtió que “estamos en pleno inicio de una ola de calor oceánico”, lo que favorece la proliferación y el desplazamiento masivo de estos organismos a lo largo de más de 1.700 kilómetros de costa, desde British Columbia hasta México.

La presencia masiva de Velella velella en playas de California y hasta San Diego se asocia a fuertes vientos estacionales y olas de calor oceánico, según expertos (REUTERS)
La presencia masiva de Velella velella en playas de California y hasta San Diego se asocia a fuertes vientos estacionales y olas de calor oceánico, según expertos (REUTERS)

Los últimos días dejaron imágenes de decenas de miles de ejemplares acumulados en playas como Baker Beach, en San Francisco, según registros del San Francisco Chronicle, y en playas de la zona de Manhattan Beach y Orange County, citadas por KTLA 5. Las cifras exactas son imposibles de determinar, pero el volumen basta para que a simple vista parezcan alfombrar la arena durante varios kilómetros.

Las Velella cumplen un rol relevante en el ecosistema marino. Son carnívoras y se alimentan de plancton, usando sus tentáculos urticantes para capturar organismos microscópicos. A su vez, forman parte de la dieta de especies como el pez luna (Mola mola) y algunas tortugas, quienes pueden aprovechar estas afloraciones masivas, como precisó el especialista Jaros.

Vista de una playa con miles de organismos marinos 'Velella Velella' azules y transparentes en la arena, junto a un tronco, con el océano al fondo
Las playas desde British Columbia hasta México reportan acumulaciones de decenas de miles de Velella velella, cubriendo varios kilómetros de litoral (KTLA 5)

Morfología singular y breve presencia en la costa

Estos organismos presentan una estructura colonial compuesta por tentáculos llena de celdas urticantes y un mecanismo reproductivo especializado. Aunque de aspecto similar a una medusa, las Velella son hidrozoos y muestran una fase de vida polipoide que origina pequeñas medusas sexuadas, encargadas de dispersar la especie en el océano.

Un rasgo evolutivo notable es la orientación de su vela, que puede variar diagonalmente de un individuo a otro para maximizar la dispersión y evitar que toda la población derive hacia la misma dirección, como detalló Jaros al medio KTLA 5.

Debido a su débil capacidad de defensa, una vez encalladas, las Velella no sobreviven mucho tiempo fuera del agua. Un reporte de The New York Times citó al biólogo marino Steven Haddock, del Monterey Bay Aquarium Research Institute, quien explicó que la coloración azul y morada de estos animales se torna blanca y quebradiza en cuestión de días hasta desintegrarse, quedando solo la finísima película de sus velas, similar a envolturas de celofán.

Primer plano de numerosos organismos marinos translúcidos, similares a medusas, con una "vela" dorsal, varados en arena húmeda de la playa
Las Velella velella presentan una estructura morfológica única, con tentáculos urticantes y una especialización reproductiva que favorece la dispersión de la especie (KTLA 5)

Impacto para humanos: mínimas molestias y recomendaciones

A pesar de sus células urticantes, las Velella representan un riesgo insignificante para los bañistas. Haddock precisó en The New York Times que sólo quienes sean muy sensibles podrían experimentar molestias leves tras un contacto directo, y aconseja manipularlas, si es necesario, únicamente por su vela.

Las autoridades y científicos consultados por medios californianos, insistieron en que ni intentar devolverlas al agua ni retirarlas de la playa tiene efecto, ya que suelen estar al final de su ciclo vital para cuando varan.

Miles de organismos marinos pequeños, de color oscuro y formas planas, cubren grandes extensiones de arena clara en una playa
Aunque poseen células urticantes, las Velella velella no representan peligro para bañistas y se recomienda no recogerlas ni devolverlas al mar tras el varamiento (KTLA 5)

La recomendación para quienes visitan las playas afectadas es observar este fenómeno natural sin intervenir, y procurar que mascotas no ingieran los restos. Pese a la impresión visual que deja la presencia masiva de estos organismos, no se considera una amenaza ambiental ni sanitaria, sino parte de un ciclo ecológico que lleva “millones de años” repitiéndose.

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